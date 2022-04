42 bus de 3 000 habitants de Marioupol assiégée sont arrivés dans la ville de Zaporiyia

Plusieurs bus transportant des habitants de la ville ukrainienne de Marioupol, assiégée et bombardée par les troupes russes, sont arrivés vendredi soir à Zaporiyia, une ville ukrainienne contrôlée par l'armée de Kiev, selon des journalistes de l'agence AFP présents sur place.

Selon le président Volodymyr Zelensky, environ 3 000 personnes au total ont été secourues.

Les bus ont transporté des habitants de Marioupol qui ont réussi à atteindre la ville de Berdyansk, occupée par les forces russes, où ils ont été reçus par le convoi humanitaire, selon des résidents et des responsables.

La vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a confirmé cette information dans une vidéo sur Telegram : « À partir d'aujourd'hui, alors que nous tournons cette vidéo, des bus sont déjà en route, pour emmener les habitants de Marioupol, 42 bus, dans un endroit sûr », a-t-il dit.

« Nous savons combien ils attendent d'être sauvés. Chaque jour, nous essaierons encore et encore jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de quitter la ville et, surtout, de vivre en paix », a-t-il ajouté.

Jeudi, Vereshchuk a déclaré que le gouvernement ukrainien avait commencé à envoyer 45 bus pour évacuer les civils de la ville portuaire après l'annonce d'une trêve par la Russie.

Une équipe de la Croix-Rouge devait également arriver dans la ville ce vendredi, mais le Comité international de l'organisation ( (CICR) a indiqué que le groupe avait dû faire demi-tour car il était « impossible » de procéder à l'évacuation.

L'organisation a indiqué dans un communiqué que les conditions « rendaient impossible la poursuite » de l'équipe, composée de trois véhicules et de neuf membres du personnel du CRIC, dont la mission était d'escorter les bus avec les personnes évacuées à travers un couloir humanitaire.

On estime que quelque 160 000 citoyens vivent sans services de base depuis plus d'un mois à Marioupol, un port sur la mer d'Azov devenu la principale cible des troupes russes en Ukraine en raison de sa position stratégique entre la péninsule de Crimée et les Dombas.

Pour réussir l'évacuation des citoyens qui souhaitent quitter Marioupol volontairement, « il est essentiel que les parties respectent les accords, fournissent les conditions et les garanties de sécurité nécessaires », a déclaré le CICR, soulignant son rôle traditionnel d'intermédiaire neutre dans le conflit.

À Marioupol, où certaines des attaques que les organisations de défense des droits humains dénoncent comme de possibles crimes de guerre ont été perpétrées, l'eau et la nourriture se font rares depuis des semaines, et il n'y a ni électricité ni chauffage.

Une précédente tentative d'évacuation de la ville portuaire au début du mois de mars avec la médiation du CICR a également échoué, après que les hostilités se sont intensifiées dans la région et que la route de sortie de la ville a été interprétée comme dangereuse.

(Avec des informations de l'AFP, EFE)

