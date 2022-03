Conflits du travail : en 2021, 38 grèves ont eu lieu dans le secteur privé au Pérou

FILE PHOTO: Empty cubicles are seen as the first phase of FMC Corporation employees return to work in the office in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 14, 2021. REUTERS/Hannah Beier/File Photo

Selon les informations de l'Office statistique du ministère du Travail et de la Promotion de l'emploi (MTPE), récemment publiées dans le document « Grèves au Pérou 2021 », par cette entité, 38 grèves nationales ont été enregistrées l'année dernière en le domaine des relations collectives de travail soumises au régime du secteur privé. Ces grèves ont touché 209 142 travailleurs au total.

Si le chiffre est comparé aux années précédentes, il y a eu une augmentation par rapport à 2020 (23 grèves avec 127 868 travailleurs), mais une diminution par rapport au comportement en période d'avant la pandémie. En 2019, il y a eu 67 grèves impliquant 110 154 travailleurs. Cependant, il convient de noter que, avec moins de grèves en 2021, plus de travailleurs ont suivi cette mesure de force, c'est-à-dire qu'ils correspondaient à de plus grandes organisations.

Les secteurs économiques qui ont enregistré le plus de grèves sont les mines et les carrières (15) et les industries manufacturières (9). De même, le plus grand nombre de grèves s'est produit dans la région métropolitaine de Lima (18), Junín (5) et dans la région de Lima (3).

« La grève est le droit exercé par les travailleurs affiliés à une organisation syndicale et se matérialisera par la suspension du travail et l'abandon du lieu de travail. Comprendre leur nature, les raisons pour lesquelles ils se produisent, leur durée, leur impact et la qualification de l'autorité du travail est très utile pour les relations de travail collectives (syndicats et employeurs), l'élaboration de stratégies de négociation collective ou leur la mise à jour, la prévention ou la gestion des conflits du travail et la préservation d'un bon environnement de travail », explique Carlos Cadillo, partenaire de Miranda & Amado dans le domaine du travail, pour examiner attentivement les données de « Grèves au Pérou 2021 ».

MOTIFS

Ainsi, il convient de noter que les raisons des grèves de 2021 étaient les suivantes : 25 (66 %) étaient liées au règlement de réclamations dans le cadre de la négociation collective ; 11 (29 %) pour non-respect des normes légales ou conventionnelles ; et 2 (5 %) en raison de la menace de licenciement ou pour d'autres raisons. Compte tenu du nombre de travailleurs inclus selon la cause de la grève, cette ordonnance change : 94 % ont été inclus dans des grèves pour non-respect des règles, 4 % par négociation collective et 2 % pour menace de licenciement ou pour d'autres raisons.

En ce qui concerne la portée temporaire des grèves enregistrées en 2021, 26 (68 %) l'ont été pour une durée indéterminée et 12 (32 %) pour une période déterminée. En outre, il est précisé qu'il y a eu 6 grèves qui ont duré 1 jour ; 10, 2 jours ; 4, 3 jours ; et 3, de 4 à 7 jours. En outre, 5 grèves ont duré de 8 à 15 jours, 3 de 16 à 21 jours, 4 de 22 à 35 jours et 3 de 36 jours à plus.

Enfin, les autorités administratives du ministère du Travail ont estimé que 16 (42 pour cent) de ces grèves étaient appropriées et 22 (58 pour cent) comme non pertinentes et illégales.

