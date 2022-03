Le TEPJF a confirmé qu'il y avait de la propagande dans le rapport d'AMLO au Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Chambre supérieure du Tribunal électoral de la magistrature de la Fédération (TEPJF) a confirmé que le président Andrés Manuel López Obrado r (AMLO) avait mené des actes de propagande lors de son rapport triennal en décembre de l'année dernière, qui s'est tenu au Zócalo de Mexico.

Lors d'une séance publique par vidéoconférence, sur proposition du juge président Reyes Rodríguez Mondragón, la Chambre supérieure a confirmé que la Chambre spécialisée régionale avait déterminé que l'événement de López Obrador avait eu lieu lors des élections locales à Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo et Tamaulipas avaient commencé, ce qui n'aurait pas dû être réalisé. La résolution indique que le rapport du chef de l'exécutif doit être retiré et qu'un extrait du jugement doit être publié.

Il a également noté que le Tabasqueño s'est également livré à de la propagande gouvernementale interdite lors de sa conférence matinale du 3 mars lorsqu'il a parlé de la consultation sur la révocation du mandat, qui doit avoir lieu le 10 avril.

Le TEPJF a assuré qu'AMLO avait également mené de la propagande politique lors de sa conférence matinale du 3 mars (Photo : ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Cependant, dans l'analyse de cette question, la plénière a décidé de révoquer les ordonnances de la Chambre spécialisée du TEPJF à l'Organe de contrôle interne (OCI) de la présidence de la République afin de déterminer la gravité des violations et d'imposer une sanction dans un délai déterminé du temps.

Le 6 décembre 2021, cinq jours seulement après que le Zócalo de la capitale a été inondé de centaines de partisans d'AMLO et du Mouvement de régénération nationale (Morena), lorsque des membres du Parti de la révolution démocratique (PRD) ont déposé une plainte contre le directeur général pour le rapport triennal du gouvernement de Tabasqueño.

En effet, nous considérons que l'événement a constitué la diffusion de propagande pendant une période interdite, une promotion personnalisée et une mauvaise utilisation des ressources publiques, qui ont indûment influencé les processus électoraux locaux.

AMLO a célébré ses trois ans de gouvernement au Zócalo en 2021 (Photo : Présidence)

Selon le gouvernement de Mexico, par l'intermédiaire du Secrétariat du gouvernement (Segob), le 1er décembre 2021, 250 000 personnes se sont rendues au Zócalo de la capitale et aux routes environnantes (Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20 novembre et 16 septembre), pour écouter le message du président López Obrador célébrant trois ans de son administration.

Les autorités ont indiqué que l'événement s'était déroulé sans incident, la chef du gouvernement de la capitale du pays, Claudia Sheinbaum, ayant mis en place un dispositif pour protéger l'intégrité des participants et des invités.

Il y avait 1 337 éléments de police du Secrétariat de la sécurité, appuyés par 970 véhicules officiels, étaient au courant de la sécurité physique des personnes se rendant sur la Plaza de la Constitución.

Des supporters se sont rassemblés au Zócalo pour accompagner AMLO (Photo : Présidence)

Alors que des agents du sous-secrétaire au contrôle de la circulation étaient répartis dans les avenues et les rues voisines afin d'accélérer la mobilité des véhicules et des passants, la SSC a recommandé Bucareli, Axis 1 North, Axis 1 Oriente et Doctor Rio de la Loza avenue comme alternatives routières.

Cependant, l'agence a indiqué que les secrétariats du gouvernement (Segob), de la santé (SEDESA), des travaux et des services (SOBSE), de la gestion globale des risques et de la protection civile (SGIRPC), de l'inclusion sociale et du bien-être (SIBISO), ainsi que le service d'incendie héroïque, ont participé à divers des actions préventives dans le cadre de l'événement. Rescue and Emergency Medical Squadron (ERUM) et le métro du système de transport collectif (STC).

