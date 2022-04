Gino Assereto regrette d'avoir utilisé des anabolisants : « Mes tétons ont grandi »

Bien qu'il ait été absent pendant un certain temps des émissions de téléréalité de compétition pour se consacrer à la musique, Gino Assereto a décidé de revenir à Esto es Guerra pour remplacer Anthony Aranda, qui s'est blessé à la cheville et a dû rester loin des écrans d'América Televisión.

Pour cette raison, la production de la série de téléréalité a appelé le frère de Jota Benz et il a accepté de revenir. Depuis qu'il est présent dans les studios de Pachacamac, l'influenceur apparaît dans différentes émissions télévisées pour révéler des détails de sa vie.

Lors d'un entretien qu'il a eu avec le programme En Boca de Todos, le garçon de téléréalité a révélé qu'il avait dû subir une opération après avoir reçu un diagnostic de gynécomastie en raison des anabolisants qu'il utilisait pour construire ses muscles.

« La vérité est que la gynécomastie, je pense que lorsque je suis arrivée au Pérou, c'était l'immaturité de l'utilisation de choses que je ne devrais pas utiliser et qui a fait pousser un peu mes mamelons. Esthétiquement, je ne les aimais pas et je les ai enlevées, juste comme ça », a déclaré Gino Assereto.

De même, l'ancien partenaire de Jazmín Pinedo a profité des caméras d'En Boca de Todos pour recommander aux gens de ne pas utiliser de « pichicata », car cela pourrait leur nuire à l'avenir comme cela lui est arrivé.

« Le pichicata est vrai, c'est tout et je peux dire qu'ils ne l'utilisent pas car cela m'a donné une gynécomastie et j'ai dû l'enlever... pour conseiller aux gens de ne pas l'utiliser. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps et je vais bien », a-t-il ajouté assez calmement.

GINO ASSERETO ET PATRICIO PARODI ONT EU UNE DISCUSSION ANIMÉE

Gino Assereto et Patricio Parodi ont joué dans une discussion difficile dans la dernière édition d'Esto es Guerra, après que l'ancien partenaire de Jasmine Pinero a souligné que le capitaine des « guerriers » n'avait pas subi de blessure et a fait semblant de ne pas être bien pour ne pas concourir.

« Je pense toujours que tu n'as pas été blessé ce jour-là. Autant que les gens disent, peu importe ce que disent vos fans, je pense que vous ne vous êtes pas fait mal , parce que si vous aviez été blessé, vous ne feriez rien en ce moment », a-t-il interrogé.

Ces paroles de Gino Assereto n'ont pas été bien accueillies par Patricio Parodi, qui n'a pas hésité à lui répondre haut et fort pour s'être interrogé sur son état de santé. « Ce n'est pas ce que disent les adeptes, ce n'est pas ce que disent les téléspectateurs, ce n'est pas ce que vous dites, j'ai un test médical où mon IRM le dit », a-t-il ajouté.

Cependant, cela n'a pas empêché le membre des « combattants », car il a indiqué que bien que son partenaire ait subi un examen médical, il aurait pu le fabriquer. « Je peux aussi faire un faux test magnétique », a-t-il lancé un coup de fouet.

