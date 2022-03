Stephanie Salas a révélé si elle envisage de lancer une biosérie

La chanteuse-actrice Stephanie Salas a expliqué si elle était prête à lancer une série biographique, qui raconte les moments les plus importants et les plus controversés de sa vie.

Dans une interview pour le programme du spectacle Ventaneando, la célèbre petite-fille de Silvia Pinal a révélé qu'au cas où le projet serait réalisé, elle partagerait des photos et des vidéos jamais vues auparavant de sa carrière.

En outre, l'interprète de Nadie más que yo a été interrogée pour savoir si, parmi les passages de sa vie, elle a décrit la relation qu'elle entretenait avec Luis Miguel, car la chanteuse parlait peu d'elle dans la production de la plateforme de streaming Netflix.

« Voyons d'abord ce que je vais vous dire et comment. Nous nous devançons et il n'y a pas besoin d'être des protagonismes », a toutefois déclaré Stephanie Salas, précisant qu'elle la concentrerait sur les années nonante et son temps de mère célibataire de son premier-né, Michelle Salas. Il convient de mentionner le rôle du jeune mannequin, joué par l'actrice Macarena Achaga, qui a eu la plus grande participation à la dernière saison de la série mexicaine Sol.

L'actrice a déclaré qu'en cas de sortie de la série, elle dépeindrait son temps en tant que mère célibataire (Photo : Twitter)

La série de Luis Miguel a été un succès, cependant, tout le monde n'a pas trouvé ce qui était montré sur la plate-forme de streaming adéquat, car, comme beaucoup l'ont affirmé, tout ce qui est sorti n'a pas été dépeint à une certaine distance de la réalité. Parmi ceux qui ont été agacés par les chapitres figuraient Roberto Palazuelos et Stéphanie Salas elle-même.

C'était dans un entretien avec Hola ! lorsque l'actrice a révélé comment l'interprète de La media vuelta a découvert qu'il serait père.

« Il ne se doutait de rien. Et profitant de la force et du courage que je pouvais à un si jeune âge, je lui ai dit que j'étais enceinte. Cela a été difficile. Tu ne veux pas le voir en colère. Tout comme il est charmant, il a également un côté de grand caractère. Évidemment, j'étais très nerveuse », a déclaré Stephanie. « C'était aussi très bien de lui dire ; je me sentais libérée. « Maintenant, tu sais, 'J'ai dit. Pour lui, c'était un seau d'eau froide. « Comment est-ce possible ! ', a été la première chose qu'il a dite, puis il y a eu un silence d'environ 5 ou 10 minutes », a-t-il ajouté.

Dans cette interview, la fille de Sylvia Pasquel a également commenté que Luis Miguel avait quitté sa vie après l'avoir informée de sa grossesse, mais ils ont retrouvé la naissance de la petite Michelle.

Stephanie Salas est devenue mère à l'âge de 19 ans (Photo : Instagram)

La première-née du Sol de México est née le 13 juin 1989, à l'hôpital Español de Mexico, après que ses parents eurent eu une liaison torride pendant près de deux ans qui manquait « d'exclusivité ».

Stéphanie a également exprimé les mots de Luis Miguel lorsqu'elle a rencontré Michelle : « Comment me ressemble-t-elle ! Ma fille est divine ! ».

Stephanie Salas a souligné que ce jour-là, il y avait eu une rencontre très émouvante et amusante entre le père et la fille, qui les a amenés à se fréquenter pendant les trois premières années de la fille. L'actrice a souligné ce jour-là qu'il y avait eu une rencontre très émouvante et amusante entre les deux, ce qui les a amenés à se fréquenter pendant les trois premières années de la fille.

Bien que les années passées n'aient pas été très proches, l'éloignement entre Michelle Salas et son père s'est intensifié après la première de la première saison de Luis Miguel, la série, où ils ont décrit sa naissance comme le produit d'une aventure qui l'a beaucoup bouleversée.

