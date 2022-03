Gustavo Adolfo Infante a présenté ses excuses à Mauricio Martínez après avoir été accusé d'avoir disqualifié les victimes de violences sexuelles

Lors de l'émission du 31 mars sur Sale El Sol, le journaliste de divertissement Gustavo Adolfo Infante a présenté des excuses en début de matinée pour l'histoire mexicaine, Mauricio Martínez, qu'il a disqualifié dans une dernière émission avec les victimes de violences sexuelles.

Cela a été dérivé après que, lors d'une précédente diffusion de son émission, l'animateur a commenté à l'antenne son mécontentement face au fait que l'acteur Mauricio Martínez n'avait pas voulu lui accorder une interview pour parler de la abus sexuels qu'il a vécus il y a des années par son ancien manager, Antonio Berumen.

« J'ai exprimé ma tristesse et ma honte aujourd'hui, parce que j'ai dit que (Mauricio) n'avait pas donné d'interviews et que je ne voulais pas le répéter, parce que je ne veux pas revictimiser une victime comme M. Mauricio Martínez. Je sais que j'ai été insensible en m'exprimant ainsi à propos d'une personne qui a dû revenir de l'Union américaine pour porter plainte contre une personne à l'encre et au papier il y a 20 ans », a expliqué le chauffeur de Sale el Sol.

Gustavo Adolfo Infante a présenté ses excuses à l'historien mexicain Mauricio Martínez Photo : Sale El Sol

« Je comprends que nous avons chacun notre temps, le moment, pour rompre le silence. Et, bien sûr, Grupo Imagen, Imagen, Television, le matin Sun Comes Out, tous mes collègues, qui n'ont pas dit un seul mot, c'était moi, et j'assume la responsabilité de ce que j'ai dit, j'offre des excuses à M. Mauricio Martínez et à toutes les victimes si elles se sentaient insultées ou offensées », a-t-il aussi journaliste de divertissement souligné.

Enfin, il a souligné qu'il n'utiliserait pas de langage violant les victimes de violences sexuelles : « Mauricio je vous présente des excuses et à toutes ces filles maltraitées qui, malheureusement, existent dans ce pays, je promets de ne plus me désigner comme ça et j'embrasserai Mauricio », a-t-il conclu.

Ces excuses publiques font partie d'un protocole auquel la chanteuse mexicaine a participé, avec l'organisation Nosotras para ellas et où ils ont demandé des excuses publiques à Infante, en plus de demander au journaliste de recevoir des informations sur les violences sexuelles, ainsi que d'encourager le entreprise de disposer d'un guide pour faire face à ce type de comportement, ainsi que des garanties de non-répétition.

L'organisation a diffusé la lettre demandant au communicateur de présenter des excuses publiques à Mauricio Martínez (Photo : Capture d'écran)

Pour eux, nous avons condamné les déclarations du communicateur dans un document publié à la presse.

« Il est inconcevable qu'à la télévision nationale, un animateur disqualifie, revictimise et humilie une victime en l'appelant « le violé » pour le simple fait qu'il ne veut pas lui accorder d'interview, d'interrogatoire et sans aucune connaissance de la manière dont ces questions sont traitées publiquement dans le domaine de droits de l'homme », lit-on dans le document diffusé auprès des médias.

« La responsabilité du discours du conducteur doit être assumée non seulement sur une personnalité publique qui est au centre d'un cas spécifique, mais aussi sur les milliers de personnes qui ne veulent pas ouvrir leurs problèmes personnels à des personnes comme M. Infante et à des formats de communication tels que ceux Grupo Imagen n'a pas fait attention », a déclaré le groupe qui a recommandé de former les employés de Grupo Imagen au traitement des cas de violence sexuelle.

La célébrité a raconté sa routine de travail et a admis qu'il avait tort (Photo : Twitter)

La lettre a circulé viralement après que le collègue communicateur radio a été bouleversé le 29 mars, après que l'acteur mexicain eut dénigré des programmes de spectacles pour se rendre dans d'autres types de médias pour présenter son cas.

« Celui qui devrait apprendre est Mauricio Martínez. Il nous voit tous comme ça en haut parce qu'il a été violé. Parce qu'il a été violé, il ne donne pas d'interview pour montrer des programmes. Elle va juste avec Adela Micha que personne ne la voit... ses avocats sont des crétins. Ce n'est pas une promotion, mais demain, quand je vais avec Adela et que je vais faire les nouvelles, je ne veux rien savoir en tant que discriminateur », a déclaré Gustavo Adolfo dans la dernière semaine de mars.

