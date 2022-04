Dans les coulisses de la tempête déclenchée par Maradona lors du dernier tirage au sort de la Coupe du monde

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 01: Draw assistant, Diego Maradona draws Mexico during the Final Draw for the 2018 FIFA World Cup Russia at the State Kremlin Palace on December 1, 2017 in Moscow, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Personne ne s'y attendait. Maradona avait plaisanté, il avait même souri à la blague de Gary Lineker, son ancien rival au Mexique 86, qui avait glissé qu'il était « habile avec ses mains », faisant allusion au but mythique du poing dans ce match de quart de finale de Coupe du monde contre l'Angleterre. Mais lorsque l'ancien attaquant anglais l'a interrogé sur le groupe qui avait eu de la chance lors du tirage au sort de la Coupe du monde en Russie, composé de l'Islande, de la Croatie et du Nigeria, Diego a dessiné une gambeta verbale inattendue, et a laissé le présentateur et son partenaire muets.

« L'Argentine doit réussir la manche, parce que le groupe est accessible et qu'il doit s'améliorer. Il ne peut pas jouer aussi mal que lui. » Costume noir, nœud jaune, Fluff a fait exploser la bombe de gala, chargée de contenu protocolaire, sans un geste à l'extérieur du corset. Le monde du football a ensuite parlé de ce que les balles ont déterminé... Et les critiques sévères de Maradona à l'égard de Sampaoli. Et le contexte dans lequel il l'avait parlé.

Les Dix avaient déjà volé l'attention tout au long du précédent. D'abord, parce qu'il a rejeté le conclave avec le président Vladimir Poutine sur le quart de matin, comme confirmé par un audio que Infobae a récemment eu accès à un mois. « Non, le truc de Poutine est très bon, tout est très beau. Je veux le rencontrer, lui parler. J'ai déjà fait deux ou trois répétitions de : « Bonjour Poutine. Qu'est-ce que tu fais, Poutine ? Tu es re-poutine. Re-poutine del oro... ». Mais je dois me lever à 9 h 30 et je ne me lève pas à cette heure-là, tu vois ? » , tu l'entends le dire.

« Ça me fait mal à l'âme parce que tout le monde sera là... Et à qui la bête va-t-elle poser des questions ? Pour moi. Il ne va pas demander (Carles) Puyol, ne joue pas avec moi. Mais c'est un rendez-vous très tôt. Il aurait dû préparer un cocktail dans l'après-midi, après les activités. Je remercie Poutine, mais demain je n'y vais pas. C'est décidé », a-t-il ajouté.

Cependant, à la fin du quart de travail, la réunion a eu lieu, Maradona étant l'ambassadeur des autres stars, dont le Brésilien Ronaldo Nazario. « Tous les garçons sont venus te voir, et ils veulent une photo. Ronaldo est tellement timide qu'il m'a dit 'Diego, s'il te plaît dis à Poutine, '» il a cherché à l'adoucir.

Mais tous ces va-et-vient sont tombés au second plan après la tempête d'albiceleste que Diego a déclenchée, au point que Sampaoli, qui a vu depuis les étals comment il a été lapidé sur scène par la meilleure idole de l'équipe nationale, lui a répondu sans le nommer quelques instants plus tard devant les caméras de télévision.

« J'espère que nous pourrons mieux jouer, nous avons montré quelques traits durant les séries éliminatoires, malgré les difficultés. J'ai le meilleur du monde et le meilleur de l'histoire », a-t-il retourné, plaçant Lionel Messi au-dessus de Maradona. Ensuite, les hauts et les bas de la relation avec les référents de l'équipe ont fait en sorte que les stars de l'équipe n'ont pas non plus gardé un grand souvenir de leur gestion, qui s'est terminée après l'élimination en huitièmes de finale aux mains de la France.

En fait, ce moment a été l'un des pics de virulence dans la liaison entre DT et Diego. Mais il y en a eu plusieurs. La pyrotechnie verbale de la star faisait du bruit presque depuis que l'ancien conseiller chilien a marché sur Ezeiza.

Y a-t-il eu préméditation de la part de Maradona lorsqu'il s'est agi de secouer l'équipe nationale à partir de zéro avec cette déclaration ? Parmi ceux qui l'ont accompagné dans ce voyage, ils disent non. « Il n'a jamais communiqué avec lui, s'il avait prévu de dire cette critique, il l'avait dans la tête. C'était une décision maradonienne, une de celles qu'il avait », a souligné une source de l'équipe travaillant avec Pelusa.

Quand est né l'encono de Diego avec Sampa ? « Il le considérait comme un vendehumo, il s'est fâché quand il courait pour diriger Boca et il a fait la croix pour lui, il a dit qu'il n'avait rien fait dans le football argentin et ça l'a dérangé que tout le monde l'appelle pour diriger l'équipe nationale en tant que sauveur », a révélé la même voix.

Une telle chose s'est-elle produite, le flirt du natif de Casilda avec les Xeneize ? Sampaoli a coupé sa relation avec l'équipe nationale chilienne le 19 janvier 2016. Et il est apparu comme le principal candidat à la tête de l'équipe de la ribera en mars, alors que la direction dirigée par Daniel Angelici cherchait un remplaçant pour Rodolfo Arruabarrena.

Matías Ahumada, alors trésorier de Boca, a profité d'un voyage à Santiago du Chili pour lui faire une offre. Selon les chroniques de l'époque, il aurait refusé l'offre en raison de sa sympathie pour River et parce qu'à cette époque il ne voulait pas travailler en Argentine.

« Je suis un fan de River depuis que je suis enfant. Cela me donnerait une pression supplémentaire pour m'y diriger. Je ne pouvais pas être entraîneur pour Boca », a-t-il déclaré plus tard dans une interview à l'émission de radio No Somos Nadie. Au-delà de cette déclaration, Angelici fait partie de ceux qui l'ont promu dans l'AFA en tant que successeur de Patón Bauza, alors que le passage à Russie 2018 était en danger.

D'autres facteurs ont alourdi la langue de Maradona. « Sampaoli m'a trahi, car quand l'Argentine a remporté la Coupe Davis de tennis en Croatie, il m'a dit qu'il voulait en profiter pour me rendre hommage à Séville (le club qu'il dirigeait), mais il ne l'a jamais fait. On remarquait déjà qu'il avait d'autres pensées », l'a-t-il accusé. Et les attaques se sont intensifiées après la marche fulgurante lors des qualifications et la victoire de 1 à 6 contre l'Espagne, en mars 2018. « Ce qui me dérange, c'est qu'il a fallu beaucoup pour que nous soyons respectés, que l'Argentine ait peur. Aujourd'hui, à l'exception de Messi, ils ont perdu le respect pour le maillot », a répété Diego.

« Dites-moi quand les gens ont crié un but de Sampaoli, vous lui lancez le ballon et vous le rendez de la main », l'a-t-il fouetté. Déjà commencé la Coupe du monde, après 1-1 contre l'Islande, s'est poursuivie. « Sampaoli ne peut pas rentrer dans le pays, c'est dommage. Le problème en Argentine est celui qui les guide, celui qui leur met en tête ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Parce que si l'entraîneur n'est pas clair dans ses concepts, les joueurs ne peuvent pas faire de miracles. »

Il lui a donné sarcastiquement un surnom qu'il lui a donné lors de ses apparitions à la télévision : « le joueur d'échecs ». C'est la continuation d'une tempête qui a connu un chapitre inattendu en plein tirage au sort de la Coupe du monde 2018 en Russie, la dernière dont Diego Maradona a pu assister (et jouer, à sa manière).

CONTINUEZ À LIRE :