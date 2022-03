Bonus Yanapay, Wanuchay et toutes les subventions toujours en vigueur : comment et jusqu'à quand les percevoir

Le gouvernement du Pérou a mis à disposition diverses obligations pour différents secteurs. Ces subventions économiques sont destinées à constituer un un soutien financier temporaire pour permettre aux bénéficiaires de faire face aux ravages de la pandémie qui a généré une instabilité des prix dans le panier de base des ménages, les fournitures nécessaires au travail et à d'autres choses de la vie quotidienne.

Nous allons commencer par la prime qui est sur le point de prendre fin et c'est la prime pour les travailleurs formels qui gagnent moins de 2 000 soles. Le détail ci-dessous.

BONO 210 :

Cette prime a été accordée par l'État à tous les travailleurs du secteur structuré qui ont un salaire égal ou inférieur à 2 000 soles. Dans le cas des travailleurs de l'État, ils ont été les premiers à recevoir cette prestation, et dans le cas des travailleurs du secteur privé, ils ont également reçu cette prestation, mais gardez à l'esprit que vous devez la percevoir aujourd'hui car il n'y aura pas d'autre date pour collecter les 210 soles.

Conditions requises pour le Bonus 210 :

- Le travailleur doit être dûment enregistré auprès de son DNI sous la forme électronique de l'employeur au cours des mois de juillet, août ou septembre 2021.

- Les travailleurs ne peuvent pas participer aux modalités de formation professionnelle ni être retraités.

- Pour plus de précision sur les critères d'éligibilité, il est suggéré de revoir l'article 5 de la résolution ministérielle n° 241-2021-TR.

Si vous remplissez les conditions, vous devez saisir le lien suivant et confirmer le paiement de votre bonus : https://bono210.essalud.gob.pe/

FAIT : Tous les bénéficiaires du 210 soles Bond peuvent dissiper leurs doutes, plaintes ou demandes de renseignements sur la hotline gratuite mise à disposition par l'État pour tous les citoyens : 0800 1 6872.

La date maximale pour percevoir ce bonus est jusqu'à aujourd'hui, le 31 mars de cette année.

VOTEZ POUR BONO YANAPAY :

L'octroi de cette prime a débuté en septembre 2021 et a également été accordé afin de soutenir les familles les plus vulnérables du pays qui avaient perdu leur emploi ou se trouvaient dans une situation de pauvreté. Ce montant est de 350 soles.

Pour savoir si vous êtes bénéficiaire, vous devez saisir le lien correspondant et saisir vos coordonnées, telles que votre identifiant, la date d'émission et cocher « Je ne suis pas un robot ». Vous acceptez également la « politique de confidentialité ».

Lien Bono Yanapay : https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

FAIT : Tous les utilisateurs qui ont des doutes, des questions ou des inconvénients concernant le bon peuvent contacter la ligne téléphonique gratuite du gouvernement et c'est le numéro 101.

Ce bonus ne peut être encaissé que jusqu'au 30 avril de cette année.

VOTEZ POUR BONO WANUCHAY :

Le ministère du Développement agraire et de l'Irrigation (Midagri) fournit également une obligation pour les petits agriculteurs et est le Wanuchay Bond de 350 soles. Le paiement est effectué depuis le 18 janvier 2022.

Pour savoir si vous êtes bénéficiaire de ce bon, vous devez saisir le lien ci-dessous et saisir le numéro DNI, le chiffre de vérification et la date d'émission du DNI . Cochez les cases « Je ne suis pas un robot » et « J'accepte la politique de confidentialité » et enfin cliquez sur la case verte qui indique « Voir si vous êtes bénéficiaire ».

Voici le lien officiel : https://wanuchay.midagri.gob.pe

CONSEIL : N'oubliez pas que si vous avez des questions, des problèmes ou des questions concernant le bonus Wanuchay, vous pouvez nous contacter via l'e-mail suivant : consultaswanuchay@midagri.gob.pe

