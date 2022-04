Cynthia Rodriguez et Carlos Rivera se sont rendus à Paris ensemble pour profiter de leurs vacances

Bien que Carlos Rivera et Cynthia Rodríguez gardent souvent leur relation privée, ils se sont récemment montrés en train de profiter de leurs vacances à Paris, en France ; aucun des enregistrements n'est apparu en même temps, mais il ne fait aucun doute qu'ils partagent un moment romantique dans la ville de l'amour.

L'interprète de Recuérdame a posté sur son compte Instagram une courte histoire temporaire dans laquelle il montrait le paysage de la ville européenne et s'exclamait : « Bonjour, Paris ! »

Pour sa part, la conductrice de Venga la Alegría a montré un paysage pluvieux d'une cafétéria avec la légende « Et soudain... vacances Paris », quelques secondes plus tard, sa bien-aimée est apparue à la caméra, puis elle était à l'intérieur d'une voiture et finalement ils leur ont laissé voir qu'ils étaient dans un musée.

Dans la courte vidéo, ils ont montré qu'ils faisaient face à La Gioconda, plus connue sous le nom de La Joconde, une peinture peinte par Léonard de Vinci. Cette œuvre d'art est exposée au musée du Louvre à Paris.

En plus de ces enregistrements, le couple n'a plus publié de contenu sur son voyage ; le présentateur et le chanteur ont commencé à rendre leur romance publique en 2015, depuis lors, tous deux ont préféré être réservés, ils publient peu de photos ensemble, ils interagissent difficilement sur les réseaux sociaux et évitent d'être pris en couple lors de leurs rendez-vous.

Le voyage de Cynthia Rodríguez avec son partenaire pourrait dissiper les rumeurs sur son absence à Venga la Alegría, puisque le 29 mars dernier, Alex Kaffie a assuré que l'animatrice quitterait l'émission dans peu de temps.

Selon la chroniqueuse, Cynthia Rodríguez annoncerait son départ du matin d'Azteca dans les prochains jours : « Je découvre que la très belle Cynthia Rodríguez quitte Venga la Alegría. Oui, pour des raisons personnelles et pour les couples ! l'animateur sort du magazine matinal d'Azteca Uno », a écrit Alex Kaffie.

Cette publication a suscité plusieurs rumeurs, bien qu'elle ait été commentée jusqu'à un éventuel changement de chaîne de télévision, les hypothèses qui avaient le plus de poids étaient celles dans lesquelles il était assuré que Cynthia Rodríguez attendrait déjà un bébé avec Carlos Rivera.

Il convient de noter que les deux ont exprimé leur intention de devenir parents depuis l'année dernière et ont même expliqué qu'ils prévoyaient d'atteindre l'autel, mais qu'ils ne sont pas pressés de fixer une date pour se marier.

« Mon souhait est d'être père. Ils savent que c'est aussi celui de Cyn, c'est le mien, c'est le nôtre et nous le voulons avec tout notre désir. Quand Dieu le veut... plus que tout ce qui est artistique, c'est d'être papa, c'est mon rêve de vie », a récemment révélé Carlos Rivera.

Il a également partagé que la façon dont ils vivent ensemble depuis un certain temps est sous le même toit et, dit-il, comme s'ils étaient mariés, et avec la même force envie de concevoir un enfant, bien qu'il n'ait pas expliqué quand ils réaliseraient ce souhait.

De plus, lors d'une dynamique au cours de laquelle les pilotes de la Venga la Alegría ont pu parler au Père Noël, le chauffeur lui a demandé un cadeau très spécial : « Je pense qu'il ne me manque qu'une seule chose et j'aimerais qu'elle soit remplie l'année prochaine : » Tu peux m'apporter un bébé ? '. Je pense que je suis prêt, maintenant, à fonder une famille », a-t-il conclu.

Le Père Noël a assuré qu'il ferait tout son possible pour que ce bébé entre dans sa vie, mais pas nécessairement en 2022, s'il pouvait naître d'ici 2023. Entre les rires, le « Père Noël » lui a dit qu'il devait se mettre au travail avec sa compagne. La demande de Cynthia a ému ses coéquipières et le public qui a suivi l'émission.

