Rigoberto Urán a expliqué à quoi ressemblera le Giro de Rigo dans les plaines de l'Est en 2022

Le cycliste antioquien Rigoberto Urán d'EF Education EasyPost, a confirmé que son Giro aura lieu en 2022 dans les plaines de l'Est. Le coureur a déjà débuté sa saison avec l'équipe américaine en Europe lors de la dernière Adriatique tyrrhénienne où il a terminé à la 14e place du classement général.

Le Colombien se prépare à pouvoir atteindre les manches les plus importantes du monde avec les meilleures performances, comme le Tour de France, pour lequel il avait déjà été annoncé qu'il serait le leader de son équipe.

Urán, âgé de 35 ans et 17 d'entre eux dédiés au cyclisme professionnel principalement sur le vieux continent, a sa dernière année de contrat en 2022, mais on ne sait pas s'il renouvellera pour au moins une saison de plus ou s'il décidera finalement de mettre fin à sa carrière sportive.

« Rigo » a eu de belles présentations sur la moto au cours de ses années en tant que WorldTour, parmi les plus notables étant ses deux podiums au Giro d'Italia en 2013 et 2014, en plus du podium remporté au Tour de France 2017 et sa médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

En 2021, il a réussi à remporter un double diplôme olympique grâce aux deux 8e places qu'il a remportées à la fois dans le test sur route et dans le contre-la-montre individuel représentant l'équipe nationale de Colombie.

Tous ces résultats et sa façon d'être caractéristique l'ont amené à être parmi les athlètes les plus aimés du pays, faisant également croître sa marque.

C'est précisément l'un des facteurs qui, pourrait-on dire, a permis à une compétition d'amateurs comme le Giro de Rigo de prendre une telle importance dans le pays et de transcender d'autres pays. Après avoir traversé d'autres régions telles qu'Antioquia et Santander cette année, c'est le grand événement sportif pour les fans et les amateurs de Meta.

À partir de là, bien que beaucoup disent qu'il n'y aura pas de montagne en raison de la réputation claire que ce territoire a d'être complètement plat, Urán a clairement indiqué que ce n'était pas vrai et qu'il fallait plutôt bien s'entraîner pour pouvoir courir sur ce terrain. Rigoberto a également confirmé la date à laquelle sa compétition aura lieu.

Rigoberto Urán n'a pas encore confirmé son calendrier de compétition pré-Tour le plus proche. Pendant ce temps, il est en Colombie pour préparer et s'occuper de ses entreprises qui se répandent de plus en plus dans tout le pays et dans d'autres pays.

Cependant, certaines courses seront annoncées avec l'équipe comme le Tour de Romandie et la Route de l'Occitanie en France en préparation et finalisation des détails pour le Tour de France 2022, qui se déroulera du 1er au 24 juillet de cette année.

