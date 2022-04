Ils ont capturé Eva Longoria au Yucatan où elle enregistre la série « Buscando a México »

Actor Eva Longoria poses at the LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S. November 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

L'actrice américaine Eva Longoria est située dans l'État mexicain du Yucatan, où elle a été capturée par des fans et des médias lors d'enregistrements dans de nombreux lieux naturels et restaurants de la série « Searching for Mexico » ou « Buscando a México » pour sa traduction en espagnol, du réseau CNN.

Des sources officielles de l'État ont informé l'agence de presse EFE qu'il s'agit d'une série similaire à celle qu'ils ont réalisée en Italie sous le titre « Stanley Tucci : Searching For Italy », où des lieux d'intérêt commun et touristique tels que des restaurants seront explorés, entre autres.

Cependant, le nombre ou le nom des établissements naturels ou archéologiques et des zones visités ou visités par l'actrice qui a donné naissance à « Gabrielle Solis » de « Desperate Wives » n'a pas encore été communiqué.

Ce que l'on a appris, c'est que le premier endroit qu'Eva Longoria a visité dans l'État du Yucatán, était l'un des nombreux marchés de quartier qui existent dans les colonies de la ville de Mérida, et où elle s'est assise pour prendre le petit déjeuner, probablement en enregistrant l'un des chapitres de son prochain projet à être publié.

Eva Longoria a été capturée au Yucatan, où elle tourne un nouveau documentaire sur le Mexique REUTERS/Mario Anzuoni

En outre, on a appris que l'actrice avait enregistré quelques passages dans une taqueria du centre de Mérida qui se distingue par ses préparations dans la traditionnelle cochinita pibil, un plat du Yucatan.

Pendant son séjour dans les établissements alimentaires, l'actrice a fait sensation non pas en mangeant des panuchos avec des couverts, mais en raison de leur beauté et de leur simplicité, qui ont immédiatement attiré l'attention de toutes les femmes yucatèques et yucatèques qui ont eu la chance d'être au même endroit et au même endroit. heure.

En fait, plusieurs personnes ont approché l'actrice pour prendre quelques photos du souvenir avec le protagoniste de « Buscando a México ».

La série, a rapporté l'agence, ne s'arrêtera pas seulement au Yucatan, mais partagera également des délices traditionnels et des boissons de ce pays, tels que la tequila de Jalisco, les panuchos du Yucatan et la célèbre taupe de Puebla.

Eva Longoria visitera Jalisco et Puebla Photo : EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Le projet le plus récent d'Eva Longoria est le documentaire « The Civil War », qui passe en revue la rivalité entre les boxeurs Oscar de la Hoya et Julio Cesar Chavez, et ce que cela signifiait pour la communauté mexicaine aux États-Unis.

« Je suis 100 % mexicain et 100 % américain. En même temps. Vous n'avez pas à choisir », a déclaré Longoria lors de la présentation du film, dont l'intrigue passe en revue les différences entre Chavez, un boxeur mexicain vétéran, et De la Hoya, un jeune Américain prometteur d'origine mexicaine.

Le pic de sa compétition survient en 1996, lorsque le combat entre les deux athlètes divise la communauté mexicaine entre ceux qui soutiennent Chavez, légende de la boxe dans leur pays, et ceux qui optent pour De la Hoya, vu par d'autres comme un étranger américain à leur culture.

« Oscar (de la Hoya) et moi sommes amis depuis 25 ans et il m'a dit qu'il voulait que je réalise le documentaire sur l'anniversaire du combat », a expliqué Longoria lors du colloque post-première.

Eva Longoria est passionnée par les documentaires Photo : EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archives

Longoria, qui avait jusqu'à présent réalisé plusieurs projets télévisés et courts métrages, a exprimé son amour pour le genre documentaire : « C'est l'un de mes médias préférés. J'adore humaniser les problèmes. »

Avec des informations d'EFE