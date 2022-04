La guerre économique inflige des dégâts et des pertes au-delà de l'Ukraine

FILE PHOTO: A model of the natural gas pipeline is placed on Russian rouble banknote and a flag in this illustration taken, March 23, 2022. REUTERS//File Photo

Les sanctions occidentales pour l'invasion de l'Ukraine commencent à frapper les Russes des grandes villes. La plupart des magasins où ils ont fait leurs achats, en particulier les plus jeunes, sont fermés. Leurs téléphones portables ne fonctionnent plus comme avant. Ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux mondiaux. Il y a une pénurie de produits dans les supermarchés. En revanche, l'Europe tremble. Il fait froid. Si vous ne payez pas en roubles, vous n'aurez pas de gaz russe. Il existe déjà un rationnement en Allemagne et en Autriche. Les gouvernements craignent que le mécontentement ne soit dirigé non seulement contre Poutine, mais contre eux. La guerre pour les moyens économiques est déjà là.

Une tasse de café de taille moyenne à Moscou est déjà devenue un luxe irréel. Cela coûte autant qu'un menu de déjeuner dans un restaurant bondé d'employés de l'État. Une Nespresso qui se trouvait auparavant dans n'importe quelle rue centrale de Moscou ou de Saint-Pétersbourg a disparu. Dans les magasins, il y a encore des coca-colas et des chocolats d'Europe centrale. Le reste, tous nationaux ou inexistants.

Les vitrines sont sombres ou recouvertes de carton et de bois. Uniqlo, H&M, Sony, Zara, Pull&Bear, Sephora, Jo Malone, Starbucks, Samsung, Mcdonalds, Ikea, Dolce & Gabanna, Apple et Gucci ont fermé toutes leurs succursales. Plus de 500 entreprises internationales ont suspendu leurs activités. Un nouveau rideau de fer est tombé sur la Russie et ceux qui le ressentent le plus sont les jeunes nés après la chute de l'Union soviétique. Ils ont l'habitude de vivre à l'européenne, ayant à portée de main la même chose que n'importe qui de leur âge à Londres ou à Athènes. Maintenant, ils recherchent des applications pour apprendre à mieux prendre soin de leurs téléphones portables et ordinateurs qu'ils ne pourront pas changer longtemps pour de nouveaux modèles.

Les Russes se sont massivement tournés vers les grands magasins de marchandises internationaux, comme celui d'Ikea, quelques heures avant l'entrée en vigueur des sanctions imposées par l'Occident. Reuters/Personnel/Photo de dossier

Les familles russes souffrent d'une chute drastique du niveau de vie. Ils ont déjà été frappés par une récession de deux ans et une inflation élevée, désormais alimentée par l'effondrement du rouble. Le Centre for Economic and Business Research (CEBR) de Londres a averti dans une étude de cette semaine que « la combinaison des sanctions, de la hausse des coûts d'importation et de la hausse des prix des matières premières et des denrées alimentaires fait de la guerre de Poutine un sérieux coup au niveau de vie qu'il sera difficile pour le Le Kremlin pour compenser. » Et elle prévoit une baisse des salaires d'un quart en termes réels au cours des deux prochaines années. Une baisse du PIB comprise entre 10 % et 20 % est estimée pour cette année.

Bien que personne ne puisse savoir exactement quelles seront les conséquences réelles. Les sanctions affectent l'ensemble de la chaîne de production. L'industrie technologique russe est fortement dépendante des produits occidentaux qui ont cessé d'être commercialisés, ce qui augmente le prix des produits subsidiaires. « Ce qui reste en magasin coûte deux fois plus cher, je ne peux pas l'acheter. Si mon téléphone tombe en panne, je ne sais pas ce que je vais faire : en Russie, aucune entreprise ne fabrique de technologie », a déclaré Katia, une jeune fille de 21 ans, dans une interview accordée au Telegraph.

Ce qui inquiète le plus le reste des Russes, c'est le manque possible de médicaments. Alors que des laboratoires tels que Pfizer-BioNtech et GlaxoSmithKline continuent de fournir des intrants essentiels, il existe déjà un manque de rétroviraux pour les patients séropositifs et de médicaments pour traiter le cancer. Il existe également une hystérie collective qui provoque des pénuries dans les pharmacies et les supermarchés. La rumeur s'est répandue que les tampons et les serviettes hygiéniques allaient bientôt être épuisés, et hier, les files d'attente des femmes étaient interminables devant les magasins qui les vendaient. La vente de papier toilette est limitée à cinq rouleaux par personne.

Vladimir Poutine a annoncé jeudi qu'il ne vendrait de gaz à aucun pays s'ils ne payaient la facture en roubles. Spoutnik/Aleksey Nikolski/Kremlin via REUTERS

Le Conseil des centres de vente du gouvernement Vladimir Poutine recherche déjà des entreprises chinoises et asiatiques qui souhaitent continuer à commercer avec Moscou et qui peuvent remplacer celles qui sont parties. Et ceux qui sont restés ont déjà considérablement augmenté leurs ventes en tant que fabricants de téléphones Huawei et Xiaomi.

En Europe, les sanctions ont également un impact. Ceux qui sont imposés par la partie russe. Le nord du continent dépend du gaz et du pétrole russes pour chauffer les maisons dans ce qui reste de ce froid hivernal. Les sites Web des fournisseurs d'énergie britanniques se sont effondrés jeudi alors que les clients se sont précipités pour soumettre des relevés de compteurs de gaz et d'électricité un jour avant la flambée À partir d'avril, la limite des tarifs les plus utilisés, imposée par le régulateur britannique de l'énergie, augmentera de 54 %, ce qui signifie que les factures énergétiques de quelque 22 millions de clients augmenteront de plusieurs centaines de livres.

Des groupes consultatifs de consommateurs ont conseillé aux citoyens de soumettre des lectures de leur consommation d'électricité et de gaz - oui, les entreprises croient ce que disent les clients qui ont dépensé - avant que la hausse ne prenne effet vendredi, afin d'éviter de se voir facturer un taux plus élevé pour l'énergie qu'ils ont consommée auparavant. Mais beaucoup se plaignent sur les réseaux sociaux car les sites d'entreprises telles que British Gas, Shell Energy ou Iberdrola en Espagne ne leur permettent pas de faire l'opération. Le gouvernement de Boris Johnson ressent des pressions populaires et au Parlement, il y a des discours appelant à sa démission.

L'Allemagne et l'Autriche ont lancé des plans de rationnement en raison de la possibilité que l'approvisionnement en gaz soit interrompu en raison du conflit de paiement avec la Russie. Moscou exige des pays « non amis » qu'ils paient leur gaz en roubles à compter du 1er avril, mais l'Union européenne, qui paie principalement en euros, a rejeté l'idée. Mercredi, lors d'une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et le chancelier allemand Olaf Scholz, le Russe a semblé relativiser la mesure. « Les paiements continueraient à être effectués exclusivement en euros et seraient transférés comme d'habitude à la banque Gazprom, qui n'est pas affectée par les sanctions », a-t-il dit selon un communiqué officiel du gouvernement allemand. Le lendemain, Poutine a fait ses adieux. Il a annoncé qu'il couperait les approvisionnements en gaz à l'Europe occidentale à moins que les acheteurs « n'ouvrent des comptes en rouble dans les banques russes ». « Personne ne nous vend quoi que ce soit gratuitement, et nous n'allons pas faire de charité non plus, c'est-à-dire que les contrats existants seront suspendus », a-t-il ajouté.

Le président américain Joe Biden annonçant qu'il libérera un million de barils de pétrole par jour à partir de réserves stratégiques au cours des six prochains mois. Reuters/Kevin Lamarque

Le président américain Joe Biden a répondu à la menace en libérant la plus grande part de carburant de ses réserves stratégiques depuis sa création en 1975. Il s'agira de 180 millions de barils de pétrole au cours des six prochains mois. « Nos prix augmentent en raison de l'action de Poutine. Il n'y a pas assez d'approvisionnement. Et en fin de compte, si nous voulons que les prix du gaz soient plus bas, nous devons disposer de plus d'approvisionnement en pétrole dès maintenant. » Il y a déjà une pénurie de diesel dans le monde entier et le prix des carburants, qui entraîne tous les autres tarifs, devrait atteindre un record dans les prochains jours. Un problème qui affectera le monde entier. De nombreux économistes préviennent que cette guerre pourrait entraîner une récession plus profonde qu'en 2008.

Quoi qu'il en soit, il y a toujours une porte dérobée pour les Européens. Les sanctions occidentales visent à paralyser l'économie russe, menaçant la monnaie, le rouble. Mais la banque Gazprom, qui gère les contrats énergétiques, n'a pas fait l'objet de sanctions et pourrait convertir les devises occidentales en roubles. Une concession à la forte dépendance de l'Europe à l'égard du charbon, du pétrole et du gaz naturel russes. Plus de 40 % du gaz importé par l'Europe provient de Russie. Les paiements énergétiques de l'Europe à la Russie, qui ont augmenté en raison de la hausse des prix, pourraient atteindre en moyenne 850 millions de dollars par jour au premier semestre 2022, selon Bruegel, l'institut économique bruxellois.

L'ironie, c'est que le gazoduc russe qui atteint l'Europe passe par le territoire ukrainien. Jusqu'à présent, le gouvernement de Kiev prélevait une taxe pour l'autoriser. Et le nouveau gazoduc qui a été construit sous la mer Baltique et qui relie directement Saint-Pétersbourg à Berlin a fait partie de la controverse économique de l'invasion russe et n'a jamais été ouvert. C'est un éléphant blanc qui est resté un monument maudit de cette guerre.