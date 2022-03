La chanson que Citlalli Hernandez a utilisée pour se moquer de Marko Cortés : « Superbe avec tes frères »

Une délégation du National Action Party (PAN) est apparue dans les bureaux de l'ambassade des États-Unis au Mexique, où le diplomate envoyé par les voisins du nord, Ken Salazar, a tenu une réunion.

Au cours de la réunion, dirigée par le président national du parti, Marko Corés, les opposants au quatrième trimestre ont discuté de la situation d'insécurité au Mexique, de l'économie et de la démocratie, ainsi que « de l'importance de renforcer les relations bilatérales de nos gouvernements, législateurs et institutions ».

Dans la voix de Gabino Palomares et Amparo Ochoa, je dédie cette strophe à @MarkoCortes et à ses confrères panistes : « Toi, un hypocrite qui est humble avant l'étranger et dans ton pays tu deviens superbe avec tes frères du village ».

Photo d'archive de Ken Salazar, nouvel ambassadeur au Mexique. EFE/Crossboweros/Archives

Il s'agit de la pièce « The Curse of La Malinche », interprétée par les personnes mentionnées lors d'un concert pour la paix en Amérique centrale qui a eu lieu sur la Plaza de la Revolución à Managua, au Nicaragua.

Le festival de la nouvelle chanson latino-américaine était un événement qui a réuni les meilleurs artistes de la soi-disant Nueva Canción et les troubadours les plus talentueux de la chanson de protestation hispanophone.

La chanson choisie par Citlali Hernández n'est peut-être pas une coïncidence, car les invités ont ensuite chanté devant le peuple nicaraguayen, qui faisait face à une rude agression militaire contre la résistance nicaraguayenne ou les contre-révolutionnaires, qui auraient été financés par les États-Unis.

Le Mexicain Gabino Palomares s'est produit aux côtés de son compatriote Amparo Ochoa pour la chanson susmentionnée, et ce dernier a enregistré deux autres solo. Également du Venezuela, Ali Primera, du Brésil, Chico Buarque, Daniel Viglietti d'Uruguay, Mangaré Group de Cuba, Luis Rico de Bolivie, Mercedes Sosa d'Argentine, Silvio Rodríguez de Cuba et Carlos Mejia Godoy & Los de Palacagüina venaient également du Venezuela.

Marko Cortes (Photo : Twitter/ @MarkoCortes)

April in Managua était le titre donné aux enregistrements qui ont ensuite été commercialisés. Le matériel contenait un total de 19 chansons allant du Salvador à Canción Urgente para Nicaragua ou Just Ask God.

Sur des plateformes telles que YouTube, il est facile de trouver les vidéos en direct de la présentation, ou l'intégralité de l'album uniquement en audio.

Le thème d'Amparo Ochoa et Gabino Palomares commence par un voyage à travers l'arrivée des navires espagnols sur le nouveau continent et leur conquête conséquente aux dépens de la richesse et du sang des personnes qui y ont vécu.

Dans sa deuxième partie, il compare les temps qui ont été vécus à cette époque et qui, dans certains cas, peuvent encore être appliqués au XXIe siècle. L'humiliation, le racisme, le classisme et le déni de nos racines sont au centre du sujet.

« Aujourd'hui, au XXe siècle, les blondes continuent de venir nous voir, et nous leur ouvrons la maison et nous les traitons d'amis, mais si un Indien en a assez de marcher dans les montagnes, nous l'humilions et nous le voyons comme un étranger pour sa terre », ont chanté les Mexicains.

L'ambassadeur des États-Unis au Mexique Ken Salazar assiste à une conférence de presse à Mexico, au Mexique, le 9 novembre 2021. REUTERS/Gustavo Graf

Jusqu'à présent, Marko Cortés n'a pas répondu à l'appel musical rude du secrétaire général du Mouvement de régénération nationale, mais il a partagé de multiples activités qu'il a faites tout au long de la journée.

Pour sa part, Ken Salazar a également fait étalage de la réunion via les réseaux sociaux, où il a écrit : « Le réseautage avec les dirigeants de l'ensemble du spectre politique améliore la compréhension mutuelle et renforce le soutien aux efforts visant à construire un avenir meilleur pour le Mexique et les États-Unis ».

