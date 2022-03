Lupillo Rivero s'abstiendra de faire des déclarations publiques : « Je répondrai sur ma chaîne YouTube »

Lupillo Rivera et ses rencontres constantes avec la presse à son arrivée à l'aéroport international de Mexico semblent appartenir au passé. À cette occasion, le chanteur de la région mexicaine s'est limité à répondre à toutes les questions par une seule réponse, ce qui lui a déjà donné de quoi parler sur les réseaux sociaux et les médias, qui lui ont reproché son manque de correspondance malgré le fait qu'on lui ait accordé des espaces dans le passé.

« Nous allons répondre à cela sur YouTube », avec un ton très moqueur et tout enregistrer avec une perche à selfie et son téléphone haut de gamme, c'est la réponse du chanteur qui a été approché par plusieurs médias qui ont posé des questions sur divers sujets tels que le nouveau projet musical et d'acteur pour un Plateforme de streaming Belinda ou même sur les scandales constants que la famille de Jenni Rivera a provoqués sur les réseaux sociaux.

Avant qu'une caméra ou un micro ne soit proche de lui, Lupillo Rivera a enregistré une vidéo pour son compte Instagram où il a laissé son agacement et la façon dont il allait maintenant prendre les questions et les questions : « Toujours en arrivant au Mexique, il y a toujours des médias, des 'journalistes' qui les appellent, pour voir comment nous allons bien maintenant. Je suis également en colère à propos de ma course, en voyant Lupillo Rivera à la télévision, je suis également en colère contre le filet », a-t-il déclaré.

C'était le moment (Photo : Capture d'Instagram/ @lupilloriveraofficial)

L'interprète de grands succès tels que Sufferiendo A Solas, El Corrido del Ocho et les Ligues majeures a poursuivi l'expérience en s'adressant à la multitude de correspondants de chaînes de télévision telles que Televisa Univision, TV Azteca ou Imagen Televisión qui, en l'accusant, n'ont pas hésité à remettre en question le des sujets déjà évoqués ou certains viraux sur les réseaux sociaux comme la célèbre gifle de Will Smith aux Oscars 2022 jusqu'au cas de Sasha Sokol et la plainte publique qu'elle a déposée contre Luis de Llano.

Les visages des personnes qui sont toujours derrière la télévision cette fois étaient les protagonistes de la vidéo déjà virale du chanteur qui a généré des centaines de réactions sur son compte Instagram où, malgré le fait que les commentaires soient en sa faveur, il y en a d'autres qui lui ont reproché son comportement avec le format que les années ont permis aux Mexicains de connaître la vie de tous les artistes.

C'était le moment (Photo : Capture d'Instagram/ @lupilloriveraofficial)

« Ce Lupillo, quelle bonne idée de leur appliquer ce qu'ils te font tout le temps. » « Eh bien fou de Lupillo qui a dit 'ils ne vont plus me prendre de déclarations pour qu'ils puissent recueillir, je ferais mieux de facturer sur ma chaîne Youtube. '« Je pense que c'est amusant mais au final c'est comme un 'donner et donner' parce que quand il a besoin de promotion ou quelque chose comme ça, il va dans ces mêmes médias. » « Eh bien, je suis de l'idée que cela leur donne une cuillère de leur propre chocolat, donc très bon pour Lupillo et sa façon amusante de leur faire voir tout ce qu'ils font de mal depuis longtemps », a exprimé la vidéo dans la boîte de commentaires.

Le chanteur a mentionné qu'il en avait assez de la presse mexicaine (Photo : Capture d'Instagram/ @lupilloriveraofficial)

Le frère de Jenni Rivera a terminé la vidéo en riant déjà à l'intérieur de son camion où son équipe enregistrait également et s'amusait comme lui : « Maintenant, je les ai enregistrés compa ', je les ai tous enregistrés ha ha ha ha. Je leur ai posé des questions maintenant, maintenant je vais y répondre sur ma chaîne YouTube, toutes les questions qu'ils m'ont posées aujourd'hui, je vais répondre sur ma chaîne YouTube, andele », a-t-il conclu.

Lupillo Rivera a été l'une des stars les plus médiatiques ces dernières années en raison de sa relation avec Belinda. Il est donc constamment remis en question sur elle, c'est pourquoi il aurait pu prendre cette décision.

CONTINUEZ À LIRE :

Selena Quintanilla : l'histoire tragique de la triple nominée aux Grammy Awards