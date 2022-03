La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH ) a demandé à l'État Le Pérou s'abstiendra de libérer l'ancien président Alberto Fujimori, afin de garantir le droit à la justice des victimes de deux cas de violations des droits de l'homme, a rapporté mercredi le Centre pour la justice et le droit international (Cejil). Une source de la Cour interaméricaine, qui est basée au Costa Rica, a indiqué que la cour ne se penchera pas publiquement sur la question pour le moment. La nouvelle a suscité une série de réactions sur les réseaux sociaux.

Selon Cejil, qui agit en tant que représentant des victimes dans les affaires jugées par la CIDH, la cour plénière a adopté mercredi une décision demandant à l'État péruvien de s'abstenir de libérer Fujimori afin de garantir l'accès à la justice pour les victimes des affaires La Cantuta et Barrios Altos. Conformément à cette organisation, la Cour interaméricaine informera prochainement les parties de sa décision complète.

Le Pérou attend toujours la libération de Fujimori (1990-2000), âgé de 83 ans, alors que sa défense tente d'accélérer le processus judiciaire qui lui permettra de sortir de prison grâce à un arrêt de la Cour constitutionnelle selon lequel a rétabli une grâce humanitaire qui avait été accordée à l'ancien président en 2017.

Fujimori a été condamné par la justice péruvienne en 2009 à 25 ans de prison pour la paternité médiatisée (avec domination du fait) des massacres de La Cantuta et de Barrios Altos, dans lesquels 25 personnes sont mortes, et l'enlèvement d'un journaliste et d'un homme d'affaires en 1992.

Le gouvernement du président Pedro Castillo a annoncé qu'il ferait appel à la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour tenter d'annuler la grâce, puisque cette cour a demandé à l'État péruvien de punir les crimes pour lesquels l'ancien président a été condamné il y a 13 ans.

Après l'annonce de la décision de la haute cour constitutionnelle péruvienne, la justice a ordonné que Fujimori soit empêché de quitter le pays pendant 18 mois pour assister à une convocation pour l'affaire qui le suit toujours à Pativilca, un massacre de six personnes perpétré en 1992.

RÉACTIONS

La décision de la Cour interaméricaine a suscité diverses réactions. Des commentaires tels que « la CIDH doit venir pour mettre fin aux barbares de Blume, Sardón et Ferrero », entre autres.

Les politiciens ont également joint les tweets à leur évaluation de l'empêchement de Fujimori de sortir de prison. L'ancien premier ministre Héctor Valer a déclaré : « La communication de la CIDH constitue une ingérence dans le droit pénal national. En tant qu'État, nous respectons le droit international, mais jamais d'une attaque contre la Constitution. »

De son côté, Daniel Urresti a déclaré : « Les fujimoristes et leurs taupes me détesteront pour avoir dit cela, mais je dois le dire : 'Les corrompus et les criminels ne sortiront pas de prison ! La CIDH demande au Pérou de suspendre sa publication. '»

Pendant ce temps, l'avocat Ronald Gamarra a déclaré que l'État péruvien devait s'abstenir d'exécuter la liberté d'Alberto Fujimori. De même, la membre du Congrès Sigrid Bazán (Ensemble pour le Pérou) a écrit : « Eye. La CIDH demande à l'État péruvien de s'abstenir de libérer Alberto Fujimori. »

La libération d'Alberto Fujimori est arrêtée par la CIDH.

La libération d'Alberto Fujimori est arrêtée par la CIDH.

La libération d'Alberto Fujimori est arrêtée par la CIDH.

La libération d'Alberto Fujimori est arrêtée par la CIDH.

La libération d'Alberto Fujimori est arrêtée par la CIDH.

La libération d'Alberto Fujimori est arrêtée par la CIDH.

CONTINUEZ À LIRE :