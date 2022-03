Pedro Castillo après l'approbation de la loi nationale sur le cancer : « Garantit une couverture universelle et gratuite »

Le président de la République, Pedro Castillo, a parlé sur ses réseaux sociaux de l'adoption de la loi n° 31336, la Loi nationale sur le cancer et mentionné qui garantit une couverture universelle et gratuite pour la population. Cette loi a été publiée le 9 août dernier, mais a récemment été approuvée par le Congrès de la République.

« Conformément à nos engagements envers la population, le règlement a été publié aujourd'hui qui établit les dispositions pour la mise en œuvre de la loi n° 31336, la loi nationale sur le cancer, qui garantit une couverture universelle et gratuite, ainsi qu'un traitement du cancer de qualité », lit-il sur son Twitter.

L'objectif de cette loi est de « garantir une couverture universelle, gratuite et prioritaire des services de santé pour tous les patients atteints de cancer, quel que soit le type de cancer qui souffrent ». Tout cela se produit après l'achèvement du processus de suggestions, de commentaires ou de recommandations d'entités publiques ou privées, ainsi que de groupes de patients et du grand public.

Le décret suprême 004-2022-SA, publié ce mercredi dans le journal officiel El Peruano, indique que le règlement de la loi nationale sur le cancer, composé de 11 chapitres, 41 articles et 16 dispositions complémentaires finales, vise à établir les dispositions pour la mise en œuvre de ladite loi.

En outre, ce décret précise que le règlement est applicable à tous les établissements fournissant des services de santé dans tout le pays, publics, privés ou mixtes, mais aussi aux assureurs privés et publics, connus sous le nom d'institutions administrant des fonds d'assurance maladie (Iafas). Parmi eux figurent l'assurance maladie complète (SIS), Essalud, l'assurance des forces armées, de la police et des fournisseurs de soins de santé , mieux connu sous le nom de EPS.

POINTS IMPORTANTS

Parmi les points importants abordés par ce règlement figurent la décentralisation des soins pour les patients atteints de cancer, l'extension de la couverture complète à partir du diagnostic et l'utilisation de mécanismes pour obtenir de nouveaux médicaments.

Il indique également que ces entités, publiques et privées, devront financer le traitement, en fonction des plans d'assurance dont elles disposent.

Il indique également que tous les résidents - y compris les étrangers - au Pérou avec un diagnostic définitif de cancer qui n'ont pas d'assurance auront accès à des soins oncologiques par le biais du SIS. En outre, la seule exigence sera la carte DNI ou la carte d'étranger.

Le règlement prévoit également le renforcement et la restructuration des ressources humaines dans le domaine de la santé pour la prévention et le contrôle du cancer et la formation des fonctionnaires à la prévention et au contrôle de cette maladie.

En ce qui concerne les médicaments oncologiques, le ministère de la Santé (Minsa) mettra à jour la liste complémentaire de ces produits tous les deux ans. Il sera également chargé de préparer et d'approuver les documents réglementaires établissant le seuil de coût élevé pour le traitement des maladies oncologiques, dans un délai maximum de 30 jours ouvrables.

Il établit également la création de la Banque nationale de tumeurs et du Réseau national de banques de tumeurs afin de fournir des informations sur la recherche biomédicale en faveur d'un meilleur diagnostic et d'un meilleur traitement.

Aspects positifs :

Pour la première fois, ce règlement fixe des délais spécifiques pour l'évaluation et l'autorisation des médicaments et des dispositifs médicaux coûteux ou non dans le cadre de la demande nationale unique pour les médicaments essentiels. Le délai d'attente est d'environ 90 jours. Cette période peut être réduite à environ 72 heures en cas d'urgence non terminale. En outre, la liste des médicaments oncologiques complémentaires sera mise à jour tous les deux ans.

Aspect négatif :

Conformément à la réglementation, le Réseau national pour l'évaluation des technologies de la santé (Renetsa) effectuera l'évaluation des technologies de santé des médicaments et des dispositifs médicaux. Cependant, Oropeza indique que cette entité évalue également des traitements innovants pour les maladies rares, sans grande performance. « Cela n'a pu bénéficier qu'à trois patients », dit-il.









