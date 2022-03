13 choses intéressantes à propos des tirages au sort de la Coupe du monde : du chien devenu un héros à la pièce avec laquelle Bilardo a commencé à gagner Mexique 86

Fotografía cedida por el Centro de Fotografía de aficionados festejando tras la victoria de Uruguay en la final de la Copa Mundial de Fútbol el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/Centro de Fotografía

Le 8 septembre 1928, dans la ville de Zurich, la date a été fixée : juin 1930. La première Coupe du monde de l'histoire devrait y avoir lieu. Huit mois plus tard, le 18 mai 1929, il a été officialisé que l'Uruguay, l'actuel double champion olympique, serait le pays hôte, car il l'emportait sur les autres candidats (tous européens). Les travaux ont commencé, le magnifique stade du Centenario a été construit, mais le tournoi semblait limité à une compétition réduite, car personne ne voulait atteindre l'Amérique du Vieux Continent à cause de la longue traversée maritime que cela signifiait. C'est le Français Jules Rimet, président de la FIFA et principal pilote de la Coupe du monde, qui a convaincu son pays, la Roumanie, la Yougoslavie et la Belgique, de quitter le match. Le détail curieux, il y a près de 100 ans, c'est que le tirage au sort n'a eu lieu que quelques jours avant le départ prévu (13 juillet), car nous avons dû attendre quelles délégations arrivaient au port de Montevideo, après avoir quitté la France le 21 juin, avec Rimet lui-même et les trois arbitres nommés de cette confédération. Enfin, il y avait 13 participants qui ont déterminé ce tirage au sort dans trois zones de trois et une sur quatre.

Seuls deux présidents de la FIFA ont été heureux d'entrer en fonction lorsque leur pays a accueilli la Coupe du monde. Le premier était Jules Rimet, un homme décisif dans l'histoire de la compétition, qui était au pouvoir lorsque la France a accueilli la troisième édition en 1938. Le deuxième, et le dernier à ce jour, était Stanley Rous, qui avait beaucoup fait pour que l'Angleterre soit aux commandes à cette date. Il est ravi que le 6 janvier 1966 dans les salons du Royal Garden Hotel, dans l'élégant quartier londonien de Kensington, soulevant le trophée et disant qu'il affrontait la meilleure Coupe du monde de tous les temps, dans laquelle il s'agissait du premier tirage télévisé en direct par satellite. Il a souri avec l'affiche en arrière-plan, où dès que le tirage au sort était terminé, on pouvait voir que son pays affronterait le Mexique, la France et l'Uruguay. Il a également été approché par le trophée, qu'il a soulevé sous les applaudissements de la foule. Personne ne pouvait imaginer que cette petite statuette serait un énorme casse-tête pour lui quelques semaines plus tard, lorsqu'elle a été volée au centre d'exposition où elle était exposée, malgré le vaste dispositif de sécurité et ayant été sécurisée à 30 000 livres. La police et Scotland Yard se sont mobilisés, mais ils n'ont rien fait, jusqu'à ce qu'un voisin dise que son chien l'avait retrouvée enveloppée dans du papier journal à côté d'un arbre. En effet, Pickles était la vedette, il a sauvé l'honneur des Anglais et a fait respirer Stanley Rous, qui, en remerciement, a invité le sympathique animal et son propriétaire, aux célébrations pour l'obtention du titre.

La formation de l'Argentine à la Coupe du monde 74 : Francisco Sa, Enrique Wolff, Rubén Ayala, Daniel Carnevali, Roberto Telch. En bas : René Houseman, Carlos Babington, Hector Yazalde, Mario Kempes, Roberto Perfumo et Ramon Heredia

La Coupe du monde 74 a beaucoup compté pour l'Argentine, car c'est son retour dans la compétition après la bonne tâche en Angleterre 1966 et l'échec qui a constitué l'élimination contre le Pérou sur le terrain de Boca et l'absence qui en a résulté au Mexique 1970. On s'attendait beaucoup au sort du tirage au sort de l'équipe nationale, dans un événement qui n'a pas été retransmis en direct pour notre pays en raison du coût des satellites. L'illusion s'est estompée lorsque les (quelques) envoyés spéciaux des médias sont arrivés à Francfort, car il a été dit que tout était dactylographié. L'événement a eu lieu un 5 janvier glacé, mais le magazine local « Der Spiegel », dans son édition du 31 décembre, avait annoncé : « L'Italie fera partie du groupe 4 à Munich et Stuttgart, car cela lui convient en raison de sa proximité avec ses frontières. Le Brésil dans la 2e, l'Uruguay dans la 3e. De son côté, l'Argentine devra ensuite passer à 4 et le Chili, l'autre sud-américain, au groupe 1 ». L'information augmentait de jour en jour, car il a été mentionné que l'Allemagne fédérale, la distribution locale, avait choisi d'avoir l'Amérique du Sud apparemment la plus faible de sa région (Chili). Au milieu de tous les soupçons possibles, le grand jour est arrivé, où Dentlev Lange, un garçon berlinois d'à peine 11 ans, serait chargé de sortir les boules. Coïncidence ou non, l'ordre était exactement le même qu'il avait été publié et l'Argentine devait avoir été dans le groupe le plus complexe, avec l'Italie et la Pologne, plus l'inexpérimenté Haïti. Le point culminant était que les hôtes, en plus du Chili, avaient une autre sélection de tirs courts tels que l'Australie, mais aussi ses voisins d'Allemagne de l'Est, qui finiraient par la battre 1-0.

Après beaucoup de désir, au début des années 1970, l'Argentine a été confirmée comme lieu de la Coupe du monde 78. Les bouleversements politiques semblaient mettre en péril l'organisation entre la fin de 75 et le début de 76, mais tout a été ratifié. Le Teatro General San Martín, situé dans l'avenue Corrientes, a été le lieu choisi pour le tirage au sort, qui se tiendra le samedi 14 janvier, au milieu de journées très chargées pour les sports nationaux, puisque le jeudi 5, Vilas a battu Connors au Masters dans l'un des meilleurs matches de sa carrière, samedi 7, Miguel Cuello a perdu le titre mondial de la catégorie Medium Heavy, dimanche 8, la Coupe du monde est arrivée, pour être exposée au moment du tirage au sort, tandis que le samedi 14, les demi-finales du Nacional ont été jouées (chacune 1-1 entre Independent avec Estudiantes et Workshops contre Newell's), et 24 heures plus tard, le Grand Prix de Formule 1 a été qui s'est tenu sur l'hippodrome de la capitale fédérale.

Il y a eu des milliers de spéculations autour du tirage au sort, car l'aile européenne, dirigée par l'Allemand Neuberger, homme fort de l'UEFA, voulait que les quatre têtes de série soient les demi-finalistes de 1974 (Allemagne — Hollande — Pologne et Brésil), mais d'un autre côté, le secteur sud-américain a fait valoir que l'Argentine méritait une place là en caractère d'organisateur. Cela s'est finalement produit, mais le détail curieux était que l'Italie a été placée sans match nul dans la région du pays local, ce qui était rare. La veille, une répétition générale a eu lieu, où l'Argentine et l'Italie partageaient une zone avec la Hongrie et la France. Il y a eu des regards de surprise et de soulagement au sein du comité organisateur, car ce n'était qu'un test. Un jour plus tard, les balles ont été retirées par le petit Ricardo Teixeira, âgé de 3 ans et petit-fils du président de la FIFA, Joao Havelange. Et l'histoire s'est répétée, c'est l'une des rares fois où l'hôte n'a pas été touché par un seul adversaire accessible lors du premier tour.

Champion argentin des champions du monde 1986, qui devait être joué en Colombie mais a finalement gagné au Mexique

La Colombie avait été désignée comme lieu de la Coupe du monde 1986 dès que Joao Havelange a pris possession de la FIFA en 1974. Cependant, les années ont passé et il y a eu un flux mutuel de méfiance entre cette entité et les différents gouvernements du pays sud-américain, en raison du manque de travaux et des demandes, respectivement. En octobre 1982, le président Belisario Betancur a déclaré que l'État n'investirait pas un seul peso dans la Coupe du monde et c'était terminé. En mai de l'année suivante, le Mexique a dépassé les élections américaines et a pris le siège. Le tirage, qui était prévu pour le dimanche 15 décembre 1985, avait ses curiosités. Pour commencer, elle a été réalisée dans les studios de Televisa à Mexico, la plus importante chaîne de télévision du pays, car certains des sites proposés ont été endommagés après le tremblement de terre qui a frappé la capitale le 19 septembre de la même année. Les têtes de série choisies étaient les quatre demi-finalistes de l'Espagne 82 (Italie - Allemagne - France - Pologne), plus le Mexique en tant que pays hôte et le Brésil... parce que c'était le Brésil, comme cela a été expliqué dans les instants précédents. Beaucoup affirment que ce jour-là, l'Argentine a commencé à remporter la Coupe du monde, grâce au pouvoir rusé et organisateur de Carlos Salvador Bilardo. Il avait une personne de confiance dans chaque ville où il pouvait jouer : Jorge Paolino à Monterrey, Enzo Trossero à Toluca, Antonio Battaglia à León et Zurdo López à Mexico, qu'il a contacté dès qu'on a su que l'équipe y jouerait, quelques minutes après la cérémonie, pour réserver le siège de l'America club, où il était le DT. Cet endroit, l'un des rares à avoir des terrains de football et une concentration inclus, a été la base des opérations pour le succès final.

Pablo Porta, Joao Havelange, Hermann Neuberger et Josepp Blatter au tableau principal du tirage au sort de la Coupe du monde 82

La préparation de l'Italie pour accueillir le championnat 1990 a été fabuleuse. Il a travaillé pendant des années pour avoir une infrastructure de premier ordre et ce n'est pas pour rien que certains de ses slogans étaient : « La Coupe du monde de l'ère moderne » et « Le Premier du XXIe siècle ». Il s'est tenu au Palazzo dello sport de Rome, lors de ce qui a été considéré comme l'une des cérémonies les plus impressionnantes de tous les temps. Sophia Loren était l'une des animatrices et le ténor Luciano Pavarotti a orné la fête de sa voix incomparable. Les six champions du monde à ce jour étaient représentés par une figure, dans certains cas, toujours en vigueur : Pelé (Brésil), Bobby Moore (Angleterre), Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne fédérale), Daniel Passarella (Argentine), Bruno Conti (Italie) et Rubén Sosa (Uruguay). Pour les Argentins, le tirage au sort semblait bienveillant (Cameroun - Union soviétique - Roumanie), sans assumer de quoi ils souffriraient pour passer la manche. Un détail qui est passé presque inaperçu dans notre pays est que lors de la cérémonie, Edoardo Bennato et Gianna Nannini ont chanté la chanson officielle. Le même qui reste un symbole éternel des actes célestes et blancs.

Pelé n'a pas porté chance à l'Argentine lorsqu'elle faisait partie du tirage au sort

En plus de son extraordinaire capacité de footballeur, qui l'a amené à plus d'une reprise à être considéré comme le meilleur de tous les temps, Pelé avait aussi une grande capacité en dehors du terrain pour les relations publiques. En combinant les deux faits, sa présence est devenue courante dans les tirages au sort, ce qui n'a pas été bénéfique pour l'Argentine, avec qui il a toujours eu une relation changeante. En 2002, il obtient le ballon qui oblige l'équipe dirigée par Marcelo Bielsa à croiser des chemins avec l'Angleterre en phase de groupes et quelque chose de similaire se produit quatre ans plus tard, lorsque Holland quitte sa main comme adversaire de premier tour pour les hommes menés par José Pekerman.

D'autres événements qui se sont produits lors des tirages au sort méritent leur place dans cette tournée : en Suède 58, la personne chargée de l'effectuer était une hôtesse, tandis qu'en Suisse 54, il n'y avait pas de mystère ou de bal directement, car les pays étaient arbitrairement placés par paires qui n'étaient pas censées faire face les unes les autres et c'est ainsi que les zones ont été formées. Celui de USA 94 avait la particularité de se dérouler dans une ville qui n'a accueilli aucun match : Las Vegas. Quatre ans plus tard, en France 98, il s'est déroulé au stade Vélodrome de Marseille devant un large public pour ce type d'événement : 38 000 personnes. En décembre 2009 au Cap, le président de la FIFA Joseph Blatter a oublié où se déroulerait le match inaugural. Il a rectifié la situation inconfortable grâce à Charlize Theron, mannequin et coanimatrice sud-africaine, qui lui a dit qu'il s'agissait du stade Soccer City de Johannesburg.

Le 1er avril, les yeux du monde convergeront à nouveau vers les bolilleros que la FIFA a pour son tirage au sort traditionnel. Il y aura des spéculations, des sondages et des milliers de conjectures. Aussi l'assurance que plusieurs vont commencer à augmenter ou à réduire leurs chances de ce moment. Mais ce qui rassemblera tout le monde, c'est le sentiment merveilleux de commencer le rêve de soulever la Coupe du monde tant attendue.

