L'indice de Martinoli à Miguel Herrera après le but du Mexique : « Irrespectueux qu'il brigue »

L'équipe nationale mexicaine est sur le point de fermer son laissez-passer pour la Coupe du monde du Qatar avec Gerardo Martino, le stratège qui mène le Mexique à sa huitième Coupe du monde consécutive et qui a été au cœur de la controverse sur le fonctionnement de l'équipe.

Parce que sa position a été sévèrement remise en question par divers moyens, certains anciens footballeurs et entraîneurs ont mis en doute la capacité du sélectionneur argentin à mener le Tricolore en Coupe du monde, ils en ont même profité pour évoquer sa volonté de prendre le relais.

Parmi les plus populaires figurent Miguel Herrera et Hugo Sánchez, qui ont profité des micros pour se faire une option en cas de possibilité, ce dont Christian Martinoli a profité pour attaquer ceux qui sont devenus candidats.

Après le but d'Uriel Antuna, lui et d'autres footballeurs sont venus avec Tata Martino pour célébrer ensemble et montrer leur soutien au processus, donc Martinoli et Luis Garcia ont tous deux qualifié ceux qui se sont placés comme option d' « irrespectueux ».





