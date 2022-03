Les actionnaires d'Ecopetrol autorisés à augmenter les dividendes à 280 dollars par action en 2022

Foto de archivo. Imagen la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

L' Assemblée générale des actionnaires de la compagnie pétrolière colombienne Ecopetrol a approuvé le versement d'un dividende de 280 dollars pour chaque action ordinaire.

L'approbation de la proposition du conseil d'administration de la société, d'un dividende de 243$ par titre (60 % du bénéfice) équivalent à un paiement de 59,8 % du bénéfice net d'Ecopetrol, et d'un extraordinaire 37$ par titre (9 % du bénéfice), en somme, est 16 fois plus que celui versé en 2020, qui était de 17$.

Il est à noter que la proposition a été approuvée par 95,61 % des actionnaires qui ont assisté à l'Assemblée (qui avait un quorum de 92,69 %).

En outre, les participants à l'Assemblée ont également approuvé le paiement de dividendes aux actionnaires minoritaires le 21 avril 2022 en un seul versement, et pour les actionnaires majoritaires, il sera effectué au cours de l'année, en quatre tours, et avec une date maximale du 30 septembre de cette année.

De même, la création d'une réserve de 8,88 milliards de dollars a été approuvée « visant à soutenir la viabilité financière et la flexibilité de l'entreprise dans le développement de sa stratégie ».

Conformément à la politique de distribution des dividendes de la Société. Dans tous les cas, la distribution des dividendes doit prendre en compte :

1. La capacité de la Société à financer son plan d'investissement grâce à ses flux de trésorerie opérationnels

2. La notation de la Société avant les agences de notation des risques

Au cours de son discours, le président de la compagnie pétrolière, Felipe Bayón, a souligné que les efforts d'exploration se concentreront sur un plus grand pourcentage de recherche de gaz naturel sur le territoire national. L'entreprise souhaite en rechercher davantage à Casanare, il convient de rappeler qu'il existe actuellement quatre forages abattus dans le Piémont dans cette municipalité.

De même, il a souligné que la compagnie pétrolière est à la recherche de plus de gaz dans les eaux de la mer des Caraïbes, et a annoncé que mardi, qui vient de passer à 11h30 du matin, un puits d'exploration et de limitation a commencé à être foré en partenariat avec Shell dans le sud des Caraïbes colombiennes.

Ecopetrol cherchera à être aux États-Unis avec Isa, comme il l'a déjà fait au Texas avec le Permien.

