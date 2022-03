Pedro Castillo à propos de la grève des transports : « Les plus touchés sont la communauté »

Après avoir surmonté une deuxième tentative de vacance, le président Pedro Castillo a encore des problèmes à résoudre, étant le arrêt des transporteurs, l'un de ceux qui lui a causé le plus de problèmes ces derniers jours. Depuis le lundi 28 mars, les conducteurs qui transportent des marchandises réclament des mesures gouvernementales pour enrayer la hausse des prix du carburant.

« Je demande que cette attitude soit arrêtée parce que la communauté est la plus touchée », a déclaré Pedro Castillo après avoir pris connaissance des fermetures de routes, une attitude qui empêche divers produits d'atteindre différentes régions du pays. En outre, le président a indiqué que, du PCM, le premier ministre Aníbal Torres était disposé à engager un dialogue avec les personnes touchées.

Pour sa part, Torres a indiqué que le ministère des Transports et des Communications (MTC) avait conclu des accords avec le Union nationale des transporteurs et la Confédération des transporteurs péruviens afin de mettre fin à l'arrêt indéfini. « cet accord est que l'État s'engage à simplifier, à accélérer le retour à la taxe sélective sur la consommation qui a duré 70 jours, mais qui peut maintenant durer 30 jours. Le remboursement, a-t-il été convenu, se fera par la méthode de dépôt sur un compte bancaire », a déclaré le premier ministre.

| Photo : Agence andine

En ce qui concerne la hausse des prix des carburants, il a souligné que ce n'est pas un problème qui a affecté le Pérou seul, « mais pour le reste du monde, et qu'il est dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a conduit à la hausse du prix du pétrole et du carburant en général ».

Par ailleurs, le ministre des Transports, Nicolás Bustamente, a tenu des réunions avec d'autres syndicats des transports pendant plus de six heures. Ces discussions ont permis de s'entendre sur le fait qu'elles n'aboutiront pas à la grève des transports convoquée pour le mardi 4 avril. En outre, Martín Ojeda, directeur général de l'Association interprovinciale du transport par autobus, a indiqué qu'un groupe de transporteurs de marchandises lourdes avait tenu des réunions avec le gouvernement afin de parvenir à des accords qui leur permettraient de reprendre leur travail.

MANIFESTATION ANNONCÉE

La région de Lambayeque sera le centre d'une prochaine manifestation où plus de 35 000 transporteurs de services publics exigeront l'augmentation du carburant. Selon La República, ils obligent la municipalité provinciale de Chiclayo à prendre des mesures extraordinaires pour les véhicules qui ne répondent pas aux spécifications techniques stipulées par le MTC.

« C'est une façon d'obliger l'exécutif à écouter nos demandes, car de nombreux pigistes sont touchés par le prix élevé du carburant et des additifs », a déclaré Wilson Miñope, président du coordinateur régional des transports de Lambayeque. En outre, il a annoncé que plus de 40 000 unités cesseront d'opérer à Chiclayo, Lambayeque et Ferreñafe en signe de protestation.

Parmi les demandes que défend le coordinateur figurent l'élimination de la taxe de consommation sélective (ISC) et de la taxe sur les tournages. En outre, la municipalité provinciale de Chiclayo est invitée à émettre des mesures extraordinaires pour les véhicules qui ne respectent pas le poids et le déplacement ; ainsi que la rapidité dans l'évaluation des dossiers des transporteurs pour obtenir ou renouveler les licences d'exploitation et de contrôle de l'informalité.

On sait que le président Castillo se rendra dans le nord du pays jeudi matin pour constater de ses propres yeux l'impact de la hausse des prix sur les denrées alimentaires de base. En outre, le président a indiqué qu'il souhaitait répondre aux demandes du secteur des transports.

