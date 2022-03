La dictature criminelle dans le Michoacán : la frontière entre la violence, l'improvisation politique et les échecs du système pénal

Dimanche soir dernier, un groupe de dix à quinze membres de la famille Michoacán est arrivé au ranch El Paraíso à Zinapécuaro, dans le Michoacán, où plusieurs hommes s'étaient rassemblés depuis l'après-midi dans une palenque clandestine pour assister à des batailles de coqs. Les agresseurs, habillés comme s'ils étaient militaires, sont arrivés cachés dans un camion distributeur de pommes de terre Sabritas, comme le cheval de Troie Michoacán , et ils ont juste traversé l'entrée de l'enceinte et ont tué une vingtaine de personnes avec leurs armes connues sous le nom de cornes de chèvre.

Sa cible principale était un leader du cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG). Presque tous les morts appartenaient au cartel à quatre lettres, bien que certaines des victimes aient également été des galleros, selon des informations provenant de sources locales. Zinapécuaro a été le dernier chapitre d'une série d'événements violents qui, au cours des quatre derniers mois, n'ont fait qu'augmenter considérablement le nombre de morts dans le Michoacán : depuis novembre 2021 à ce jour, deux journalistes, deux maires et 48 personnes ont été tués dans trois massacres.

La violence au Michoacán et dans une grande partie du pays est, bien entendu, due au crime organisé, mais aussi aux autorités et à leur manque de leadership, ainsi qu'à un secteur de la société. Javier Ulises Oliva Posada, professeur de recherche à plein temps à l'UNAM, a été catégorique à ce sujet et a déclaré que, d'une part, il y a les nouveaux gouvernements des États, arrivés au pouvoir le 6 juin dernier, qui, sans avoir une idée claire de ce qu'ils veulent faire en termes de sécurité publique, et en face à une faiblesse structurelle de la police locale, préfèrent opter pour l'improvisation.

« Il y a les déclarations de David Monreal à Zacatecas, le gouverneur a demandé à « se confier à Dieu » après que 10 corps soient apparus dans une camionnette abandonnée devant le palais du gouvernement —, ou le cas d'Alfonso Durazo, encore plus controversée, parce que le fait d'être secrétaire à la sécurité lorsqu'un groupe de criminels a pris la municipalité de Caborca pendant plus de 6 heures, tout comme le cas de Colima avec le gouverneur (Indira Vizcaíno) qui a même évoqué la possibilité de demandant un congé après 10 jours consécutifs de fusillades dans l'Etat », a-t-il expliqué à Infobae.

Ce cocktail d'improvisation et de manque de professionnalisme est utilisé par les groupes criminels pour étendre leurs zones d'influence ou les maintenir par la violence. Dans le cas spécifique du Michoacán, les traces du trafic de drogue peuvent être retracées il y a 40 ans, mais pour l'expert de la sécurité nationale, l'une des erreurs les plus graves remonte au mandat de six ans de l'ancien président Enrique Peña Nieto (2012-2018), lorsque lui et son secrétaire à l'Intérieur, Miguel Ángel Osorio Chong, a décidé de tolérer les groupes d'autodéfense. « Ils ont donné accès à des groupes irréguliers et armés dont nous voyons aujourd'hui qu'ils sont indistinctement d'un côté ou de l'autre. Ils extorquent de l'argent aux producteurs d'avocats et de citrons et couvrent des zones productrices de drogue », a déclaré Oliva Posada.

Mais la situation au Michoacán, qui reflète également d'autres entités de la République, ne doit pas être uniquement attribuée aux hommes politiques ou à ces groupes armés. Pour l'expert, le contexte social est un troisième facteur tout aussi important qui explique le climat de violence actuel. Le massacre de Zinapécuaro s'est produit dans une palenque illégale sans aucun enregistrement. Pendant des années, ce type d'événement a coexisté avec le crime organisé. Le 21 novembre 2021, à Zitácuaro, un commando armé a fait irruption dans une palenque de la communauté de La Gironde, tuant quatre assistants et en blessant 11 autres. En mai 2017, un autre spectacle similaire dans la municipalité de Lazaro Cardenas a été le théâtre d'un affrontement entre civils armés.

« Les pratiques d'illégalité dans différentes réunions de société expliquent en partie le climat de violence qui a été endémique. Il convient de rappeler que dans ces régions montagneuses, loin des centres urbains, ces conflits de contrôle territorial peuvent survenir plus facilement. Non seulement il s'agit de trafic de drogue, mais aussi d'extorsion, d'enlèvements, d'accusations au sol, de meurtres de journalistes et de leaders écologistes. Ils agissent comme s'il s'agissait d'une sorte de dictature criminelle », a déclaré l'académicien.

Pour le chercheur, la stratégie du président López Obrador consistant à attaquer directement les causes et non les effets est correcte, mais pas suffisante (PHOTO : MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO)

Le 8 février, des membres du Secrétariat de la défense nationale (Sedena) et de la Garde nationale ont récupéré la municipalité d'Aguililla après plus de neuf mois au cours desquels le cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) a été créé. Le père Gilberto Vergara a déclaré à Infobae qu'ils n'avaient jamais vu une présence aussi forte des forces armées. Il y avait au moins 60 patrouilles qui avaient pris le siège de la municipalité. Cependant, les attentes ne dureront pas longtemps car un mois plus tard, le maire de la municipalité, César Arturo Valencia, a été assassiné, tout près de la cave du palais municipal d'Aguililla.

Ce paradoxe du déploiement de forces militaires sans contenir la violence, selon l'expert, n'est pas seulement lié à une question d'improvisation des décisions, mais aussi à une question budgétaire : Morena, le parti auquel appartient le président mexicain, a réduit un tiers du budget alloué à la sécurité municipale et aux limites du cadre juridique. « La porosité du système pénal accusateur, ironiquement connu sous le nom de « porte tournante » - les criminels mettent plus de temps à entrer qu'à sortir - est incontestable, en raison de ces limites, les criminels peuvent agir en toute impunité. Ils savent qu'une fois qu'ils sont présentés à l'autorité, ils ont très peu de chances d'être poursuivis. Cette situation a conduit, au fil des ans et des décennies, à un affaiblissement de la taille que nous connaissons actuellement. »

Pour le chercheur, la stratégie du président López Obrador consistant à attaquer directement les causes et non les effets est correcte, mais pas suffisante. Dans le même temps, le tissu social doit être rétabli et la loi appliquée, les criminels punis et traduits devant les autorités. « Il faut sans aucun doute une main lourde. C'est pour cela que la Garde nationale a été créée. Personne ne parle de violations des droits de l'homme ou d'actes arbitraires. Non seulement il s'agit d'une question de force et d'assujettissement, mais une présentation plus cohérente de l'État mexicain est nécessaire pour pouvoir faire face à la situation dans le Michoacán et dans le pays en général. »

Sans un réajustement sérieux et une révision approfondie, des scénarios tels que celui de Zinapécuaro continueront probablement d'être reproduits dans le Michoacán et dans d'autres régions troublées du Mexique, a prédit Oliva Posada, mais des engagements plus forts de la société sont également nécessaires. « Nous ne devons pas accepter ou tolérer des pratiques criminelles comme si elles étaient louables. Ne diffusons pas la musique de groupe qui prône la violence sexiste, la criminalité et le trafic de drogue. Nous voulons que le gouvernement et les autorités fassent tout, mais en tant que citoyens, nous avons également une grande responsabilité dans ce qui se passe. »

