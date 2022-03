Le Congrès de la République débat aujourd'hui de la censure contre le ministre de la Santé Hernán Condori

Ce jeudi à partir de 9 heures, la session plénière du Congrès de la République doit débattre et voter pour la motion de censure contre le Ministre de la santé, Hernán Condori.

La proposition a été soumise la semaine dernière depuis le banc d'Avanza País. C'est le membre du Congrès Diego Bazán qui a promu la mesure contre Condor, quelques jours seulement après la comparution du ministre devant le Congrès pour répondre à diverses questions dans le cadre du processus d'interpellation.

Pour censurer un ministre, 66 voix sont nécessaires, conformément au règlement législatif. Si ce nombre est atteint, le fonctionnaire doit démissionner et le président de la République dispose de 72 heures pour accepter la démission.

Selon Bazán, 33 signatures ont été obtenues auprès de législateurs, qui appartiennent aux banques d'Avanza Pais, Popular Renewal, Together for Peru, Alliance for Progress, Somos Peru, Acción Popular . Les membres du Congrès non regroupés Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo et Edward Málaga ont également signé.

Seuls trois bancs ont décidé de ne pas participer à cette initiative législative. Ce sont Peru Libre, Fuerza Popular et Democratic Peru.

La lettre présentée par Bazán indique que Condori « a exercé la profession de manière inadéquate en promouvant la vente du Cluster X2 (« eau de bouquet ») lui attribuant des propriétés médicinales qui ne sont pas prouvées et certifiées par aucune autorité officielle ou universitaire ».

Le ministre est également interrogé pour avoir promu un service de diagnostic du cancer du col de l'utérus en une minute, puisqu'il n'ont pas la spécialité de gynécologie et d'oncologie.

La motion présentée montre également que la nomination de Hernán Condori « a provoqué un rejet unanime de la communauté médicale du pays », faisant référence aux critiques du fonctionnaire du Collège médical péruvien.

VOTRE DÉFENSE

Le 16 mars, Condori a comparu devant la session plénière pour répondre à la déclaration interpelatoire soulevée par l'opposition au Congrès, qui faisait essentiellement référence à la remise en question de son adéquation et du cas de l'eau en grappe et de ses propriétés curatives.

Le détenteur de la minsa a nié en tout temps avoir prescrit et commercialisé l'eau bunchy. Il dit avoir discuté de la question dans son cercle familial et l'avoir utilisée sur une personne proche de lui qui souffrait d'une maladie grave.

Interrogé sur le diplôme de spécialité en gynécologie et obstétrique, Condori Machado a répondu qu'il est chirurgien et qu'il a des études supérieures avec une maîtrise en santé publique et communautaire, avec une mention en gestion de la santé et autres actions.

Il a également indiqué qu'il avait étudié à Lima, mais qu'il avait pratiqué à l'intérieur du pays, dans la jungle centrale, où il dirigeait divers postes de santé, la construction du centre maternel et infantile à Puerto Yuninaqui, ainsi que la construction et l'équipement de l'hôpital de La Merced.

Interrogé pour savoir s'il traitait des cas de cancer gynécologique, Condori Machado a répondu qu'en tant que médecin de formation, il l'avait fait au niveau du diagnostic présomptif, mais qu'il n'avait pas fait de biopsies, pas plus que le traitement, qui correspond à des médecins spécialisés dans le domaine.

En ce qui concerne le cas de l'utilisation contestée de l'eau dite bunchy, il a nié l'avoir promue, prescrite et commercialisée et a précisé qu'il n'avait pas déclaré à un moment donné qu'elle avait des propriétés curatives.

À cet égard, il a expliqué que le produit Cluster X2 ou Cluster Water a l'autorisation de la General Directorate of Environmental Health (Digesa), mais a reconnu qu'il était « inexact » en ce qui concerne l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Il a également déclaré qu'il avait effectué des échographies sur des femmes enceintes, parce qu'il a déclaré qu'il était prêt à subir ces tests pour étayer le diagnostic. En outre, il est préparé pour les soins aux femmes enceintes, en particulier aux populations éloignées qui ne disposent pas de ressources.

Il a soutenu, autour de son diagnostic de cancer dans un centre de santé, que le dépistage du diagnostic présomptif du cancer du col de l'utérus fait partie des connaissances acquises dans sa profession et sa formation.

Il a également été interrogé sur le cas de la nomination du vétérinaire William Córdova Pardo au poste de directeur adjoint II du Bureau ministériel du ministère de la Santé. Il a répondu qu'il avait été évalué par le domaine technique correspondant, qui a indiqué qu'il répondait aux exigences sans entrave juridique à son recrutement. Il indique qu'il a été retiré une fois que les allégations ont été connues et a précisé qu'il ne s'agissait pas de peines.

