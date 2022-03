La Russie subit une fuite des cerveaux et d'autres pays cherchent à tirer parti des talents qui échappent à Poutine

Les travailleurs russes de la technologie recherchent des bases professionnelles plus sûres.

Selon une estimation, près de 70 000 informaticiens, effrayés par le gel soudain du climat économique et politique, ont quitté la Russie depuis que Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine il y a cinq semaines. On s'attend à ce que de nombreux autres suivent.

Pour certains pays, la perte de la Russie est considérée comme un gain potentiel et une opportunité d'apporter de nouvelles connaissances à leurs propres industries de haute technologie.

Le président russe Vladimir Poutine a remarqué la fuite des cerveaux même en pleine guerre qui, selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés, a entraîné la fuite de plus de 4 millions de personnes d'Ukraine et le déplacement de millions d'autres à l'intérieur du pays.

Cette semaine, Poutine a réagi à l'exode des professionnels de la technologie en adoptant une loi visant à éliminer l'impôt sur le revenu jusqu'en 2024 pour les personnes travaillant dans des entreprises de technologies de l'information.

Certains des nouveaux exilés de haute technologie disent qu'ils ne sont pas pressés de rentrer chez eux. Une élite ayant des visas de l'Union européenne a quitté la Lettonie et la Lituanie pour s'installer en Pologne ou dans les pays baltes.

Un contingent plus important s'est réfugié dans des pays où les Russes n'ont pas besoin de visa : l'Arménie, la Géorgie et les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. En temps normal, des millions de travailleurs moins qualifiés migrent de ces pays économiquement faibles vers la Russie comparativement plus prospère.

Les gratte-ciel de la ville de Moscou (AP/Alexander Zemlianichenko)

Anastasia, une analyste indépendante des systèmes informatiques de 24 ans de la ville sibérienne de Novossibirsk, a choisi le Kirghizistan, où son mari a de la famille.

« Lorsque nous avons entendu parler de la guerre (le 24 février), nous avons pensé qu'il était probablement temps de partir, mais que nous pouvions attendre et voir. Le 25 février, nous avons acheté les billets et nous sommes partis », a déclaré Anastasia. « Tu n'avais pas à réfléchir beaucoup. »

Comme tous les travailleurs russes contactés pour ce rapport, Anastasia a demandé à rester anonyme. Moscou réprimait la dissidence avant même l'invasion de l'Ukraine, et les personnes vivant en dehors de la Russie continuent de craindre des représailles.

« D'aussi loin que je m'en souvienne, on a toujours eu peur d'exprimer ses propres opinions en Russie », a déclaré Anastasia, ajoutant que la guerre et « le bruit de fond du patriotisme » rendaient l'environnement encore plus prohibitif. « Je suis parti la veille du jour où ils ont commencé à fouiller et à interroger les gens à la frontière. »

L'ampleur de l'apparente fuite des cerveaux a été révélée la semaine dernière par Sergei Plugotarenko, directeur de l'Association russe pour les communications électroniques, un groupe de pression de l'industrie. « La première vague, de 50 000 à 70 000 personnes, est déjà partie », a déclaré Plugotarenko devant une commission parlementaire.

Seul le coût élevé des vols pour quitter le pays a empêché un départ en masse encore plus important. Plugotarenko a prédit que 100 000 autres travailleurs de la technologie pourraient quitter la Russie en avril.

Konstantin Siniushin, associé directeur d'Untitled Ventures, un fonds de capital-risque axé sur la technologie basé en Lettonie, a déclaré que les entreprises technologiques russes ayant des clients internationaux n'avaient pas d'autre choix que de déménager, car de nombreuses entreprises étrangères se distancient rapidement de tout ce qui concerne la Russie.

« Ils ont dû quitter le pays pour que leur entreprise survive ou, dans le cas des travailleurs de la recherche et du développement, ils ont été transférés au siège social », a écrit Siniushin dans des déclarations par e-mail.

Untitled Ventures aide à la migration ; la société a planifié deux vols vers l'Arménie avec 300 travailleurs technologiques russes, a déclaré Siniushin.

Certains pays voisins sont impatients de récolter les dividendes.

Le talent russe est prêt pour le braconnage. Un rapport sur le Global Skills Index 2020 publié par Coursera, l'un des principaux fournisseurs de cours en ligne ouverts, a révélé que les Russes obtenaient les meilleurs scores en termes de maîtrise des compétences en technologie et en science des données.

Dès le début de l'invasion de l'Ukraine, la nation d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, a radicalement rationalisé le processus d'obtention de visas de travail et de permis de séjour pour les spécialistes des technologies de l'information.

Anton Filippov, un programmeur d'applications mobiles de Saint-Pétersbourg, et l'équipe de pigistes avec laquelle il travaille ont déménagé à Tachkent, la capitale ouzbèke, où il a grandi, avant même que ces incitations ne soient rendues publiques.

« Le 24 février, c'était comme si nous avions pris conscience de cette terrible réalité différente », a déclaré Filippov. « Nous sommes tous jeunes, nous avons moins de 27 ans, et c'est pourquoi nous avions peur d'être appelés à participer à cette guerre. »

Alors que les travailleurs technologiques les plus en demande explorent leurs options, leur diaspora ressemble à une caravane itinérante. Certains pays, tels que l'Ouzbékistan, sont choisis comme tremplin car les citoyens russes n'ont pas besoin de visa pour les séjours de courte durée. Mais les jeunes professionnels comme Filippov n'ont pas nécessairement l'intention de rester à l'endroit où ils ont atterri pour la première fois.

« Si les conditions qu'ils rencontrent diffèrent de ce qu'on leur a promis, ils partiront simplement », a-t-il dit.

Bitriver, le plus grand centre d'exploration de données de l'ex-Union soviétique, a ouvert ses portes en 2018 à Bratsk, en Russie (Andrey Rudakov/Bloomberg)

Dans de nombreux cas, des entreprises entières cherchent à déménager pour éviter les conséquences des sanctions internationales. Un haut diplomate d'un autre pays voisin de la Russie, le Kazakhstan, a appelé cette semaine les entreprises étrangères fuyant les sanctions à venir dans son pays.

Le Kazakhstan s'intéresse particulièrement aux investisseurs de haute technologie alors que le pays tente de diversifier son économie, qui repose sur les exportations de pétrole. En 2017, le gouvernement a créé un parc technologique dans la capitale, Nur-Sultan, et a offert des allégements fiscaux, des prêts préférentiels et des subventions à toute personne souhaitant s'y installer.

Jusqu'à présent, l'accueil a été modéré, mais l'espoir est que la fuite des cerveaux russes donnera un coup de pouce à cette initiative.

« Les comptes des entreprises russes sont gelés et leurs transactions ne sont pas effectuées. Ils essaient de fidéliser leurs clients, et l'une des opportunités disponibles est d'aller au Kazakhstan », explique Arman Abdrasilov, président de Zerde Holding, un fonds d'investissement basé à Almaty, le centre d'affaires du Kazakhstan.

Cependant, tous les pays ne sont pas aussi enthousiastes.

« Les entreprises russes ne peuvent pas s'installer en Lituanie », déclare Inga Simanonyte, conseillère auprès du ministre de l'Économie et de l'Innovation du pays balte. « Nous ne travaillons avec aucune entreprise russe sur leur éventuel déménagement en Lituanie, et le ministère a suspendu toutes les demandes de visa pour les startups depuis le 24 février. »

Les inquiétudes concernant la sécurité et les soupçons que les Russes pourraient espionner ou se livrer à des cyber-méfaits à l'étranger font que certains gouvernements hésitent à accueillir les réfugiés économiques du pays.

« Le secteur des technologies de l'information en Russie est étroitement lié aux services de sécurité. Le problème est que, sans un processus d'enquête extrêmement robuste, nous courons le risque d'importer des parties du système criminel russe », a déclaré à AP le politologue lituanien Marius Laurinavicius.

Siniushin, associé directeur d'Untitled Ventures, exhorte les pays occidentaux à ouvrir leurs portes afin que leurs employeurs puissent profiter des opportunités de recrutement inhabituelles créées par la guerre.

« Plus l'Europe ou les États-Unis pourront puiser de talents en Russie aujourd'hui, plus ces nouveaux innovateurs apporteront d'avantages à d'autres pays, dont le potentiel sera pleinement développé à l'étranger », a-t-il dit.

(Par Luidas Dapkus - AP)

