Le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, a indiqué lundi 28 mars qu'au milieu d'une opération menée par les forces publiques dans la municipalité de Puerto Leguizamo, département de Putumayo, neuf membres présumés de dissidents des FARC avaient été tués et que quatre autres avaient été capturés.

Cependant, des organisations sociales telles que le Réseau des droits de l'homme de Putumayo et l'Organisation des peuples indigènes de l'Amazonie colombienne (Opiac) ont rejeté la version officielle et dénoncé le meurtre présumé de paysans et d'autorités indigènes au milieu de l'opération, y compris le président du conseil d'action communautaire Divier Hernández Rojas, et le gouverneur autochtone Pablo Panduro Coquinche.

Face aux versions contradictoires du gouvernement national et des organisations sociales, des voix comme celle du président colombien, Iván Duque, celle du leader de l'opposition et candidat à la présidence du Pacte historique, Gustavo Petro, et celle du chercheur de la Division des droits de l'homme des Amériques Regardez, Juan Pappier, qui a assuré que l'organisation internationale enquête sur l'affaire et a noté qu' « il est urgent de clarifier les faits ».

Malgré les appels répétés de différents secteurs sociaux et politiques pour clarifier ce qui s'est passé à Puerto Leguizamo, le chef du portefeuille de la Défense, Diego Molano, est venu soutenir l'armée nationale et a noté que l'institution avait indiqué que l'opération n'avait pas été menée contre des paysans ou des peuples autochtones, alors que cela n'avait pas été fait dans un bazar, comme le rapporte Opiac, qui nie les versions des organisations sociales.

« L'armée rapporte que l'opération n'était pas dirigée contre des paysans, mais contre des dissidents des FARC. Ce n'était pas contre des indigènes innocents, mais contre des narcococaleros. Ce n'était pas dans un bazar, mais contre des criminels qui ont attaqué des soldats. Nous défendons les Colombiens », a déclaré le ministre Molano via son compte Twitter en réponse à un message du sénateur de gauche Gustavo Petro, qui a déclaré que l'opération avait été contre des civils non armés « y compris des enfants ».

« Ce n'est pas une neutralisation, Monsieur le Président Duque, c'est un meurtre. Il n'y avait pas 11 membres des FARC, il s'agissait de paysans et de civils autochtones non armés, y compris des enfants. C'est un crime de guerre de son gouvernement Dans mon gouvernement, il n'y a pas de fin aux faux positifs », a déclaré le candidat à la présidentielle de l'alliance de gauche, contrasté par le ministre Molano.

En outre, dans le message partagé par le chef du portefeuille de la Défense via le réseau social, il a joint une vidéo montrant des hommes armés à longue portée, qui étaient censés être les dissidents tués et capturés par les forces de sécurité, tout en partageant des images de l'arsenal de guerre qui les avait prétendument été saisis au milieu des opérations.

« Les 'civils innocents' ont été saisis : arsenal de guerre ; grenades, fusils, fournisseurs, cartouches, entre autres. Un appel aux candidats : il ne s'agit pas uniquement de politique. Les opérations militaires sont conformes à tous les protocoles requis », a déclaré le ministre Molano, qui a partagé une vidéo d'un soldat de l'armée qui a été blessé pendant l'opération et se trouve à l'hôpital militaire, dans laquelle il raconte comment au milieu de l'affrontement présumé un homme en civil lui a tiré dessus avec un fusil.

Les positions du ministre Molano face aux opérations de police qui ont été remises en question par différents secteurs ont toujours été favorables, malgré les preuves de la mort de mineurs dans les attentats à la bombe de l'armée contre des camps de dissidents des FARC ou le meurtre de civils au milieu des manifestations de la grève nationale, qui ont suscité l'indignation de la population civile.

