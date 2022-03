Viral : débat sur TikTok par un jeune homme qui a travaillé sans se lever de sa chaise et son patron l'a viré

Des vidéos virales sur les réseaux sociaux pouvant donner lieu à un débat sur une question de travail. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire d'un jeune homme des États-Unis, qui a décidé d'aller travailler assis pour protester contre les abus sur son lieu de travail. Une caméra de sécurité a capté le moment, ce qui a conduit son patron à le virer sans étayer ses motivations. L'événement est devenu viral sur TikTok.

Dans les images publiées par l'utilisateur @lolcarloz, vous pouvez voir que le garçon a emballé plusieurs boîtes sans quitter sa chaise. Comme il l'a expliqué, il l'a fait parce qu'on ne lui a pas payé plus d'argent pour le travail qu'il a fait.

« Mon patron m'a surpris en train de faire ça et m'a viré. (Je me suis assis) parce que je me suis rendu compte que travailler dur pour 10,65$ de l'heure dans un dépôt ne vaut pas la peine », a écrit le jeune homme dans la description de la vidéo TikTok.

La vidéo compte plus de 1,3 million de vues sur le réseau social, ainsi que plus de 82 000 likes, avec la chanson Monkeys Spinning Monkeys de Kevin MacLeod. L'utilisateur @lolcarloz a précisé que l'enregistrement date de 2021 et qu'actuellement « je recevrais au moins cinq dollars de plus pour le même travail » .

Après que le clip soit devenu viral, il y a eu un débat parmi les utilisateurs. Si certains ont soutenu son idée, d'autres ont remis en question sa décision.

« Salaire minimum = effort minimum », a déclaré un internaute. « Je jure qu'ils aiment nous voir souffrir pendant que nous travaillons parce que... Qu'y a-t-il de mal à s'asseoir sur une chaise si vous parvenez toujours à accomplir les tâches ? » Demanda une femme. « Vous emballez des objets à envoyer à un certain moment et, lorsque vous le faites assis, vous allez le plus lentement possible », a demandé un homme.

« Parfois, travailler dur et bien faire son travail (même quand c'est du miel***), c'est se préparer pour le prochain meilleur travail », a écrit un autre internaute.

