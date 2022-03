Les golfeurs mexicains célèbrent l'inclusion de Lorena Ochoa au Temple de la renommée de la LPGA

La Mexicaine Lorena Ochoa a été intronisée au Ladies Professional Golf Association (LPGA) Hall of Fame à la suite d'un changement dans le règlement interne de l'organisation qui lui a permis de répondre à l'exigence. Il n'est plus obligatoire d'avoir eu une carrière d'au moins dix ans sur le circuit, de sorte que la tapatia, avec ses presque huit ans, méritait finalement d'être reconnue.

Compte tenu de cela, des golfeurs tels qu'Abraham Ancer, Carlos Ortiz et Gaby López ont rapidement félicité Tapatia et célébré que la LPGA l'ait finalement incluse parmi ses plus grands représentants. Les trois, actifs dans ce sport, ont convenu qu'Ochoa était l'icône à suivre et l'inspiration pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui.

« Eh bien, j'ai pu rejoindre ce groupe d'amis très sélects, des joueurs qui ont brillé tout au long de leur carrière. C'est un sentiment très différent et spécial, car pour moi, la LPGA est une famille. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans ce voyage et je suis très enthousiaste », a déclaré Lorena à Milenio après l'annonce des faits.

Lorena Ochoa. Photo : Twitter @LorenaOchoaR

Le golfeur a passé un peu plus de sept ans sur le meilleur circuit du sport. En eux, il a remporté 27 victoires au sein du LPGA Tour. Ses débuts professionnels ont été enregistrés en mai 2002 lorsqu'elle a été invitée à jouer dans le Welch's/Circle K Championship où elle a terminé à la cinquième place. Elle gagne sa place dans la LPGA en 2003 et elle devient la deuxième Mexicaine à le faire.

» La carrière qu'il a eue a été impressionnante, même si elle a été courte. Je sais qu'il avait beaucoup plus dans le réservoir à nous donner. Tout ce qu'il a fait dans le peu de temps qu'il a joué était spectaculaire et c'était quelqu'un qui m'a trop motivé personnellement. Il nous a appris à réaliser que nous pouvons atteindre le sommet du classement mondial et ne pas le voir comme quelque chose de loin ou un rêve. Je la félicite beaucoup parce qu'elle est plus que méritée », a déclaré Abraham Ancer.

Ochoa a été numéro un en avril 2007 et y est resté 158 semaines consécutives. Sa retraite, en 2010, a signifié la fin de cette série. Dans le sport mexicain, elle est considérée comme la meilleure golfeuse de tous les temps.

Le Mexicain Carlos Ortiz, 30 ans, a déclaré : « Il a été un exemple non seulement en tant que golfeur, mais aussi en tant que personne. Ça m'a beaucoup inspirée, parce que je devais la voir devenir la meilleure joueuse au collège, puis professionnelle puis numéro un au monde ».

Gaby López, qui est connue pour avoir une relation étroite avec Lorena Ochoa, a considéré son inscription au Temple de la renommée comme un événement historique pour tout le Mexique. » C'est un rêve devenu réalité pour tout le pays. Cela nous a laissé un héritage impressionnant sur et en dehors du parcours de golf. C'est une excellente joueuse et une personne encore meilleure. Je suis très chanceuse de l'avoir eue à mes côtés comme amie et comme mentor », a-t-elle dit.

