Christian Cueva : Son père fait confiance à la possible revanche du Pérou contre la France et le Danemark lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar

Luis Alberto Cueva, père de Christian Cueva, a été invité au programme En Boca de Todos pour parler de la fierté qu'il a de son fils, car il a été figure marquante du dernier match de l'équipe nationale péruvienne contre le Paraguay. En cas de victoire du match de repêchage contre l'Australie ou les Émirats arabes unis, le Pérou se qualifiera pour le 2022 Coupe du monde au Qatar.

Tula Rodríguez ne pouvait s'empêcher de le féliciter d'avoir corrigé son fils si nécessaire, car ce n'est qu'alors qu'il pouvait s'entraîner professionnellement. « Quand je devais être belle, je l'ai fait. Quand j'ai dû ajuster l'écrou aussi, nous voyons aujourd'hui les résultats. Merci parce que votre fils nous donne tellement de joie, il est prouvé qu'il est un professionnel et qu'il peut quand il le veut », a-t-il dit.

Après cela, l'animateur du programme lui a demandé comment le footballeur célébrait la qualification possible du Pérou, auquel Don Luis a répondu : « Détendez-vous, en famille, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous avons besoin d'une étape très importante, j'ai beaucoup de foi pour atteindre la Coupe du monde. »

C'est à ce moment-là que Ricardo Rondón en a profité pour l'interroger sur les résultats du Qatar 2022 World Draw, où le Pérou aurait la chance de rejoindre le Groupe D aux côtés de la France, du Danemark et de la Tunisie s'il gagne le match de repêchage , qui se tiendra le 13 juin prochain à Doha à partir de 13h00 (heure péruvienne).

« Don Luis, comment s'est passé le groupe qui jouerait contre le Pérou ? France, encore une fois le Danemark. Est-ce qu'il est calme ? Est-il enroulé au poignet ? » , a demandé le présentateur. Avec un visage plutôt calme, le père du populaire « Aladin » a préféré ne pas anticiper les faits ; cependant, il a clairement indiqué qu'il avait la foi que le Pérou gagnerait sa revanche.

« Attendons toujours le résultat du Pérou, bien sûr, nous sommes tous convaincus de nous qualifier pour la Coupe du monde. Nous avons déjà joué avec ces deux équipes, ce serait une belle revanche. C'est exact (nous devons aller à la Coupe du monde). Hélas, hélas, comme il se doit ! » , a déclaré le père de Cueva.

QUE S'EST-IL PASSÉ LORS DE LA COUPE DU MONDE 2018 EN RUSSIE ?

Le Pérou s'est incliné 1-0 face au Danemark, a perdu 1-0 contre la France et, bien qu'il ait battu l'Australie 2-0, il a tout de même été éliminé du tournoi. Cependant, la défaite dont les Péruviens se souviennent le plus a été contre les Danois lors des débuts de l'équipe nationale après 36 ans sans participation à une Coupe du monde, où Christian Cueva a raté un penalty important .

Le 16 juin 2018, et à la fin de la première mi-temps, les « 10 » de l'équipe nationale ont eu la tâche importante de botter un penalty lorsque le match était égal à 0-0. Le volant a envoyé le ballon au-dessus du but, directement dans les gradins. Un but de Poulsen à la 61e minute a aidé le Danemark à vaincre le Pérou.

« J'aimerais avoir cette opportunité, elle me sera offerte parce que je suis convaincu que nous pouvons participer à une Coupe du monde. Sachant que personne n'est figé. J'aimerais y faire face dans l'esprit d'une nouvelle opportunité », a admis Cueva à propos de la possibilité d'affronter à nouveau les Danois en Coupe du monde.

Christian Cueva lleva 5 goles y 1 asistencia en 15 partidos con Perú en las actuales Eliminatorias. | Foto: AFP

