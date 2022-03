Yoshimar Yotún a avoué les luxes extravagants qu'il a vécus avec Luis Advíncula dans un hôtel au Qatar

Yoshimar Yotún a osé raconter une anecdote amusante selon laquelle il a vécu avec l'un de ses meilleurs amis du football et de la vie, Luis Advíncula. Tous deux sont allés au Qatar à un moment donné avec l'équipe nationale péruvienne pour jouer un match amical et ont été impressionnés par le luxe d'un hôtel sept étoiles à Doha. Cependant, un jeu de lumière dans la pièce était ce dont il se souvient le plus.

« Il y avait un iPad dans la chambre. Tu as fait tomber un bouton et les rideaux sont tombés, avec un autre, de la musique. Il y avait des couleurs, du bleu... Oh ! J'ai dit, passons au rouge, j'étais avec « Lucho » Advínchal. Mettons du rouge passion pour mon « nero », j'ai dit. J'ai pressé le rouge et toute la pièce rouge. Et il m'a dit 'non, non, non, mieux vaut pas' », a-t-il lancé en riant, « je ferais mieux de mettre du bleu », a-t-il conclu. En outre, il a avoué dans un entretien avec Al Ángulo de Movistar Deportes, que c'était l'un des meilleurs hôtels du pays asiatique.