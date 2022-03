Gustavo Bolivar a confirmé qu'il dénoncera Juan Diego Gómez, résident du Sénat

Gustavo Bolivar, actuel sénateur de la République et nouvellement élu au même poste pour les 4 prochaines années législatives, a déclaré qu'il dénoncerait le président du Sénat Juan Diego Gómez du Parti conservateur.

Bolívar s'est exprimé à la fois au Sénat et sur les réseaux sociaux face à ce qui est pour lui un « jeu » des autres sénateurs avec lesquels il a des divergences idéologiques afin de ne pas atteindre la deuxième vice-présidence du Sénat.

Compte tenu de cela, il a également fait une intervention devant ses pairs dans l'intention de faire entendre sa voix devant ce qui est du mépris pour lui et de laisser un précédent le 22 mars comme on peut le voir dans cette vidéo :





Quelques minutes plus tard, via son réseau social Twitter, il a annoncé qu'il allait porter la plainte correspondante au président du Sénat arguant de « fraude à la résolution judiciaire et tergiversation par omission ».

Face à cela, Juan Diego Gómez apparaîtra plus tard dans une interview réalisée par Blu Radio en disant qu'il y aurait des divergences personnelles avec le sénateur du Pacte historique : « Ce que nous avons, c'est un problème personnel du sénateur Bolívar, avec une série de partis , de représentants et sénateurs, et nous ne pouvons pas résoudre ce problème. Nous pouvons vous donner des garanties, mais l'amour et le charisme des collègues ne le peuvent pas ».

En outre, il a ajouté à propos de la controverse : « Nous devrons clarifier à nouveau la décision ou demander un concept à la salle de consultation du Conseil d'État sur la question ».

Cependant, selon Bolívar, la décision ordonne que le sénateur Iván Name soit démis de ses fonctions et que les élections se répètent pour décider qui sera le nouveau deuxième vice-président du Sénat. Il considère toutefois que consulter le ministère de l'Intérieur dans ce cas est une ignorance de la séparation des pouvoirs dans le pays et que ce ministère ne devrait pas clarifier une décision rendue par le Conseil d'État.

Gustavo Bolívar a également déclaré que tout semblait être « une stratégie systématique de dilatation » afin qu'il ne prenne pas la position sur laquelle il a un différend juridique. On s'attend à ce que, dans les prochaines heures ou les prochains jours, les personnes impliquées fassent une nouvelle déclaration pour connaître la décision finale quant à savoir qui sera le deuxième vice-président du Sénat.

