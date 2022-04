Ce sont les excuses de Gabriel Quadri après avoir appelé Salma Luévano « monsieur »

Dans l'après-midi du 31 mars, le député du Parti d'action nationale (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, a fait l'objet de sévères critiques en raison de son commentaire transphobe devant la Chambre des députés.

Depuis lors de la session, le député a appelé Salma Luévano comme « monsieur » malgré le fait qu'elle s'identifie comme une femme, ce qui a été condamné par différents membres des partis politiques positionnés des deux côtés du spectre, principalement le Mouvement de régénération nationale ( Morena), le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et le PAN lui-même.

Par la suite, Quadri, dans un entretien avec la journaliste Azucena Uresti, a reconnu que c'était trop de sa part pour l'appeler monsieur et a reconnu que « c'était un excès et une erreur, donc à partir d'aujourd'hui je vais la désigner comme une femme et comme une adjointe ».

Il a également dit qu'il avait déjà demandé des excuses à la suite des expressions de rejet de divers membres de la Chambre.

Quadri a été montré du doigt à plusieurs reprises comme transphobie pour ses commentaires contre la communauté et l'idéologie du genre (PHOTO : RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO.COM)

Cela s'est produit lors du débat sur la réforme de la santé mentale, lorsque le député bleu et blanc a déposé une réserve pour interdire aux parents ou aux tuteurs de prendre des décisions concernant des interventions médicales et des procédures liées à l'enfance trans.

La députée Luévano s'en est donc pris à Quadri et a mentionné : « En tant que femme fièrement trans, je veux dire à l'homme qu'il a très tort et qu'il se souvient qu'il a des enfants et des familles et qu'il espère qu'ils vont fermer la bouche là-bas ».

Face à cette réponse, le député bleu et blanc a affirmé que « M. Luévano me menace en séance plénière et qu'il ne donne aucun argument au sujet dont nous traitons, il ne fait qu'insulter et disqualifier ».

Après ce commentaire, plusieurs législateurs et législateurs ont exprimé leur rejet des commentaires du paniste. La députée Cynthia Iliana López Castro, du banc du PRI, a demandé à Quadri de s'excuser publiquement, « nous manquons de respect à toutes les femmes, à tous les députés et à tous les Mexicains qui se battent depuis de nombreuses années dans ce pays parce qu'il n'y a pas de discrimination ».

Après plusieurs autres discours, Quadri a présenté des excuses à Luévano car « je reconnais avoir commis une faute, un excès rhétorique mais que cela s'est également produit dans le contexte de calomnies et d'insultes qui viennent de cette partie », a assuré le député, qui a par la suite demandé que l'expression soit supprimée de le journal des débats.

Quadri a qualifié la députée Sandra Luévano de « monsieur » (Photo : Twitter/ @SalmaLuevano)

Enfin, à la fin de la session, les législateurs ont pris en charge le conseil d'administration en signe de protestation, ce qui a poussé le panista à commentaire sur son Twitter qui tient les membres de San Lazaro responsables de ce qui pourrait arriver à lui ou à sa famille.

De même, le ministre Arturo Zaldívar a pris position contre les propos tenus par l'ancien candidat à la présidence en 2012, arguant que la transphobie est une haine née de l'ignorance et de l'intolérance.

« Aujourd'hui et toujours, la transphobie est inacceptable. C'est la haine qui naît de l'ignorance et de l'intolérance. C'est le produit de l'arrogance de ceux qui se sentent supérieurs et possèdent la seule vérité, mais au fond, c'est la peur de qui est différent. Tous les droits pour tous. »

La législatrice Salma Luevano avait déjà porté plainte contre Gabriel Quadri en raison d'un commentaire dans lequel elle soulignait les législateurs transgenres comme « les hommes, les robes pour femmes de Morena, grands et robustes ».

