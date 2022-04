Angela, Emiliano ou Leonardo : quel fils fera de Pepe Aguilar un grand-père

La dynastie Aguilar est considérée comme l'une des plus fortes de la musique de la région mexicaine, car elle est dirigée par Pepe Aguilar et ses fils, qui ont suivi les traces de leur ancêtre dans le monde de l'art et se sont frayés un chemin grâce à son talent.

Mais maintenant, le sort de la célèbre famille devra ouvrir un autre fossé entre leurs rangs, Pepe Aguilar devenant bientôt grand-père.

L'annonce a été faite par le biais du programme Despierta America, où il a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'Angela Aguilar, ni de Leonardo, mais d'Emiliano, le frère aîné des trois.

« Nous avons déjà confirmé que son fils aîné Emiliano Aguilar, qui était le résultat de son premier mariage avec Carmen Treviño, deviendra père pour la première fois avec sa petite amie de plusieurs années », ont-ils déclaré dans l'émission

Ainsi, bien que jusqu'à présent, ni Pepe Aguilar ni Emiliano n'aient donné plus de détails à ce sujet, sur le compte officiel de Despierta America, Emiliano a été vivement félicité pour la prochaine étape qui l'attend.

« Emiliano, le fils aîné de @pepeaguilar_oficial va devenir père pour la première fois. Félicitations ! » », ont-ils écrit.

