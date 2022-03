Selon Dane, les Colombiens pensent que la corruption a augmenté ces dernières années

Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

Dane a révélé le 30 mars l'enquête sur la culture politique, qui a révélé des données intéressantes sur la politique, la démocratie et la perception de la corruption. Selon l'enquête, pour le total national, en 2021, 73,2 % des personnes de plus de 18 ans estimaient que le niveau de corruption avait augmenté au cours de l'année écoulée, alors qu'en 2019, ce pourcentage s'élevait à 64,9 %.

22,8 % des personnes interrogées ont déclaré que le niveau de corruption était resté le même et 1,4 % ont indiqué qu'il avait diminué. Pour 2019, ces pourcentages s'établissaient respectivement à 28,4 % et 3,7 %.

À son tour, d'ici 2021, 40,6 % de la population estimait que dans la zone ou le problème où se produisaient les cas de corruption les plus graves dans le secteur public, c'était dans le domaine de la santé. Décomposé par domaine géographique, ce pourcentage était de 44,6 % dans les centres ruraux peuplés et dispersés et de 39,5 % dans les capitales municipales. Les affaires de corruption dans le domaine de la justice occupaient la deuxième place dans le total national, avec 28,1 % ; par domaine géographique, elle était de 29,5 % dans les eaux d'amont et 22,9 % dans les centres peuplés et les zones rurales dispersées.

De leur côté, en 2021, pour le total national, 7,3 % des personnes interrogées ayant affirmé avoir eu un contact direct avec le personnel d'une institution gouvernementale pour mener à bien une procédure administrative, 7,3 % ont répondu qu'elles leur avaient demandé directement ou indirectement une incitation, telle qu'un cadeau ou de l'argent supplémentaire pour faciliter la procédure ou le service. Selon le sexe, 7,7 % des hommes ont déclaré leur avoir demandé un incitatif, alors que 6,9 % des femmes ont vécu cette situation. Par domaine géographique, 7,8 % des personnes interrogées l'ont déclaré dans les capitales et les centres peuplés et 5,6 % dans les zones rurales dispersées.

Le Transparency Citizen Corruption Monitor pour la Colombie a mené une tâche d'identification, de systématisation et d'analyse des actes de corruption signalés dans 25 médias au cours de la période 2016-2020. L'exercice a donné lieu à un total de 967 actes concrets de corruption, signalés dans 2 026 communiqués de presse.

La corruption administrative s'est produite dans 44 % des cas. La plupart de ces cas ont trait à des processus de passation des marchés publics, associés à des pratiques telles que l'acheminement irrégulier des contrats et le paiement de services non livrés.

Elle est suivie par la fourniture de services de sécurité, qui comprennent des actions telles que la vente d'informations confidentielles et d'armes par des membres des forces armées et de police. Troisièmement, la corruption dans les procédures, comme la promotion des permis de construire, la délivrance de faux certificats, l'évasion fiscale et les irrégularités dans les licences environnementales ou le transport d'espèces sauvages.

La corruption politique est signalée dans 27 % des rapports. Les cas associés à ce type de corruption incluent le détournement de ressources visant à protéger la vie et l'intégrité des personnes, l'utilisation de ressources publiques pour le financement de campagnes politiques, entre autres. La corruption privée est signalée dans 19 % des cas, et la corruption judiciaire en représente 10 %. Les cas associés à chaque type de corruption peuvent être consultés dans le rapport complet.

Lorsque l'on analyse les secteurs dans lesquels la corruption se produit, on constate que 62 % des événements sont concentrés dans six secteurs : 21 % dans le secteur de la défense, 11 % dans le secteur judiciaire et 30 % des cas dans les secteurs de l'éducation, de la science et de la technologie, du logement, de l'aménagement du territoire et des services publics, de la santé ; et le transport.

Lors de l'analyse de l'incidence de la corruption dans des groupes de population spécifiques, 311 événements ont été directement touchés. Dans la plupart d'entre eux, les enfants et les adolescents sont directement touchés, suivis par les étudiants et la population en situation de vulnérabilité socio-économique. Ainsi, la corruption accentue les inégalités qui existent déjà au sein de ces groupes vulnérables.

Parmi les événements signalés, ce n'est qu'en 367 qu'il a été possible de déterminer un chiffre précis de l'argent en jeu, sur la base duquel il a été déterminé que l'argent commis par la corruption s'élevait à 92,77 milliards de pesos, à 13,67 milliards de pesos perdus et à 4,94 milliards de pesos récupérés.

CONTINUEZ À LIRE :