Pedro Castillo : Bruno Pacheco et les neveux du président seront inclus dans le programme de récompenses

L'environnement du président Pedro Castillo a compliqué sa situation avec les autorités après avoir échoué à trouver son allées et venues. Víctor Tiburcio, commandant général de la Police nationale péruvienne (PNP), a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il avait été demandé au ministère de l'Intérieur (Mininter) que l'ancien secrétaire Bruno Pacheco et le neveux du président, Fray Vasquez Castillo et Gian Marco Castillo, sera inclus dans le programme de récompenses.

« Immédiatement, il a été demandé au niveau du ministère adjoint de l'ordre intérieur d'être considéré parmi les plus recherchés et d'avoir une récompense », a déclaré l'autorité, étant donné que les personnes mentionnées n'ont pas pu être localisées par le parquet lors d'une opération visant à procéder à une arrestation mandat d'arrêt en vigueur contre eux. Il y a quelques jours, la Commission de surveillance du Congrès a également demandé au ministre de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, d'inclure ceux mentionnés dans la liste des plus recherchés.

« L'ensemble de ce rapport a déjà été officialisé et a été remis au secteur interne pour procéder conformément à ce qui est déjà réglementé. Au fil des heures, cette récompense devrait sortir et être considérée parmi les plus recherchées », a-t-il ajouté.

Arrestation de Zamir Villaverde

Au cours de cette opération, l'homme d'affaires Zamir Villaverde, Victor Valdivia Malpartida et George Pasapera ont été arrêtés. En outre, le commandant de la PNP a indiqué qu'Hector Pasapera López, Victor San Miguel Velasquez et Luis Pasapera Adrianzén se sont volontairement présentés à la magistrature. Les autres noms impliqués sont ceux d'Edgar Vargas Mas et Alcides Villafuerte Vizcarra, avec un total de onze personnes traduites par le parquet.

Il convient de souligner que la détention provisoire est une mesure réglementée par l'article 261 du Code de procédure pénale qui vise à priver de sa liberté une personne faisant l'objet d'une enquête pendant une courte période afin de l'empêcher de fuir. S'il s'agit d'un cas courant, il est effectué pendant une période de 72 heures ou trois jours, mais étant un cas complexe, il dure jusqu'à 10 jours.

SITUATION COMPLIQUÉE

Les noms de Fray Vasquez Castillo et Gian Marco Castillo sont passés inaperçus pendant la campagne présidentielle. Bien qu'ils aient été mentionnés par la presse compte tenu de leur approche du président, ce n'est qu'après les déclarations de Karelim López qu'ils ont commencé à causer des problèmes au gouvernement de Pedro Castillo.

Le président Pedro Castillo et la femme d'affaires Karelim López ont maintenu la communication téléphonique, a déclaré César Nakazaki. Photo : Andina/PCM

« Je sais également qu'il existe une mafia au sein du ministère des Transports et des Communications (MTC), composée du président Pedro Castillo Terrones, du ministre Juan Silva, des entreprises chinoises Consorcio Conservación Vial Mazocruz (branche chinoise de la construction du génie civil au Pérou) et d'autres, toujours avec la participation de la société péruvienne INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., formée par Roberto Jesús Aguilar Quispe, âgé d'environ 27 ans, participe également à cette mafia Zamir Villaverde García, qui est le caissier ; les neveux du président : Fray Vasquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [neveu du côté de sa femme], et cinq membres du Congrès d'Acción Popular », sont les déclarations de Lopez au parquet, selon une publication d'El Comercio.

Dans l'après-midi du mercredi 30 mars, le juge du deuxième tribunal d'enquête préparatoire Manuel Chuyo a interdit de quitter le pays pour cinq mois aux neveux du président qui ont fait l'objet d'une enquête pour des crimes de collusion aggravée et d'organisation criminelle. Les deux sont en fuite à la suite du mandat d'arrêt préliminaire émis dans le cadre des enquêtes sur des irrégularités présumées dans Provías du ministère des Transports (MTC).

