Atala Sarmiento serait banni à vie sur TV Azteca

Atala Sarmiento a quitté brusquement TV Azteca après avoir travaillé pendant plus de deux décennies sur la chaîne de télévision, un fait qui a intrigué ses adeptes. On sait que la conductrice n'a pas pu s'entendre avec la société et n'a pas renouvelé le contrat qui l'a placée au sein du conseil des présentateurs de Ventaneando.

Et c'est que son départ est survenu parmi des rumeurs selon lesquelles elle aurait été vue sur Televisa, prétendument à la recherche d'une opportunité d'emploi ou même en train de négocier son entrée. La version a atteint les oreilles de Pati Chapoy qui l'a confrontée et n'a pas tardé à dire au revoir au communicologue.

Trois ans se sont écoulés depuis son communiqué de presse et après son incursion dans le programme Intrusos de Televisa, qui a fini par quitter les ondes, où elle a partagé des crédits avec Juan José Origel, Martha Figueroa et Aurora Valle (tous anciens Ventaneando), et quelques incursions en tant qu'invitée dans différents des programmes tels que Hoy, Atala vit en Espagne retirés des médias.

Atala Sarmiento a exclu qu'elle soit l'animatrice de « La Voz » (IG : atasarmiento)

Elle est restée loin des caméras et vit à côté de son partenaire, mais elle reste en contact avec ses disciples, devant qui dans une récente dynamique de questions-réponses, elle a avoué si elle travaillerait un jour à nouveau à Azteca, et là, elle a montré que la chaîne de télévision lui a opposé son veto « éternellement ».

« TV Azteca est très spéciale pour moi, j'ai passé 24 ans de ma vie dans ses forums, elle m'a donné beaucoup de choses, j'ai appris, j'ai grandi... comment ne pas l'aimer après tant de choses ? » , commence-t-il à dire.

Et il a continué à surprendre ses fidèles en révélant : « Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit possible pour moi de revenir, puisque l'entreprise m'a mis un veto apparemment éternel ».

Atala Sarmiento, de Madrid, félicite Ventaneando pour ses 25 ans (Capture d'écran : Tv Azteca)

Atala n'a pas approfondi le sujet, mais avec cela, elle a montré qu'elle n'avait pas été en communication avec ses anciens collègues ou avec les directeurs de la chaîne de télévision mexicaine, alors qu'elle avait déjà changé d'air en s'aventurant dans le design d'intérieur dans le pays européen.

Cependant, en 2021, la sœur de son collègue communicologue Rafael Sarmiento est apparue en tant qu'invitée dans l'émission spéciale pour le 25e anniversaire de Ventaneando avec d'autres anciens animateurs du programme Azteca.