De Bugs Bunny à Bob l'éponge : les dessins animés qui ont rendu la communauté LGBTTTIQ+ visible

Les dessins animés qui ont marqué notre enfance avec des personnages que nous ne comprenions peut-être pas à cette époque pourquoi ils se comportaient de cette manière ou parce qu'ils s'habillaient différemment des stéréotypes de genre marqués par la société. Maintenant que nous sommes adultes, nous comprenons les concepts différemment, car aujourd'hui nous analysons avec un œil plus critique.

Au fil des ans, la communauté LGBTTTIQ+ a recherché des espaces qui lui permettent de montrer qui ils sont, comment ils sont considérés et comment ils interagissent. Dans le but de mettre en œuvre la « non-discrimination » et l'inclusion dans les nouvelles générations, les personnages appartenant à cette communauté étaient présents dans différents dessins animés.

Infobae vous propose une liste de personnages appartenant à la communauté LGBT+ qui ont fait partie de notre enfance.

Le lapin qui a fait rire beaucoup a montré à plusieurs reprises son côté féminin et a été observé très coquette en train de bouger ses hanches d'un côté à l'autre avec sa main sur sa taille. Plusieurs fois, elle a utilisé des tenues très frappantes comme des jupes can-can et même quelques autres tenues à thème.

Sans oublier que sa voix s'est parfois révélée très féminine et parfois très masculine.

Le personnage de Rojo dans le dessin animé La Vache et le Poussin est un petit diable qui avait l'air très heureux de porter des robes et même une perruque. Dans certains chapitres, il était très coquette, avec de longs cils et bougeant ses fesses au rythme de la musique.

C'est un démon très puissant et extravagant qui a participé à la série The Powerpuffer Girls, il se caractérise par le fait qu'il est un personnage de Trasvesti, car il aimait s'habiller en jupes, tutus et robes. Le doublage de ce personnage a été réalisé par Ricardo Hill et Óscar Flores, et on entendait parfois dire qu'ils essayaient de rendre la voix plus nette et plus efféminée.

Plusieurs fois dans la série, Bob l'éponge a été vu en train d'essayer des robes et du maquillage avec son meilleur ami Patricio Estrella. En fait, dans un chapitre, les deux se sont mariés.

La série de Cartoon Network Steven Universe est également inclusive car elle mettait en vedette deux personnages appartenant à cette communauté. Le rubis et le saphir sont deux pierres précieuses qui contrôlent les basses et les hautes températures. Ils tombent amoureux et se marient.

Appartenant également à Cartoon Network, Adventure Time est une série qui met en vedette Marceline, également connue sous le nom de The Vampire Queen, qui s'intéresse à The Sweet Princess. Les deux tombent amoureux et dans la série, on les voit s'embrasser.

Les mangas écrits et illustrés par Naoko Takeuchi ont rempli de joie l'enfance de nombreuses filles au Mexique dans les années 90, cependant, comme la séquence mettait en vedette des personnages homosexuels, qui montraient des idéaux très différents de l'époque, la série diffusée au Mexique a été censurée.

Le personnage de Sailor Star Fighter a toujours été intéressé par Serena, en fait, dans certains chapitres, il est très attentif à elle, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus et l'embrasse.

Le cas le plus surprenant est peut-être celui de Velma de la série Scooby-Doo, puisque dans aucun chapitre elle ne s'est intéressée à d'autres femmes, cependant, Le scénariste James Gunn, sur Twitter, a commenté que Warner Bros. Pictures, en 2002, censurait le personnage. C'est ainsi que Gunn a révélé que dans le scénario original, Velma était lesbienne.

