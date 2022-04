Après que le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) a décliné et retiré la proposition de son législateur Marco Antonio Mendoza Bustamante sur la réforme du pouvoir, Andrés Manuel López Obrador a demandé à l'opposition de tenir ferme ses convictions sur ce que leurs partis respectifs leur dictent. Le projet du député du PRI a coïncidé sur plus d'un point avec celui promu par le président Morenista.

Lors d'une conférence matinale depuis le Palais national, le président a exhorté les dirigeants des groupes politiques à permettre à leurs membres d'agir en toute liberté car il a assuré que l'abandon de la proposition répondait à des intérêts en dehors du bien-être de la population. Il a assuré que son idée est de renforcer la Commission fédérale de l'électricité, une institution créée par l'un des représentants emblématiques du parti : Lazaro Cardenas.

« Qu'ils se rebellent et se rangent du côté du peuple pour devenir des représentants populaires. Il serait dommage qu'ils se rangent du côté des entreprises étrangères. S'ils se souviennent de ce que Cárdenas a dit, « celui qui donne des ressources naturelles aux étrangers est un traître à la patrie ». Ils ont la possibilité de défendre l'intérêt public, l'économie populaire est impliquée. Si cette réforme n'est pas approuvée, les entreprises privées vont continuer à prospérer », a-t-il dit.

Au cours de la session législative de ce jeudi 31 mars, le vice-coordinateur du banc tricolore a annoncé par la publication du Journal officiel une proposition visant à modifier les articles 25, 27 et 28 de la Constitution. Avec cela, il a cherché à ce que l'énergie électrique soit considérée comme un droit humain de la population, en plus de promouvoir l'approvisionnement selon les critères d'équité sociale, de productivité et de durabilité.

« Puissent les dirigeants les laisser libres aux représentants, aux législateurs, que chacun vote selon ses convictions et sa conscience, en toute liberté, que ce n'est pas une affaire populaire, qu'ils ne les copient pas. Il est temps et j'espère que, si vous avez déjà présenté cette initiative, vous la maintiendrez. Laissez-les débattre davantage au sein de leurs fractions », a déclaré López Obrador.

Après l'annonce de la proposition, le PRI a immédiatement déclaré : « Sur instructions du Comité exécutif national (CEN) du Parti révolutionnaire institutionnel et d'Alejandro Moreno, président de cet institut politique, le député fédéral Marco Antonio Mendoza a retiré son initiative réformé et ajouté des articles de la Constitution politique sur les questions électriques », et assuré « qu'il était à titre personnel et ne représentait pas la position du parti ».

Parmi les points où cela ressemblait à l'initiative de López Obrador, il y a le fait de ne pas reconnaître l'autosuffisance en dehors de la loi et d'accorder un approvisionnement énergétique exclusif à la Commission fédérale de l'électricité (CFE).

De la même manière, il a établi que le Centre national pour le contrôle de l'énergie (Cenace) devrait rejoindre le CFE, y compris ses pouvoirs, et il serait ajouté à l'article 27 de la Constitution que des concessions ne seraient pas accordées pour les minéraux radioactifs, le lithium et d'autres minéraux considéré comme stratégique pour le pays. C'est-à-dire les nationaliser.

