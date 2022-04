Pillage de supermarchés, magasins, dégâts et violence excessive à Huancayo en raison de l'arrêt des transporteurs

Le cinquième jour de la grève nationale des transports, les manifestations à Huancayo sont devenues incontrôlables. Des citoyens et des membres de la police nationale péruvienne se sont affrontés dans le centre de la ville, provoquant des destructions et des pillages de maisons et de magasins.

Selon le journaliste Walter Campos, de Canal N, la situation est tendue dans « l'Incontrastable » depuis les premières heures du matin. « La ville est paralysée, il n'y a pas de circulation et les magasins sont fermés », a-t-il dit depuis la zone de conflit.

« Des milliers de manifestants sont entrés dans différentes entreprises. Des portes et des fenêtres ont été cassées, violées et pillées dans plusieurs entreprises familiales du sud. Ils ont volé de nombreux objets, même dans des centres commerciaux », a-t-il ajouté.

Selon lui, le personnel de la PNP ne fait que surveiller le centre-ville de Huancayo, un endroit qu'il contrôlait après avoir lancé des bombes lacrymogènes sur les agriculteurs et les transporteurs qui ont lancé la manifestation, et qui ont ensuite reçu le soutien de divers travailleurs et des mères de famille qui ont quitté leurs maisons.

À midi, les protestants sont arrivés au siège du gouvernement régional de Junín et y ont jeté des pierres, en plus d'essayer de le brûler. La façade des locaux a été détruite, tandis qu'à l'intérieur, un module de service aux citoyens a été touché.

« Le chômage est très répandu à Huancayo. La situation continue d'être dépassée. Le nombre de policiers continue d'être insuffisant. Des milliers de manifestants restent proches du gouvernement régional et de la municipalité locale, dans l'attente », a poursuivi Campos.

Parmi les harangues des protestants, les slogans suivants sont répétés : « Lima sans nourriture s'il n'y a pas de solution ! Château et Congrès, c'est pareil ! »

Selon Campos, les citoyens de Huancayo sont mal à l'aise et contrariés par le gouvernement de Pedro Castillo pour ignorant leurs revendications malgré les promesses faites par l'exécutif la veille.

« Ils ont le sentiment que les autorités n'ont pas tenu parole, ce qui a poussé des milliers de personnes à descendre dans la rue. Ils voulaient mettre en place une table de dialogue, mais comme ils n'avaient pas d'informations de la part des dirigeants, des autorités locales et régionales, il n'y avait aucune information », a déclaré le correspondant.

« Cela a créé un malaise parmi les manifestants, qui ont agi très violemment contre la police, avec laquelle ils se sont affrontés pendant plus d'une heure. Ils exigent la présence de l'exécutif, Pedro Castillo. C'est l'ordre », a-t-il poursuivi.

Il convient de noter que les syndicats de poids lourds ont entamé une grève illimitée le lundi 28 mars pour protester contre la hausse du carburant et exiger une table de dialogue avec le gouvernement et les entreprises. Le lendemain, 40 routes ont été bloquées dans tout le pays, ce qui s'est poursuivi le 31 du même mois, malgré les accords annoncés par le Premier ministre Aníbal Torres.

Lors d'une conférence de presse du Conseil des ministres, le responsable a indiqué que le ministère des Transports et des Communications (MTC) avait conclu des accords avec le Syndicat national des transporteurs et la Confédération péruvienne des transporteurs pour lever la grève et débloquer les routes.

PRONONCE VLADIMIR CERRON

L'ancien gouverneur de Junín, Vladimir Cerrón, a exprimé sa solidarité à travers ses réseaux sociaux avec ce qui s'est passé dans la ville de Huancayo. Il a exhorté le gouvernement Pedro Castillo à ne pas utiliser de mesures de force pour contenir les manifestations.

« Notre solidarité avec les gens, les agriculteurs et les transporteurs, dans leur mesure de lutte. Le gouvernement ne devrait pas opter pour la répression, mais plutôt pour le dialogue et le consensus. La réaction des ministres des transports et de l'agriculture a été tardive, mais elle est tout aussi nécessaire », a-t-il déclaré.

ROUTES BLOQUÉES À JUNÍN

Autoroute centrale (trafic interrompu)

-Km 23 Tingopaccha (Acolla, Tarma)

-Km 136 Huacrapuquio (Huancayo)

-Km 75 Miraflores (Jauja)

-Km 78 Pont Stuart (Huaripampa, Jauja)

-Km 92 San Lorenzo (Jauja)

-Pont Brena km 120 (Pilcomayo, Huancayo)

