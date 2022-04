Au cours de la dernière semaine de mars, les fans de Marvel Cinematic Universe (UCM) étaient très excités par l'arrivée de nouvelles productions : Moon Knight, avec Oscar Isacc, et Morbius, dirigé par Jared Leto. Cependant, des milliers de fans de héros attendent déjà avec impatience l'arrivée de Doctor Strange dans le Multivers de la Folie.

Pour cette raison, et après une longue attente, Marvel Studios a partagé via ses réseaux officiels qu'à partir du 6 avril, les fans de comics pourront acheter leurs billets au box-office et via les sites de cinéma de leur choix.

« Dans 5 jours, la pré-vente de billets Madness commence ! #DoctorStrange in the Multiverse of Madness, première le 5 mai, uniquement en salles. #MarvelStudios », a noté Marvel sur sa page Facebook en espagnol.

Doctor Strange lanzará su preventa el próximo 6 de abril Foto: Facebook/@Marvel

Après l'annonce, certains cinémas ont rejoint la promotion, comme c'est le cas de Cinepolis, l'une des chaînes de divertissement les plus reconnues au Mexique : « Dans le MULTIVERSO DE LA FOLIE, tout peut arriver, jusqu'à ce que le temps soit modifié. Rendez-vous dans cette dimension le 6 avril prochain pour ouvrir la prévente #DoctorStrange, préparez-vous ! », a-t-il dit.

Avec l'arrivée du Multivers Marvel sur grand écran, et après les événements de Spider-Man : No Way Home (Spider - Man : No Way Home), le prochain film le plus ambitieux du géant du cinéma est sans aucun doute Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange in the Multiverse in the Multiverse of Madness) qui viendra de la main du célèbre réalisateur, Sam Raimi.

Le film réalisé par l'homme qui a donné vie à la saga Spider-man de Tobey Maguire est désormais chargé de réaliser la suite de Doctor Strange, car la production des studios Marvel promet de devenir un film emblématique en raison des noms qui apparaissent dans l'intrigue, ainsi que des camées qui apparaissent probablement comme Hayley Atwell dans le rôle du capitaine Carter, Lashana Lynch dans celui de Captain Marvel, certaines des variantes de Mr. Fantastic, Magneto, Deadpool, Black Bolt, entre autres.

Benedict Cumberbatch regresa en la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". (Marvel Studios)

Le casting, dirigé par l'acteur Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), est complété par les acteurs suivants : Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (America Chavez), Michael Stühlbarg (Dr. West) et Rachel McAdams (Christine Palmer).

Ce long métrage rassemble probablement les histoires après tous les événements multivers survenus dans Spider-Man : No Way Home et pourrait également faire référence à ce qui a été présenté par la série Disney Plus, Loki, lorsque tout le multivers se déchaîne au moment où Sylvie (Sophia Di Martino) tue K ang le conquérant, qui était le personnage qui a tiré les ficelles de l'Agence de Variation Temporelle pour tenter de tenir à distance tout ce qui concerne le multivers.

(20th Century FOX)

Il est à noter que l'un des acteurs qui a récemment confirmé sa participation était Patrick Stewart, qui a donné vie à Charles Xavier dans la première série de films X-Men et où il a partagé le générique avec Hugh Jackman, Ian McKellen et Halle Berry.

D'autre part, la dernière fois que l'histoire vieille de 81 ans a donné vie à l'important héros de Marvel, c'était dans le film Logan (2017)

« Eh bien, mon téléphone était éteint quand c'est arrivé, donc je n'ai rien entendu. Ce n'est que le lendemain matin que je me suis réveillé et que j'ai regardé mon téléphone et que j'ai découvert que j'avais été bombardé de réponses et que mes responsables des relations publiques m'avaient envoyé des réactions qui m'avaient été détaillées et transmises », a déclaré l'histoire dans une interview pour le portail Jake's Takes.

