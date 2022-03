Aida Victoria Merlano est venue défendre Francia Márquez des commentaires de Marbelle : « De toute évidence, cela ne vous représente pas »

Les messages controversés que la chanteuse Marbelle a envoyés ces derniers jours à la candidate à la vice-présidence Francia Márquez ne sont pas passés inaperçus par l'influenceuse Aida Victoria Merlano, qui à travers ses réseaux sociaux n'a pas hésité à sortir pour défendre la militante écologiste.

Rappelons qu'il y a quelques jours, la chanteuse technocarrilera a publié un commentaire raciste à propos de Francia Márquez : elle l'a comparée sur les réseaux sociaux à « King Kong ». La polémique s'est répandue pendant des jours et a même éclaboussé l'actuel sénateur pour la Colombie humaine, Gustavo Bolivar, qui, dans une tentative très ratée de « défendre » son partenaire politique, a fini par être qualifié de « raciste ».

En réponse aux commentaires controversés, lors d'un débat vice-présidentiel organisé par le magazine Semana, la journaliste Vicky Davila a demandé à la candidate si elle avait des messages à envoyer à Marbelle devant ses messages sur les réseaux sociaux, ce à quoi elle a répondu : « Je lui envoie une accolade ancestrale ».

La chanteuse n'a pas hésité à poursuivre la polémique et a utilisé son compte Twitter pour répondre à Francia Márquez :

Bien que la France ne l'ait pas commentée à nouveau, l'influenceuse Aida Victoria Merlano n'a pas laissé passer le nouveau commentaire de la chanteuse technocarrilera contre l'écologiste et a utilisé ses réseaux sociaux pour la défendre.

Grâce à son compte Twitter, la créatrice de contenu a déclaré à Marbelle que Francia Márquez ne pouvait clairement pas la représenter, car elle a indiqué que, si l'écologiste parle d'amour, la chanteuse ne le fait que par haine.

La forte réponse du générateur de contenu aux propos de Marbelle contre la candidate à la présidentielle a été applaudie par ses partisans, qui l'ont soutenue et assuré que la chanteuse a un discours haineux.

« Bien dit, cette dame manque d'éducation et surtout d'humilité, qui se croit par Dieu », « Elle est rongée par la pauvreté de son âme, cela ne vaut pas la peine de s'user avec quelqu'un comme ça », et « De la haine, du ressentiment et du vide qu'elle porte à l'intérieur... Dans le roman, le père trompait sa mère avec une femme noire. C'est pour ça ? Est-ce de là que vient votre racisme ? » , sont quelques-uns des commentaires que les fans de l'influenceur ont écrit.

Même certains internautes qui prétendaient ne pas être les partisans de Petro ont profité de la trinité d'Aida Victoria pour exprimer leur rejet total des attaques de Marbelle contre Francia Márquez :

Même si pour le moment la chanteuse technocarrilera n'a pas commenté le message de Merlano, son compte Twitter montre que, ces dernières heures, elle s'est consacrée à partager des trilles de ceux qui soutiennent les propos qu'elle a tenus contre la militante écologiste.





