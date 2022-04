CDMX : comment obtenir la demande pour les personnes handicapées et exempter le Hoy No Circula

Les personnes handicapées vivant à Mexico (CDMX) peuvent s'adresser au ministère de l'Environnement (Sedema) afin d'exempter le programme Hoy No Circula et les imprévus environnementaux et ainsi continuer à utiliser leurs véhicules et à transiter par la capitale.

La procédure doit être effectuée en personne dans la zone de service aux citoyens de la vérification des véhicules de l'un des centres de vérification de la capitale. Ce document peut être délivré par des propriétaires, handicapés, de véhicules à moteur à combustion interne ou des utilisateurs de véhicules d'une personne physique.

Pour demander l'hologramme, vous devrez collecter les documents suivants :

1. Pièce d'identité officielle en original et en simple copie. Il peut s'agir d'un justificatif d'identité de l'électeur, d'une pièce d'identité professionnelle avec photo, d'un passeport, d'une carte nationale de service militaire (SMN) ou d'

2. Formulaire de demande dûment demandé. Il peut être téléchargé via le lien suivant : https://cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=85 #. Ce document doit être livré signé.

3. Avis original sur le handicap publié par le Système pour le développement intégral de la famille à Mexico.

4. Deux photos pour enfants.

Les conducteurs handicapés peuvent demander le document pour exempter le programme Hoy No Circula (Photo : Andrea Murcia/Cuartoscuro)

5. Documents pour l'accréditation d'une personne morale.

- Particuliers : Procuration signée devant deux témoins avec ratification des signatures devant un notaire public. Exemplaire original et simple.

- Personnes morales : Acte constitutif, procuration et identification officielle du représentant ou de l'agent. Exemplaire original et simple.

6. Copie de l'identification de la personne handicapée (justificatif de l'électeur, carte médicale avec photographie, justificatif délivré par un établissement public). Si vous êtes un mineur ou un patient handicapé, l'identification du parent ou du tuteur et du propriétaire du véhicule est requise.

7. Copie de la carte de circulation émise par le gouvernement de Mexico.

8. Copie du dernier certificat de vérification (imprimé ou enregistré dans le système de vérification du véhicule).

La procédure doit être effectuée comme suit :

1. Il soumet le format dûment demandé et la documentation nécessaire à la zone de service aux citoyens de la vérification des véhicules.

2. Recevez le formulaire de demande et la documentation jointe. Vérifiez et vérifiez qu'ils répondent à toutes les exigences, attribuez un folio, scellez et remettez l'accusé de réception.

3. Appelez pour connaître l'état de votre demande.

4. Il est présenté dans la zone de service aux citoyens de la vérification des véhicules, et expose l'accusation.

5. Examinez et répondez à votre demande.

6. Il montre l'identification, reçoit la réponse à votre demande et la signature de la réception.

La Mobility Card peut être utilisée pour accéder gratuitement aux transports publics (Photo : Twitter/ @GobCDMX)

En plus de pouvoir effectuer cette procédure, les personnes handicapées pourront également obtenir la carte Inclusive afin que les personnes handicapées puissent garantir leurs droits et leur mobilité dans la capitale. Selon le ministère de la Mobilité (Semovi), la carte dispose d'une technologie sécurisée et donne un accès gratuit au réseau de transport public au secteur susmentionné de la population.

Cette pièce d'identité est valable cinq ans et en plus de permettre l'accès gratuit au métro, au métrobus, au trolleybus, au cablebus, au train léger et au réseau de transport de passagers (RTP), d'autres avantages incluent des réductions sur les paiements par terre et par eau, l'accélération du traitement des plaques d'immatriculation spéciales des véhicules et demander le marquage des signes particuliers des personnes handicapées dans les foyers.

Les personnes intéressées à le traiter peuvent entrer dans le guichet unique sur le handicap avec le compte clé CDMX, qui est lié à la clé unique du registre de la population (CURP) des demandeurs de la carte. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le générer à l'aide de ce lien.

