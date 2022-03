Rosario Robles a souligné un accord présumé entre Gertz Manero, AMLO et Scherer pour l'emprisonner

Rosario Robles, ancien membre du cabinet d'Enrique Pela Nieto au ministère du Développement agraire, territorial et urbain (Sedatu) et du Secrétariat du développement social (Sedesol), a adressé une lettre au président Andrés Manuel López Obrador, dans laquelle il révèle les différentes situations qui l'ont conduite à tort à prison.

La politique qui reste en détention provisoire depuis son arrestation, accusé de l'omission présumée de ses fonctions à la tête de deux secrétariats, en même temps que le célèbre Master Scam de détournement de ressources publiques par le biais de diverses universités nationales a été menée à bien.

De son côté, Rosario Robles a déclaré dans sa lettre qu'elle avait à peine entendu parler des déclarations publiées par Julio Scherer, ancien conseiller juridique d'Andrés Manuel López Obrador, qui, selon elle, sont logiques pour elle car elle a fait face à une situation proche avec le procureur général de la République (FGR) Alejandro Gertz Manero.

Dans un premier temps, elle a souligné que si elle est en prison, c'est parce que lors d'une conversation tenue entre AMLO, Gertz Manero et Julio Scherer en 2019, avant son arrestation, le désormais procureur a convaincu ses collègues de l'emmener en prison dans le but de la faire baisser le moral et de finir par accusant les « big shots » ».

« C'est là que mon destin a été décidé. Toute une machine a été mise en place, y compris le juge/neveu surnommé Padierna pour me piéger dans ces murs. Je suis devenue otage », a déclaré l'ancien responsable, qui a également clairement indiqué qu'elle est la seule femme arrêtée par le soi-disant « Master Scam », et a montré que l'enquête a subi plusieurs revers.

Plus tard, écrit-il, tout a été confirmé lorsque le procureur a comparu devant un public de Colmex en 2020, où il a déclaré que Robles serait détenue jusqu'à ce qu'elle décide de coopérer avec la justice, tout comme Emilio Lozoya, l'ancien directeur de Pemex qui a accusé divers responsables pour des affaires de corruption, notamment en lien avec l'affaire Odebrecht.

« Il espérait qu'avec la torture qui emprisonne signifie, d'une manière lâche, ils seraient ratifiés par une histoire sans subsistance. Que pour me sauver, il blâmerait les autres de mensonges. Il s'est trompé », a écrit Rosario Robles à la main.

En outre, il a révélé qu'il avait décidé d'utiliser ses droits et a intenté une action en justice contre Gertz Manero, « même si cela signifiait affronter un personnage qui utilise sa position pour se venger, et que personne ne le contredit parce qu'ils ont peur de lui. Personne ne l'appelle à des comptes. »

Il a également mis en doute le processus qui a suivi pour la laisser en prison, y compris des preuves telles qu'un faux permis, ainsi qu'un juge approprié, sans que je sache au préalable que cela faisait l'objet d'une enquête, sans avoir accès au dossier en temps voulu, ou la possibilité de diluer les accusations,

« Peu importe que je me présente volontairement au public. Que j'étais convaincu que « celui qui ne doit rien craint », mon sort a été jeté », a poursuivi l'ancien politicien. « Peu importe que le crime pour lequel je suis accusé ne mérite pas la prison. L'ASF n'a jamais non plus porté plainte contre moi, pas même une procédure réparatrice... »

Mais la partie la plus incisive a peut-être été de montrer que la plainte qui a servi à son imputation était une enquête présentée par l'Association non gouvernementale des Mexicains contre la corruption et l'impunité, qu'AMLO a si souvent évoquée de manière désobligeante, et la considérant même comme un mouvement d'interférence où les États-Unis sont ceux qui tirent les ficelles.

Il a conclu que la seule chose qu'ils ont contre eux est le faux témoignage d'un témoin protégé présumé, qui n'a jusqu'à présent présenté aucune preuve ni comparu devant les autorités compétentes dans le cas de Rosario Robles.

Enfin, il a demandé au président López Obrador de mettre fin aux injustices dont elle est victime, de cesser d'être en colère contre elle et d'abuser de son pouvoir, même si c'est Gertz Manero qui a effectivement échoué, puisque des affaires importantes telles que celles accusées par Emilio Lozoya sont tombées.

