Les problèmes logistiques résultant de l'invasion russe de l'Ukraine ont forcé le rééchelonnement des activités MotoGP à Termas de Río Hondo

Le Championnat du monde de motocyclisme de vitesse est revenu en Argentine après deux ans d'absence en raison de la pandémie de COVID-19, mais le précédent a été compliqué par des défaillances logistiques avec deux de ses avions cargo. Dorna, la société qui gère le MotoGP et ses deux catégories mineures, a du mal à ajouter des transports car la majorité sont russes et 20 % ne sont pas disponibles en raison des sanctions résultant de l'invasion de l'Ukraine par ce pays. L'horaire de l'Autódromo de Termas de Río Hondo, à Santiago del Estero, a dû être reporté et l'activité débutera samedi.

Après la deuxième date de la saison, qui s'est tenue en Indonésie le 20 mars, les cinq avions utilisés par Dorna pour transporter du matériel d'équipement et la société de fournisseurs de pneus se sont rendus à l'aéroport international Tucumán Teniente Benjamin Matienzo, puis ont parcouru 90 kilomètres en camion jusqu'à la ville de Santiago.

L'un d'eux a subi une défaillance des soupapes de l'un de ses quatre moteurs lorsqu'il s'est arrêté à Mombasa, au Kenya, et l'a empêché d'arriver en Argentine ce mercredi soir. Le premier avion qui était arrivé à Tucumán cherchait les marchandises défectueuses, mais après son arrivée en Afrique, il a subi une autre panne et a dû rester avec l'autre avion.

« Ce que nous avons fait, c'est de trouver les pièces et de les envoyer avec deux avions privés à Mombasa. L'un arrivera, si tout va bien, dans quelques heures, et l'autre un peu plus tard. Nous espérons que tout sera réglé pour que ce soir, vers huit heures, le vol puisse partir. Il est impossible que tout soit là à temps pour demain (vendredi) et, comme tout est fait de la même manière pour tout le monde, il a été décidé selon les équipes de commencer samedi », a expliqué Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna, lors de la conférence de presse.

« Nous avons beaucoup appris au cours de ces 30 années avec les vols de fret et il n'y en a pas beaucoup non plus, seulement 120 ou 140 dans le monde. Le problème a été aggravé par la guerre en Ukraine. La plupart des avions de fret étaient russes ou provenaient de compagnies russes. 20 pour cent d'entre eux ne sont plus disponibles en raison des sanctions. Nous n'avons pas d'autre solution que d'espérer que la réparation des avions de Mombasa se passera bien », a-t-il dit.

« Peut-être devons-nous nous en assurer davantage sur les courses consécutives, mais cette fois, ce n'était pas le cas et nous n'avons pas pu le résoudre. C'est le grand prix 499 que nous avons organisé et c'est la première fois qu'il est passé. Notre premier objectif est de célébrer cette course », a-t-il ajouté.

Ce vendredi, il n'y aura pas d'activité et les motos partiront sur la piste samedi

Ce que vous devez transporter, ce sont les matériaux et les vélos de l'équipe officielle Ducati MotoGP et de ses équipes satellites, Pramac Racing, Mooney VR46 Racing Team (Valentino Rossi) et Gressini Racing. De plus, il existe des housses nécessaires pour que tout le monde ait les jeux de caoutchouc nécessaires à l'activité.

Si tout est terminé en temps opportun, l'activité débutera samedi avec un horaire qui débutera à 8h45 et se terminera à 17h45. Il n'y aura pas d'interruption et pendant ces neuf heures, il y aura toujours des motos sur la piste. Ce seront les manches d'entraînement et de qualification du MotoGP, Moto2 et Moto3.

Le voyage de Lombok, en Indonésie, à Thermae comprenait cinq vols. Trois des itinéraires prévus ont permis de transporter du fret de Lombok à Tucumán via des arrêts techniques à Mombasa, Lagos et au Brésil. Sur les deux autres itinéraires, la cargaison devait voyager de Lombok à Doha, de Doha à Accra au Ghana, puis à Tucuman.

Les nouvelles boîtes du circuit Termas de Río Hondo

Que se passera-t-il si l'avion n'arrive pas à l'heure vendredi ? La question sera compliquée car l'autre week-end aura lieu à Austin, aux États-Unis, et en principe, il n'y a pas de place sur le calendrier pour modifier la date. Mais Ezpeleta est optimiste sur le fait qu'il pourra réaliser la date argentine.

La dernière fois que le MotoGP et ses deux catégories mineures ont couru à Termas de Rio Hondo, c'était en 2019. Pour 2020, la date était prévue pour avril, mais en raison de la pandémie de COVID-19, la date a été annulée. Il a été reprogrammé pour 2021, bien qu'il n'ait pas pu être fait non plus en raison des inconvénients logistiques de la pandémie.

En février dernier, l'hippodrome de Santiagueño a subi un incendie vorace qui a détruit les boîtes et l'ensemble du secteur VIP. Au fur et à mesure que les infrastructures étaient sécurisées, elles pouvaient être reconstruites sans que la province ne mette un sou et les nouveaux garages semblaient impeccables et une tribune a été placée au sommet du VIP.

Comme chaque année depuis 2014 (à l'exception des interruptions susmentionnées), un circuit de course plein de monde est attendu. Dans les rues de Termas, vous pouvez voir un grand nombre de visiteurs, y compris des pays voisins, en particulier du Brésil, qui n'a pas de date pour le championnat du monde de vitesse sur deux roues.

