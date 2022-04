Déversement de pétrole : 39 oiseaux sauvés ont été relâchés sur une plage au sud de Lima

Le Service national des forêts et de la faune (Serfor) du ministère du Développement agraire, en collaboration avec les spécialistes du Parque de las Leyendas, a libéré un premier groupe de 39 oiseaux sur une plage au sud de Lima, après que son habitat a été affecté par la marée noire survenue le 15 janvier .

La libération des oiseaux a été possible, après un processus de soins, de soins et de récupération dans le Parque de las Leyendas, sous l'observation étroite et constante des professionnels de SERFOR et du parc lui-même. Ces oiseaux ont été soignés, nourris, baignés et réhabilités par l'équipe de professionnels et de bénévoles.

Il s'agit de trois espèces : 4 goélands péruviens (Larus belcheri), 4 goélands de Franklin (Leucophaeus pipixcan) et 31 piquiers péruviens (Sula variegata) entrés il y a un mois et demi présentant un degré élevé de déshydratation et, la plupart d'entre eux, tachés d'huile.

Pour le processus de libération, il a été vérifié que les oiseaux sont en forme, c'est-à-dire qu'ils ont un poids adéquat, qu'ils sont hydratés et que leur comportement est celui de la même espèce. De même, les maladies ont été exclues et on a vérifié qu'elles avaient retrouvé leur imperméabilité. Plus tard, une plage a été choisie où existent des oiseaux de la même espèce.

Il convient de noter que tous les oiseaux relâchés ont été correctement bagués, afin de pouvoir conserver une trace de leurs informations, telles que le poids, le sexe, le plumage, les mesures des ailes et l'état général avant d'être relâchés. Ce processus de sonnerie a été réalisé avec la collaboration de l'Unité de recherche sur les écosystèmes marins - Seabird Group UIEM-GAM de la Southern Scientific University et du Center for Ornithology and Biodiversity (CORBIDI) par le biais de son programme de baguage (PAC-CORBIDI).

À ce jour, près de 300 spécimens, touchés directement et indirectement par le déversement, ont reçu des soins médicaux de la part de l'équipe multidisciplinaire de la zone de zoologie du Parque de las Leyendas de Lima et de plus de 50 volontaires.

Après la libération, Jessica Oliden García, administratrice technique de l'Administration technique des forêts et de la faune (ATFFS) Lima, a déclaré que « SERFOR, en tant qu'Autorité nationale des forêts et de la faune, travaille depuis le premier jour de la marée noire, à la récupération des oiseaux, dans le collecte et surveillance des espèces sauvages touchées sur les plages ».

Oliden García a ajouté que « grâce à un travail conjoint avec le Parque de las Leyendas, ces oiseaux ont pu passer par un processus de réhabilitation et de récupération, de sorte qu'aujourd'hui, le premier groupe d'oiseaux sera libéré. Ce sont 39 oiseaux de différentes espèces qui ont tous les examens de santé et physiques qui corroborent les bonnes conditions et qui sont bagués, identifiés afin d'être surveillés. »

Il est à noter que la libération des oiseaux a eu lieu sur une plage au sud de Lima et a été soutenue par la marine péruvienne .

De même, l'équipe de sauvetage de la faune a trouvé 78 oiseaux dans ces zones naturelles protégées, qui ont été transférés et livrés à Serfor pour des soins vétérinaires et un rétablissement ultérieur.

PLUS DE 20 PLAGES PRÊTES

Pour sa part, Repsol a rapporté mardi dans un communiqué qu'à ce jour, 21 plages propres de pétrole brut sont déjà prêtes pour une surveillance correspondante, avant la réouverture de l'utilisation publique.

« Actuellement, l'entreprise est dans la phase finale du nettoyage, concentrant tous ses efforts sur les zones rocheuses et difficiles d'accès, en donnant la priorité à la sécurité des personnes », a déclaré la transnationale.

