La chose la plus intéressante à propos des personnages Marvel qui ont commencé avec les titres des séries pour Disney+ est qu'ils ont amené les « secondaires » des films pour ouvrir davantage le champ d'action et entrer dans des histoires minimales, puis les connecter dans ce qui est maintenant le multivers (axe central de la phase 4) . Il y avait aussi une opportunité de crise, car ils ont accéléré leur processus de production en profitant du fait que les gens étaient chez eux toute la journée. Avec Moon Knight, tout cela se décompose et ouvre une nouvelle étape dans Marvel : introduire les personnages de la série puis les ajouter à la liste des Avengers (ou l'univers du cinéma, quelque chose comme une promotion). Mais ce ne sera pas si facile car ce n'est pas un personnage facile.

Steven Grant, interprété par Oscar Isaac, est un employé correct et efficace qui travaille dans la boutique de cadeaux d'un musée. Mais dans le même corps habite également Marc Spector, ancien mercenaire efficace et vaisseau corporel d'un dieu égyptien qui cherche à imprégner le monde de justice. Ce sont deux moitiés opposées qui luttent pour le contrôle, mais aussi complémentaires. L'un est le cerveau, la paix et l'innocence, l'autre la force, le chaos et la guerre. Mais ils le découvriront dans quelques chapitres.

Après avoir regardé les quatre épisodes que Disney+ a présentés à la presse, quelque chose est clair : le développement de toutes les scènes d'action et la partie la plus super-héroïque est bien exécuté et avec l'avantage d'essayer de déterminer qui contrôle ou qui prendra le contrôle dans une situation donnée, car cela dépend de qui C'est, Steven ou Mark, le conflit sera résolu différemment. L'autre ligne de conflit est le drame psychologique de ce personnage et c'est là qu'il devient beaucoup plus adulte et enroulé. À cela il faut ajouter un méchant beaucoup plus intéressant en raison de son passé, de son présent et de son modèle économique : Arthur Harrow, joué par Ethan Hawke, le chef d'un groupe de culte qui veut trouver un artefact qu'il imagine, est en possession de Steven/Marc.

Oscar Isaac n'a rien à prouver comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Choisissez des produits qui peuvent être un défi constant, d'un héros Marvel à un homme ordinaire en pleine crise conjugale. Il comprend le jeu d'Hollywood. Mais ici, il a relevé un plus grand défi : son personnage a un trouble dissociatif de l'identité, un exercice qui consiste à élaborer et à développer près de deux identités en parallèle, mais à cela il faut ajouter ses versions super-héroïques : celui de Marc est Moon Knight, tandis que Steven commence à développer Mr. Night's Day . Le résultat est bon, mais parfois avec peu de temps de développement, car la série doit présenter un conflit plus élevé entouré d'action et avec une énorme quantité d'éléments qui font perdre la performance d'Isaac, surtout.

Marc est Moon Knight, tandis que Steven commence à développer Mr. Night's Day. (Disney Plus)

Mais le reste des actions dresse un bilan. Le méchant de Hawke et Layla El-Faouly, jouée par May Calamawy, veillent à ce qu'Isaac ne joue pas un rôle écrasant et ne travaille pas, plus que jamais, en tant que personnages secondaires, tout en développant leurs propres histoires. Murray Abraham, l'acteur primé qui donne la voix à Khonshu, a aussi son poids dans l'histoire et son apparence fonctionne comme le moment le plus mystique et le plus intéressant des premiers chapitres. C'est un petit casting, au-delà des différentes apparences qu'il a, mais la plupart des séries Marvel exécutent cette dynamique. Il fonctionne également ici pour contenir le protagoniste d'Isaac.

En ce qui concerne Moon Knight, le personnage central de cette histoire que nous reverrons sûrement plus tard, a un histoire de plus de 40 ans dans les vignettes Marvel. C'est le Poing de Khonshu, le dieu égyptien qui présente un nouvel univers thématique à explorer et qui adhère au MCU sans présentation concrète et concise, il ne sera appris qu'en cours de route et littéralement par les coups (reçus par Steven et Marc). Et je pense que c'était la bonne décision de la série. La découverte de cette mythologie, pas vraiment égyptienne mais la mythologie égyptienne de Marvel, se produit naturellement tout au long du conflit. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions assimiler en tant que spectateurs en dehors de toute la complexité que porte le personnage d'Isaac. Et comme nous le découvrirons avec Steven (pouvoirs, autres dieux et une vieille histoire avec le méchant), sa présentation ne semble pas si lourde.

Moon Knight a une histoire de plus de 40 ans dans les dessins animés Marvel. (Marvel)

Moon Knight commence quelque chose de négligent. Un premier chapitre sans équilibre qui est ensuite rassemblé dans les chapitres deux et trois. Il se développe comme un thriller psychologique, puis progresse du côté de l'horreur (l'aspect le plus intéressant des deux premiers épisodes) et se termine tout près de la saga The Mummy de Brendan Fraser, entre aventures, humour, nombreux effets spéciaux et beaucoup de sable. Logique par les lieux et le thème de la série, mais, dans ce cas, le héros est perdu. Nous voyons rarement ce design intéressant Moon Knight et toutes ses fonctionnalités. Peut-être que ça va s'améliorer dans les deux derniers épisodes.

Bref, la première saison (en fait les quatre premiers chapitres) de Moon Knight présente des éléments intéressants un peu partout. Parfois très bien exécuté et à d'autres assez bondé. Sans atteindre la fin de la série, Marvel redémarre un personnage du MCU riche de sa propre histoire, addictif à cause de ce mélange d'action, d'horreur et d'humour, avec des conflits profonds et des éléments d'action qui ont l'air très mignons, mais qui servent plus de promesses que ce qui arrivera dans une deuxième saison et le retrouvailles avec d'autres héros.

Dans le même corps que Steven Grant vit Marc Spector. (Disney Plus)

Moon Knight a été créée cette semaine sur Disney+.

