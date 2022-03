Ryan Reynolds est devenu le premier acteur avec trois films dans le Top 10 historique de Netflix

À 45 ans, Ryan Reynolds a fait une carrière importante avec des titres tels que Definitely, Maybe , The Proposal, Buried ou Green Lantern, ainsi que les deux Deadpools. Maintenant, cet acteur canadien a ajouté un record à son CV : il est la première vedette à jouer dans trois films qui méritaient d'entrer dans le Top 10 historique de Netflix. Sa ductilité tant pour la comédie que pour l'action lui a permis de se déplacer librement dans différents types de productions.

Son plus récent film de plateforme est devenu, trois semaines après sa sortie, l'un des 10 films américains les plus populaires (actuellement classé numéro 7 parmi les plus regardés). Le projet Adam (The Adam Project, 2022), dans lequel jouent également Jennifer Garner, Zoe Saldaña et Mark Ruffalo, raconte l'histoire d'Adam, trentenaire, qui voyage dans le temps lors d'une mission de sauvetage mais a eu un accident. Alors qu'il réparait le navire, il se retrouve à l'âge de 12 ans, alors qu'il tentait de récupérer après la mort de son père et de surmonter les brimades dont il a été victime à l'école.

Ce film a atteint 209,5 millions d'heures de lecture au cours des premières semaines. Grâce à cet accueil du public, Reynolds est devenu le premier acteur à figurer pour la troisième fois sur la liste des 10 films les plus regardés.

Un autre film qui lui a permis ce record est le très populaire Red Alert (Red Notice, 2021), qui a été le plus regardé de l'histoire de la plateforme avec 364 millions d'heures de visionnage. Ils y ont accompagné Reynolds Dawyne Johnson et Gal Gadot. Le troisième est l'Escadron 6 (6 Underground, 2019), qui est classé numéro 9 avec 205,5 millions d'heures.

Jusqu'à la sortie de The Adam Project, Reynolds partageait le podium avec Sandra Bullock, qui a réussi à faire figurer deux films originaux Netflix dans le Top 10 : Bird Box et Unforgivable (The Unforgivable).

Ryan Reynolds a travaillé avec Dawyne Johnson et Gal Gadot sur le très populaire « Red Alert », le titre le plus regardé de l'histoire de Netflix. (Netflix)

Qui génère également son propre disque est le producteur et réalisateur de The Adam Project, Shawn Levy, également réalisateur de Stranger Things. Les deux fictions font partie des 10 fictions les plus choisies par les consommateurs. « Je ne fais pas de programmation de niche. Je fais de la programmation conventionnelle. Et avoir à la fois The Adam Project et Stranger Things au sommet des plus regardés de Netflix est une source de fierté », a déclaré Levy dans une interview pour The Hollywood Reporter.

Ce récent succès n'est pas la première collaboration de Levy avec Ryan : ils avaient déjà travaillé ensemble sur Free Guy et Deadpool. Parmi les nouveaux projets qu'ils pourraient réaliser ensemble, il y a le troisième épisode de Deadpool pour Marvel/Disney, ainsi qu'une suite de Free Guy.

En plus des trois titres que Reynolds met en vedette, le Top 10 de Netflix a la forme suivante :

1. Alerte rouge, 364 millions d'heures de visionnage

2. Pas de mires arriba (Don't Look Up), 359,8 millions

3. Bird Box, 282 millions

4. Mission de sauvetage (extraction), 231,3 millions

5. Impardonnable, 214,7 millions

6. The Irishman (The Irishman), 214,6 millions

7. Le projet Adam, 209,7 millions de dollars

8. El stand de los besos 2 (Le stand des baisers 2), 209,3 millions

9. Escadron 6, 205,5 millions

10. Spenser Confidential, 197,3 millions

