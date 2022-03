Carlos Antonio Velez dévoile ses deux meilleurs joueurs de l'histoire du football colombien

Carlos Antonio Vélez, actif sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, commentant l'échec de l'équipe colombienne à ne pas assister à la Coupe du monde 2022 au Qatar, a annoncé qui sont les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football national. Il est frappant de constater qu'aucun ne fait partie de la génération qui a qualifié le Brésil 2014.

L'analyste, honoré pour ses 50 ans de carrière dans le journalisme sportif, a été sollicité chez Win Sports, où il a été interviewé, par le footballeur qu'il aimait le plus. Bien qu'il ait déclaré que la décision était difficile, étant donné que chaque époque a ses références, il a souligné Willington Ortiz et Faustino Asprilla.

Willington Ortiz portant la chemise Millionarios.

Quant à Ortiz, quadruple champion avec l'América de Cali, présent dans quatre éliminatoires avec le Tricolore et élu meilleur footballeur colombien du XXe siècle par la Fédération internationale d'histoire et de statistiques du football (IFFHS), il a commenté :

À propos de Faustino, dont on se souvient pour son comportement sur le terrain de jeu, mais aussi pour la détermination avec laquelle il a marqué, il a commenté : « Le deuxième est certainement l'une de mes grandes faiblesses dans le football, Asprilla, était un joueur extraordinaire. »

Faustino Asprilla, lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1998, en France, face à la Roumanie. Images de Getty

Quant au joueur le plus en avance sur son temps en raison de ses conditions techniques, mais cette fois au niveau international, il a répondu sans hésitation que pour lui c'était le Néerlandais Johan Cruyff, considéré comme le meilleur footballeur du XXe siècle, derrière Pelé. « Il a été le premier en intensité, en pression, le premier à faire toutes ces choses qui sont nouvelles aujourd'hui... Cet homme a marqué une route sur laquelle aujourd'hui, tout le monde essaie de jouer », a-t-il dit.

Après la fin des séries éliminatoires de la victoire pour la moindre différence contre le Venezuela, Carlos Antonio Velez a critiqué à la fois les entraîneurs qui ont dirigé la Colombie et les joueurs. Dans un premier temps, il a déclaré : « Nous étions bancaux... à la Russie, nous étions en train de « fixer » le classement avec le « Pacte de Lima » et, maintenant, pour un point, nous avons été laissés de côté. Les acteurs du DT et de la solidarité sont responsables. Ils ont distribué des points pour faire sortir Queiroz et Rueda n'a pas pu. Échec du personnage et de la mise à jour Fin de cycle. »

Par la suite, il a fait un commentaire qui a suscité la controverse sur les réseaux sociaux et les réactions de certains joueurs de café ayant de l'expérience en Coupe du monde, comme Carlos Valdés. La note de Velez, dans laquelle, entre autres, il faisait allusion à James Rodriguez était :

Pendant ce temps, la réponse de Valdés, l'un des acteurs clés de la Coupe du monde Brésil 2018, a été : « Et beaucoup ont été amenés à croire qu'aller à une coupe du monde était facile et qu'il dirigeait un chauffeur de taxi et qu'il devait partir parce qu'il n'a pas fait cette génération champion du monde ». Le sujet de discussion dans les prochains jours sera de savoir qui devrait diriger l'équipe et diriger le changement générationnel, l'un des noms qui ressemble à celui de l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa.

