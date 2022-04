La curieuse rencontre entre Federico Gutiérrez et un jeune adepte du Pacte historique

Le candidat à la présidence de Team for Colombia, Federico Gutiérrez, au milieu des réunions qu'il mène à travers le pays. Il a été approché par un adepte du Pacte historique, qui l'a enregistré avec son téléphone portable, ils ont eu une conversation sur la campagne et la situation actuelle dans le pays.

Au moment où 'Fico' a accepté de parler au jeune homme, le dialogue a commencé : « Nous en avons assez de la même chose et de tout ce que représente la continuité et c'est pourquoi je l'appelle respectueusement président Petro ».

Ce à quoi le demandeur a répondu : « Je vacano ces réunions frère, la première chose est que pour que tout cela se produise, il faut la démocratie et la liberté, c'est ce que nous allons soutenir ».

Il a également ajouté que : « Ce que je dis aux jeunes, c'est que nous devons leur garantir des opportunités à tous, dans les études, l'éducation, les opportunités. Je comprends qu'il y a beaucoup d'inconforts et nous allons y remédier. Fini les discours de haine ou la lutte des classes. Votez pour qui vous voulez, c'est la démocratie et les libertés. »

Le partisan pretista a pris la parole et a interrogé Gutiérrez sur ses affinités avec l'administration du président Iván Duque, « nous voyons que vous êtes favorable au gouvernement actuel et pour tout le monde ce n'est pas un secret que c'est un gouvernement désastreux », a-t-il dit.

Ce à quoi Federico lui a dit que son objectif n'était pas de dire du mal des gouvernements précédents, « personne ne me verra parler des gouvernements à rebours, ils me verront travailler en avant pour le peuple. J'apprécie votre présence ici et le fait que nous puissions en discuter. »

De même, le candidat de la coalition « Team for Colombia » a invité les jeunes à bien voter lors des prochaines élections.

Il a terminé en demandant le nom du jeune homme qui s'est identifié comme Harrison, et en réitérant son soutien à Gustavo Petro, « comme c'est pour les libertés et la démocratie, je réitère respectueusement que Petro est président », a-t-il dit.

Federico Gutiérrez a fini par inviter les jeunes à regarder la vidéo et à le rejoindre aux prochaines élections.

Ce vendredi, le candidat à la présidentielle l'a publié sur son compte Twitter « Penser différemment ne peut pas nous faire des ennemis. C'est cela la démocratie et nous ne pouvons pas la mettre en danger. Nous sommes ouverts au dialogue et au respect des différences des uns et des autres. Aucune division, aucune haine ! #FicoPresidente ».

De cette façon, il l'a publié sur ses réseaux sociaux. Photo : Twitter @FicoGutierrez

Après des jours de controverse, le Conseil électoral national a décidé d'autoriser Federico Gutiérrez, le candidat présidentiel de l'équipe pour la Colombie, à figurer sur la carte du premier tour sous son pseudonyme. Ainsi, dans le format, le politicien se retrouvera sous le nom de Fico.

La décision a été prise malgré le fait que la loi 62 de 1988, la disposition la plus récente sur le sujet dans le Code électoral actuel, stipule que lorsque les candidats s'inscrivent pour participer devant le bureau d'enregistrement, ils doivent présenter leur pièce d'identité et leur nom réel et complet y figure, qui est écrit sur le formulaire.

« Lors de l'élection à la présidence de la République, les citoyens voteront avec des cartes électorales imprimées avec les symboles, les emblèmes et les couleurs des différents partis politiques ou mouvements participant au vote, avec une impression claire du nom et des prénoms du candidat respectif », peut-on lire dans le règlement.

Ainsi, les candidats à la présidence sont enregistrés avec des emblèmes, des noms et des prénoms, et ceux-ci doivent être imprimés sur la carte. Toutefois, il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant l'utilisation de remorques dans ce cas.

CONTINUEZ À LIRE :

« Gustavo Petro et Francia Márquez sont les candidats des FARC et de l'ELN » : déclarations controversées d'Uribista conseiller