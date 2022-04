Tirage au sort de la Coupe du monde 2022 du Qatar avant le repêchage péruvien : voici comment les groupes étaient

Aujourd'hui, on savait à quoi ressembleront les 8 groupes de la Coupe du monde Qatar 2022. L'événement s'est tenu au Doha Exhibition and Congress Centre au Qatar. Le pays hôte de la Coupe du monde affrontera l'Équateur lors du match d'ouverture du tournoi, le 21 novembre au stade Al Bayt.

L'hôte disputera sa première finale de Coupe du monde et fera partie de la Poule A avec l'Équateur, la Hollande et le champion d'Afrique, le Sénégal, qui a éliminé l'Égypte de Mohamed Salah.

Pour sa part, l'équipe nationale péruvienne affronterait les équipes de France, du Danemark et de Tunisie dans le groupe D de la Coupe du monde, mais elle doit d'abord jouer le match de repêchage entre le vainqueur entre les Émirats arabes unis et l'Australie le Le 13 juin à Doha à partir de 13h00 (heure du Pérou) en un seul match.

Le bicolore, dirigé par Ricardo Gareca dans son deuxième processus d'élimination, a participé aux championnats du monde en Uruguay 30, Mexique 70, Argentine 78, Espagne 82 et Russie 2018, auxquels il a assisté après 36 ans d'absence.

MINUTE PAR MINUTE

12h19 : GROUPE F : Belgique, Croatie, Maroc et Canada.

12h18 : GROUPE H : Portugal, UruguayC, Corée du Sud et Ghana.

12h17 : GROUPE G : Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun.

12h16 : GROUPE B : Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles ou Écosse ou Ukraine.

12h15 : GROUPE E : Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande.

12h14 : GROUPE C : Argentine, Mexique, Pologne et Arabie Saoudite.

12h13 : GROUPE A : Qatar, Pays-Bas, Sénégal et Équateur.

12h12 : GROUPE D : France, Danemark, Tunisie et Pérou ou Australie/Emirats

12:11 : Maintenant, ils passent au battage médiatique 4. Le Pérou serait là s'il parvient à surmonter le repêchage.

12h10 : GROUPE H : Portugal, Uruguay, Corée du Sud

12h10 : GROUPE F : Belgique, Croatie, Maroc.

12h09 : GROUPE E : Espagne, Allemagne, Japon.

12h07 : GROUPE D : France, Espagne, Tunisie.

12h06 : GROUPE G : Brésil, Suisse, Serbie.

12h06 : GROUPE C : Argentine, Mexique, Pologne.

12h05 : GROUPE A : Qatar, Pays-Bas, Sénégal.

12h04 : GROUPE B : Angleterre, États-Unis, Iran.

12:03 : Maintenant, ils passent au battage médiatique 3.

12h02 : GROUPE H : Portugal, Uruguay.

12 heures : GROUPE G : Brésil, Suisse,

11h59 : GROUPE F : Belgique, Croatie

11h59 : GROUPE E : Espagne, Allemagne

11h58 : GROUPE D : France, Danemark

11h58 : GROUPE C : Argentine, Mexique

11h56 : GROUPE B : Angleterre, États-Unis

11h55 : GROUPE A : Qatar, Pays-Bas

11:54 : Ils accèdent au pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

11:54 : Ils accèdent au pot 2 lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

11h53 : Le Portugal est la tête de série du groupe H.

11h53 : Le Brésil est la tête de série du groupe G.

11h52 : La Belgique est tête de série dans le Groupe F.

11h52 : L'Espagne est la tête de série du groupe E.

11h52 : La France est tête de série dans le Groupe D.

11h51 : L'Argentine est la tête de série du groupe C.

11:48 : L'Angleterre est tête de série dans le groupe B.

11h47 : Le Qatar est la tête de série du groupe A.

11h46 : Annoncer les règles et le format du tirage mondial Qatar 2022.

11:41 : Cafu, Jay-Jay Okocha, Lothar Matthäus, Ali Daei, Tim Cahill, Bora Milutinović, Rabah Madjer et Adel Ahmed Malalla sont les présentateurs de la grosse caisse.

11h34 : Didier Deschamps, entraîneur de l'équipe nationale de France et champion en titre, entre en scène avec la Coupe du monde.

11h30 : La FIFA dédie une vidéo pour les légendes du football qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Le clip présente des personnages tels que Diego Armando Maradona, Gerd Muller et Gordon Banks et Paolo Rossi.

11h27 : « Personne ne veut entendre un discours avant le tirage au sort, mais bon (rires). Ce tournoi sera le premier événement majeur au monde après la pandémie. Le Qatar sera visible par tous. Nous allons offrir la Coupe du monde aux fans de football, nous espérons que tout le monde l'appréciera. L'impact du sport ne reste pas dans le plaisir, il va plus loin, il nous unit, il nous permet de nous tenir aux côtés de tous les fans de la planète », a déclaré l'émir du Qatar, Al Thani.

11:23 : « Notre monde est agressif et nous avons besoin de chances pour que les gens se joignent à nous et la Coupe du monde le représentera. La demande que nous faisons, celle de la communauté du football, est que vous cessiez les conflits, que vous arrêtiez la guerre (Russie-Ukraine) », a déclaré le président Gianni Infantino.

11h15 : Idris Elba et Reshmin Chowdhury sont les présentateurs officiels du tirage au sort.

11:14 : « Tous les Arabes recevront le monde », a déclaré Sherihan.

11h10 : Entrez l'artiste Sherihan pour faire une introduction à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

11h05 : Ils font la présentation d'Ebb, la mascotte de la Coupe du monde Qatar 2022.

11h00 : Début du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022.

- Célébration du tirage au sort pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

- Des personnalités du football sont présentes au tirage au sort.

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Julio Cesar and Marco Materazzi arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Didier Drogba, Geremi and Mikael Silvestre arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Iker Casillas arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Former player Bebeto and his wife Denise de Oliveira arrive ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Tout se déroulera aujourd'hui, vendredi 1er avril (voir tous les horaires ci-dessous), où nous pourrons savoir comment seront constitués les 8 groupes. Il est à noter que les équipes sont divisées en 4 pots, selon le classement de la FIFA. C'est-à-dire que les mieux placés sont dans la grosse caisse 1 (têtes ensemencées) et ainsi de suite.

Il reste encore 3 places disponibles et celles-ci seront issues des repèchages de différentes confédérations. L'Océanie contre la CONCACAF (Nouvelle-Zélande vs Costa Rica), l'Asie contre la CONMEBOL (Pérou contre Australie ou Émirats arabes unis) et l'UEFA (Pays de Galles vs Ukraine ou Écosse). Ces équipes ne connaîtront leur avenir qu'en juin.

Le Qatar, en tant qu'organisateur de la Coupe du monde, est la seule équipe à avoir déjà un groupe : il sera dans le A. Ensuite, tout le monde sera sur les balles. Le tirage se fait dans l'ordre du tambour. Les joueurs du 4e, par exemple, fermeront les cases (voici tous ceux qui joueront le repêchage). Mais il y a aussi d'autres détails.

Seuls les Européens peuvent avoir jusqu'à 2 équipes dans le même groupe. Pas le reste. Exemple : nous ne verrons pas l'Argentine contre l'Uruguay à ce stade. Et si le Pérou se qualifie pour le tournoi, il ne pourra pas non plus se mesurer aux équipes d'Asie, puisque le repêchage est joué par une équipe de cette confédération. C'est ainsi que se passent les choses dans la précédente.

Le gala sera rempli de stars mondiales. Nous verrons également des leaders, des techniciens et des journalistes. Et pour ne rien manquer, Infobae vous présentera minute par minute tout ce qui se passe à Doha depuis les premières heures du 1er avril. Prenons note !

CALENDRIER DES TIRAGES DE LA PHASE DE GROUPES DE LA COUPE DU

- El Salvador/10 h 00

- Guatemala, 10 h 00

- Honduras, 10 h 00

- Costa Rica/10 h 00

- Mexique/10 h 00

- Panama/ 11 h

- Pérou/ 11 h

- Colombie/11 h

- Equateur, 11 h 00

- Venezuela/ 12:00 m.

- Bolivie/ 12:00 m.

- Paraguay/ 12:00 m.

- États-Unis (Miami) /12:00 m.

- Uruguay, 13 h 00

- Argentine/13 h 00

- Chili/13 h 00

- Brasil/13 h 00

- Espagne/18 h 00

CHAÎNES POUR REGARDER LE TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DU MONDE 2022

- Argentine/ESPN, TyC Sports, télévision publique et DIRECTV.

- Bolivie/ESPN.

- Brésil/Claro, Globo et SportV.

- Chili/ESPN et DIRECTV.

- Colombie/ESPN et DIRECTV.

- Costa Rica/TUDN et Fox Sports App.

- Équateur/ESPN et DIRECTV.

- El Salvador/TUDN, Canal 4 et Fox Sports App.

- Guatemala/TUDN et Fox Sports App.

- Hondura/TUDN et Fox Sports App.

- Application Mexique/Fox Sports, Fox Sports, TUDN, Televisa et Blim TV.

- Nicaragua/TUDN et Fox Sports App.

- Appli Panama/TUDN et Fox Sports.

- Paraguay/ESPN.

- Pérou/ESPN et DIRECTV.

- Espagne/RTVE.

- États-Unis/Fox Sports App, Fox Sports 1 et Telemundo.

- Uruguay/ESPN et DIRECTV.

- Venezuela/ESPN et DIRECTV.

