Ils ont exigé l'absence de Lilly Tellez au Sénat pour la comparution de Tren Maya : « Il y a trop d'excuses »

Mercredi après-midi, le Sénat de la République a voté la possibilité de faire comparaître devant les législateurs les autorités liées à la construction du train maya dans l'État de Quintana Roo.

Les collectifs environnementaux de l'État et les membres de l'opposition contre le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador (AMLO) et son projet appelé la Quatrième Transformation (Q4), ont montré leur désaccord et leur rejet de la construction de la ligne en raison de l'impact environnemental la région.

De la même manière, des Mexicains célèbres se sont positionnés contre le projet en raison de la déforestation et de l'abattage massif des arbres par la section 5 du mégaprojet AMLO.

Pour cette raison, il était scandaleux pour de nombreuses personnes qui ont donné la possibilité de faire comparaître des fonctionnaires au Sénat pour rendre compte du projet de loi, l'objectif n'a pas été atteint en raison du manque de votes nécessaires.

Et ce manque de votes est dû à l'absence de certains sénateurs membres des partis d'opposition. Parmi eux, la sénatrice du Parti d'action nationale (PAN), Lilly Tellez.

Résultats du vote (Photo : Twitter/LetroblesRosa)

Sur les réseaux sociaux, l'image montrant les noms des législateurs qui ont voté pour et contre a été viralisée, ce qui était très fermé, puisqu'il y avait 47 voix contre et 44 pour avec deux abstentions.

Il y a aussi ceux qui n'y ont pas assisté, comme la panista, qui a expliqué plus tard que la raison de son absence était due à des problèmes de santé, puisqu'elle a fait valoir qu'elle avait 7 hernies dans la colonne vertébrale : quatre cervicales et trois lombaires.

Bien que cela n'ait pas suffi à apaiser les inquiétudes, les utilisateurs du réseau social ont critiqué le fait que la soi-disant « opposition » manquait face à des événements importants. « Après qu'ils ne viennent pas avec leur faux discours, ils sont de l'opposition et qu'ils aiment le Mexique et le défendent », était l'un des nombreux commentaires.

Il a donc répondu par un autre message via son compte Twitter officiel où il affirmait que même s'il avait voté, il n'y aurait aucune possibilité d'arrêter la destruction de la jungle.

« La jungle ne sera PAS détruite faute de vote. Les militaires vont déjà au Yucatan, contre tout. Aujourd'hui, il était urgent d'envisager un appel à Fonatur pour consulter les peuples autochtones. Même si elle avait gagné le vote, AMLO ne pouvait pas être arrêtée », a justifié l'ancienne morenista sur ses réseaux sociaux.

La nouvelle ligne du train Maya affecte également les rivières souterraines et les cenotes (photo : @unemexico_)

Il a également affirmé que l'accord n'est pas suffisant sous les ordres d'AMLO, car il nécessiterait quelque chose de plus, « de la même manière qu'il faut plus qu'un point d'accord contre la pénurie de médicaments et pour réduire la violence que le gouvernement laisse passer ».

Enfin, la sénatrice a promis que dès son retour au Sénat, « établissons à partir du banc d'action national les instruments juridiques pour demander des comptes aux responsables du train maya et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver la jungle », a conclu Téllez.

Ils ont répondu que c'était trop conformiste pour dire que cela ne pouvait pas faire la différence ou qu' « il y a trop d'excuses ». Ils ont également évoqué leurs aspirations présidentielles : « Une autre d'entre elles et l'opportunité de la candidature à la présidentielle est en train de disparaître ».

Le point d'accord a été demandé par le PAN pour convoquer le chef du Fonds national pour la promotion du tourisme (Fonatur), Javier May ; celui du procureur fédéral pour la protection de l'environnement (Profepa), Blanca Alicia Mendoza ; et le secrétaire à l'environnement et aux ressources naturelles ( Semarnat), María Luisa Dawn.

Parmi les autres sénateurs absents figuraient la paniste Josefina Vázquez Mota ; Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes et Miguel Ángel Osorio Chong du PRI ; et le perrédiste Miguel Ángel Mancera.

CONTINUEZ À LIRE :