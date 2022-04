Classement de la Ligue 1 après le triomphe du Sporting Cristal pour la date 8 du tournoi Apertura

Classement de la Ligue 1 : ce vendredi 1er avril, le championnat péruvien a repris après les qualifications du Qatar 2022 et la 8e date du tournoi Apertura est disputée, qui compte actuellement le Deportivo Municipal comme seul leader du compétition.

Le Sporting Cristal a ouvert le match de vendredi contre San Martín au stade Alberto Gallardo. Les Célestes ont gagné et sont revenus à la victoire après deux nuls consécutifs, ce qui leur a permis de regagner du terrain au classement de la Ligue 1. L'équipe « sacrée » a marqué sa sixième défaite consécutive et est la dernière du classement.

Le match entre Universitario et ADT a été reporté de dimanche à lundi en raison des difficultés rencontrées pour déplacer l'équipe de Tarma à Lima. Le duel se jouera au stade Monumental et les crèmes arriveront dans le but de briser la mauvaise série de trois matches sans gagner dans le tournoi Apertura. Les crèmes sont situées à six points du chef municipal.

Pour sa part, le leader de la Liga 1 Deportivo Municipal se mesure à l'Alianza Atlético dans la chaude Sullana et met en jeu la direction du tournoi. L'équipe gagnante du match occupera la première place du classement.

Le match entre Alianza Lima et Sport Huancayo, après avoir été reporté de vendredi à samedi, a finalement été suspendu sans date confirmée en raison de difficultés à déplacer l'équipe bleue et blanche dans la ville de Huancayo.

CLASSEMENT DE LA LIGUE 1

POSITION | CLUB | DIFFÉRENCE DE BUTS

1. Municipal | 16 | (3 DG)

2. Binational | 15 | (7 DG)

3. Alliance athlétique | 15 | (6 DG)

4. Sport Huancayo | 15 | (6 DG)

5. Scientano | 12 | (6 DG)

6. Sporting Cristal | 12 | (4 DG)

7. Université | 10 | (6 DG)

8. Ayacucho FC | 10 | (2 DG)

9. Atletico Grau | 10 | (1 DG)

10. ADT | 10 | (1 DG)

11. Cesar Vallejo | 10 | (0 DG)

12. Melgar | 10 | (-2 DG)

13. UTC | 7 | (-1 DG)

14. Carlos Mannucci | 6 | (-2 DG)

15. Alliance de Lima | 5 | (-2 DG)

16. Carlos Stein | 5 | (-3 DG)

17. Garçons de sport | 5 | (-6 DG)

18. Cantolao | 4 | (-11 DG)

19. Saint-Martin | 3 | (-15 DG)

CALENDRIER ET RÉSULTATS DE LA DATE 8 DE LA LIGA 1

Vendredi 1er avril

Ayacucho FC 3-2 UTC

Samedi, 2 avril

Sport Boys vs Binacional (11h00 | Stade Miguel Grau del Callao)

Alianza Atlético vs Municipal (13h15 | Estadio Melanio Coloma)

Melgar vs Carlos Stein (15 h 30 | Stade Monumental de l'UNSA)

Dimanche 3 avril

Atletico Grau vs Cienciano (15h00 | Stade Francisco Mendoza Pizarro)

Carlos Mannucci contre Cesar Vallejo (18h30 | Stade Mansiche)

Lundi 4 avril

Université vs ADT (20 h 00 | Stade Monumental)

Académie Rest Cantolao.

Sport Huancayo contre Alianza Lima (suspendu)

